Khảo sát của Herbalife: Văn hóa sống khỏe mạnh phát triển mạnh mẽ trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương khi 4 trong 5 người tiêu dùng ưu tiên sức khỏe toàn diện

HỒNG KÔNG, ngày 5 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Herbalife, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã công bố kết quả khảo sát mới nhất cho thấy sự gia tăng rõ rệt của văn hóa sống khỏemạnh - một xu hướng hiện đại nhấn mạnh việc chủ động theo đuổi trạng thái sống khỏe mạnh toàn diện thông qua việc kết hợp chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc - trên khắp khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC).

Khảo sát của Herbalife về Văn hóa Sống khỏe mạnh tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2026 cho thấy bốn trong năm người tham gia khảo sát (82%) coi sức khỏe toàn diện là rất quan trọng hoặc cực kỳ quan trọng, trong đó 74% cho rằng điều đó hiện quan trọng hơn so với ba năm trước. Kết quả khảo sát cũng phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với nhu cầu cải thiện chất lượng giấc ngủ (44%), sức khỏe tinh thần và quản lý căng thẳng (38%), chất lượng dinh dưỡng (31%) và kiểm soát cân nặng (30%) nhằm xây dựng các thói quen sống lành mạnh hơn trong dài hạn.

Được thực hiện vào tháng 5 năm 2026, khảo sát thu thập ý kiến của hơn 10.000 người tại 11 thị trường, gồm Úc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Khi được hỏi về những yếu tố chính góp phần vào xu hướng này, người tham gia khảo sát cho biết các nguyên nhân gồm quá trình lão hóa (46%), những biến cố sức khoẻ cá nhân (42%), sự quan tâm ngày càng cao về các xu hướng sống lành mạnh (32%) và mong muốn đầu tư cho sức khỏe lâu dài (31%).

"Trên khắp khu vực APAC, chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi trong cách mọi người đưa những thói quen tích cực về sức khỏe và thể chất vào cuộc sống hằng ngày. Ngày càng có nhiều người đón nhận văn hóa sống lành mạnh và ưu tiên chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như cảm xúc. Tại Herbalife, chúng tôi hiểu rằng sức khỏe toàn diện cần được xây dựng một cách nhất quán theo thời gian, với sự hỗ trợ của dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học, sự hướng dẫn được cá nhân hóa và một cộng đồng hỗ trợ. Điều này có thể tạo nên sự khác biệt đáng kể trong việc giúp mọi người đạt được các mục tiêu sống khỏe mạnh và xây dựng nền tảng cho một cuộc sống chất lượng hơn", ông Thomas Harms, Giám đốc điều hành Herbalife khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết.

Xu hướng sống khỏemạnh đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày

Khoảng một nửa số người tiêu dùng ở khu vực APAC được khảo sát cho biết sự phát triển của văn hóa sống lành mãnh đã khiến họ quan tâm hơn về việc cần ưu tiên chăm sóc sức khỏe bản thân. Đối với phần lớn (58%) số người được khảo sát, cả mức độ đa dạng và tần suất tham gia các hoạt động sống lành mạnh đều tăng lên so với ba năm trước. Những hoạt động mà họ tham gia nhiều nhất gồm tập luyện thể dục thường xuyên (45%), lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn (45%), cải thiện thói quen ngủ (42%) và sử dụng các sản phẩm bổ sung cho sức khỏe hoặc thể chất (38%), cho thấy văn hóa sống lành mạnh đang ngày càng gắn liền với thói quen hằng ngày.

Nhiều người tiêu dùng cũng đang đóng vai trò là "người truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh" trong cộng đồng của họ. Gần một nửa tiết lộ rằng trong 12 tháng qua, họ đã chuẩn bị hoặc mua thực phẩm lành mạnh hơn cho người khác hoặc chia sẻ hành trình sống lành mạnh của bản thân. Bên cạnh đó, hơn 80% số người từng mua thực phẩm lành mạnh cho người khác hoặc chia sẻ lời khuyên về sống lành mạnh cho biết họ đang thực hiện những hoạt động này thường xuyên hơn so với ba năm trước.

Dù đã đạt được nhiều tiến bộ, người tiêu dùng vẫn mong muốn nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ cộng đồng

Mặc dù nhìn chung đã có những tiến bộ trong việc đạt được sức khỏe toàn diện tốt hơn, chỉ 2/5 số người được khảo sát cho biết tình trạng sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc hiện nay của họ tốt hơn so với ba năm trước. Những người tham gia khảo sát cho biết thiếu thời gian (38%) và động lực (34%) là hai trở ngại chính cản trở việc duy trì các thói quen sống lành mạnh.

Gia đình, bạn bè và mạng xã hội được xem là hai nguồn động lực hàng đầu có khả năng tạo tác động tích cực nhất đến sức khỏe của họ, nhiều người tiêu dùng mong muốn nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ chính cộng đồng xung quanh để giúp họ tăng cường sức khỏe thể chất (65%), tinh thần (51%) và cảm xúc (46%).

"Điểm đáng mừng là các mối quan hệ xung quanh của mỗi cá nhân chính là chìa khóa để duy trì đà phát triển của văn hóa sống lành mạnh trong tương lai. Khi văn hóa sống lành mạnh ngày càng lan tỏa, điều quan trọng là chúng ta cần tiếp tục xây dựng những cộng đồng hỗ trợ và có kiến thức, giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên dễ tiếp cận hơn, được cá nhân hóa hơn và dễ áp dụng vào thực tế hơn, trao quyền cho mọi người trên suốt hành trình. Thông qua nỗ lực chung và tinh thần cùng chia sẻ trách nhiệm, sống khỏemạnh không chỉ là một mục tiêu cá nhân, mà còn trở thành một xu hướng giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn và sống trọn vẹn hơn", ông Harms cho biết thêm.

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

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Susan Tan

Giám đốc Truyền thông Doanh nghiệp, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Herbalife

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