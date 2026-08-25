ICP DAS-BMP、Medical Manufacturing Asia 2026にて先進的な医療用熱可塑性ポリウレタン（TPU）のトータルソリューションを出展

新竹、2026年8月25日 /PRNewswire/ -- 台湾に拠点を置く医療用熱可塑性ポリウレタン（TPU）メーカーであるICP DAS-BMPは、9月9日から11日までシンガポールのマリーナベイ・サンズ・エキスポ＆コンベンションセンターで開催されるMedical Manufacturing Asia 2026（ブース番号：2U20）に出展します。製造パートナーであるTowards Buddha Co., Ltd.と共同で、医療用TPUフルラインナップを展示するほか、医療機器メーカー向けの統合的な医療用チューブ押出成形および受託製造サービスをご紹介します。

医療機器製造における重要なニーズに応える2つの革新的なTPU製品、低移行性シリーズおよび低摩擦シリーズを重点的に展示します。

Image by ICP DAS-BMP

ISO 10993に準拠したArothane™ ARP-B20低移行性TPUは、最長90日間の体内埋め込みに対応しています。独自の配合により、加工された医療機器表面への添加剤の移行を最小限に抑え、長期的な安定性の維持に貢献します。

低摩擦シリーズは、コーティングや後処理を必要としない自己潤滑性の表面を特長としています。PFASや可塑剤を含まない100% TPU製であり、その優れた低摩擦性は、ガイドワイヤー付きの経鼻胃管や中心静脈カテーテルなど、侵襲的なカテーテルを扱う医療従事者に快適性と操作性を提供します。

会場では、医療用途向けの全シリーズのTPU製品も展示します。ARP、ALP、ALCの各シリーズは、ISO 10993-1に基づく短期的接触、中期的接触、長期的接触のすべてのカテゴリーに対応しています。放射線不透過性が求められる用途向けには、硫酸バリウムを20〜40%含有するARP/ALP/ALC-B20/B40シリーズや、侵襲的・植込み型デバイスでの視認性を高めるためにタングステンを40〜60%配合したARP-W/WGシリーズをご用意しています。透明度と機械的強度に優れたエンジニアリンググレードのArothane™ EARPシリーズは、歯科矯正部品やルアーロックコネクタ、その他の精密部品に最適です。

ブース（2U20）では、ICP DAS-BMPの医療用TPU全製品をご覧いただけるほか、ICP DAS-BMP およびTowards Buddhaの専門スタッフが、プロジェクト要件に合わせた材料選定、医療用チューブ押出成形、および受託製造ソリューションに関するご相談をお受けします。

ICP DAS-BMPについて

台湾に拠点を置くICP DAS-BMPは、ISO 13485認証を取得した医療用熱可塑性ポリウレタン（TPU）のメーカーです。自社内に品質管理専用のラボを完備しています。ICP DASが30年以上にわたり培ってきた産業オートメーション技術を活かしたスマート工場の導入により、高品質かつ短納期を実現しています。小口注文にも対応する柔軟なソリューションと迅速なアフターサポートを提供し、お客様との長期的なパートナーシップの構築に努めています。

詳細については、ICP DAS-BMPのウェブサイト https://bmp.icpdas.com/ をご覧ください。

SOURCE ICP DAS Co., Ltd.