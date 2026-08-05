Survei Herbalife: Budaya "Wellness" Kian Menguat di Asia Pasifik, Empat dari Lima Konsumen Memprioritaskan Kesehatan Holistik

Menurut Herbalife APAC Wellness Culture Survey 2026, menunjukkan 82% responden, atau sekitar empat dari lima orang, menilai kesehatan holistik sebagai hal yang sangat atau amat penting. Bahkan, 74% responden mengaku kesehatan holistik menjadi lebih penting dibandingkan tiga tahun lalu. Kesadaran tersebut juga tecermin dari meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kualitas tidur (44%), kesehatan mental dan pengelolaan stres (38%), kualitas asupan nutrisi (31%), serta pengelolaan berat badan (30%). Berbagai aspek tersebut dinilai penting untuk sebagai bagian dari upaya membangun kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan.

Survei yang dilakukan pada Mei 2026 ini melibatkan lebih dari 10.000 responden di 11 pasar Asia Pasifik, yakni Australia, Hong Kong SAR, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Ketika ditanya tentang faktor utama yang mendorong tren wellness, responden paling banyak menyebut bertambahnya usia (46%), pengalaman menghadapi masalah kesehatan (42%), meningkatnya kesadaran terhadap gaya hidup sehat (32%), serta keinginan untuk berinvestasi pada kesehatan jangka panjang (31%).

"Di seluruh Kawasan Asia Pasifik, kami melihat adanya perubahan cara masyarakat dalam menjalani kebiasaan gaya hidup sehat. Semakin banyak orang yang mengadopsi kesehatan fisik, mental, dan emosional sebagai prioritas hidup. Di Herbalife, kami percaya bahwa kesehatan holistik dibangun secara bertahap melalui nutrisi berbasis sains, pendampingan personal, serta dukungan komunitas. Ketiga hal tersebut membantu masyarakat mencapai tujuan kesehatannya sekaligus membangun fondasi bagi kualitas hidup yang lebih baik," ujar Thomas Harms, Managing Director, Asia Pasifik, Herbalife.

Wellness Semakin Menjadi Bagian dari Gaya Hidup Sehari-hari

Sekitar setengah dari responden di Asia Pasifik mengaku tren wellness membuat mereka semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan secara menyeluruh. Bahkan, 58% responden mengatakan frekuensi maupun ragam aktivitas wellness yang mereka lakukan meningkat dibandingkan tiga tahun lalu.

Aktivitas yang paling banyak dilakukan antara lain rutin berolahraga (45%), memilih makanan yang lebih sehat (45%), memperbaiki pola tidur (42%), serta mengonsumsi suplemen kesehatan atau kebugaran (38%). Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik gaya hidup sehat semakin menjadi bagian dari rutinitas harian masyarakat.

Banyak responden juga mulai mengajak orang-orang di sekitarnya menerapkan gaya hidup sehat. Hampir separuh responden mengaku pernah menyiapkan atau membelikan makanan yang lebih sehat bagi orang lain maupun berbagi pengalaman tersebut dengan orang lain selama 12 bulan terakhir. Bahkan, lebih dari 80% responden yang pernah membelikan makanan atau berbagi saran wellness mengatakan bahwa mereka kini melakukannya lebih sering dibandingkan tiga tahun lalu.

Dukungan Komunitas Dinilai Semakin Penting

Meskipun kesadaran terhadap kesehatan holistik terus meningkat, hanya dua dari lima responden yang merasa kondisi kesehatan fisik, mental, dan emosional mereka kini lebih baik dibandingkan tiga tahun lalu. Karena keterbatasan waktu (38%) dan kurangnya motivasi (34%) masih menjadi tantangan terbesar dalam mempertahankan kebiasaan hidup sehat.

Survei juga menunjukkan, keluarga dan teman, serta media sosial, menjadi dua sumber yang paling berpengaruh dalam mendorong perilaku hidup sehat. Karena itu, banyak responden ingin mendapat dukungan yang lebih besar dari lingkungan terdekat untuk meningkatkan kesehatan fisik (65%), kesehatan mental (51%), dan kesehatan emosional (46%).

"Kabar baiknya, lingkungan sosial memiliki peran penting dalam menjaga momentum budaya wellness. Seiring dengan berkembangnya tren gaya hidup sehat, kita perlu membangun komunitas yang suportif dan memiliki pengetahuan yang memadai agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi, memperoleh pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya, dan menerapkan pola hidup sehat dalam keseharian. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif, wellness bukan lagi sekadar tujuan pribadi, melainkan gerakan budaya yang mendorong masyarakat hidup lebih sehat dan lebih positif," tambah Harms.

Tentang Herbalife Ltd.

Herbalife (NYSE: HLF) adalah perusahaan di bidang kesehatan dan kebugaran, komunitas, serta platform terkemuka yang telah mengubah kehidupan banyak orang dengan produk nutrisi unggulan dan peluang bisnis bagi para member independennya sejak tahun 1980. Perusahaan menawarkan produk-produk berbasis ilmu pengetahuan kepada konsumen di lebih dari 90 pasar melalui distributor wirausaha yang memberikan pendampingan secara personal dan komunitas yang mendukung, serta menginspirasi pelanggan untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan aktif demi kehidupan yang lebih baik.

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SOURCE Herbalife APAC