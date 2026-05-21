KuCoin Luncurkan Produk Earn-and-Loan, Maksimalkan Efisiensi Aset Kripto

Peluncuran produk ini menjawab tantangan utama HODLer yang ingin memperoleh likuiditas tanpa harus menjual aset atau kehilangan potensi pendapatan pasif. Dengan KuCoin Crypto Loan, aset jaminan yang memenuhi persyaratan tetap dapat menghasilkan imbal hasil selama digunakan sebagai agunan. Integrasi layanan Earn-and-Loan dalam satu sistem juga turut meningkatkan efisiensi penggunaan modal serta menghadirkan model pinjaman CEX yang lebih praktis.

Salah satu fitur utamanya, struktur one-position. Pengguna tidak perlu lagi mengelola beberapa pinjaman secara terpisah karena seluruh aset jaminan dan pinjaman terpantau dalam satu posisi pinjaman terkolateralisasi. Dengan sistem ini, pemantauan jaminan, eksposur pinjaman, hingga rasio loan-to-value (LTV) menjadi lebih simpel dan transparan.

KuCoin Crypto Loan juga menerapkan suku bunga dinamis yang mengikuti kondisi pasar dan diperbarui setiap jam. Perhitungan bunga dilakukan secara akumulatif per jam. Di sisi lain, sistem ini menggunakan tiga tingkat rasio jaminan, yakni Initial, Warning, dan Liquidation, agar pengguna dapat memantau risiko secara lebih jelas.

Mengusung pendekatan "Trust-First", KuCoin Crypto Loan dirancang untuk meningkatkan kepercayaan pengguna sekaligus memperluas manfaat ekosistem aset digital. Dengan memadukan layanan Earn-and-Loan dalam satu posisi, KuCoin Crypto Loan membantu pengguna memperoleh likuiditas tanpa kehilangan aset yang dimiliki, sekaligus menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih efisien dari sisi modal.

KuCoin Crypto Loan semakin memperluas rangkaian produk wealth management KuCoin dan mempertegas strategi perusahaan dalam menghadirkan solusi aset digital yang praktis, transparan, dan berorientasi pada pengguna. Saat ini, KuCoin Crypto Loan telah tersedia melalui aplikasi KuCoin.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Sanggahan

KuCoin Crypto Loan saat ini tersedia melalui aplikasi KuCoin untuk pengguna yang memenuhi persyaratan di wilayah tertentu, sesuai hukum dan ketentuan produk yang berlaku. Pengguna dianjurkan agar mempelajari persyaratan, ketentuan, dan pengungkapan risiko sebelum menggunakan KuCoin Crypto Loan maupun layanan Hold to Earn, termasuk risiko terkait suku bunga pinjaman yang berubah-ubah, fluktuasi nilai jaminan, likuidasi, dan ketersediaan rewards Hold to Earn.

