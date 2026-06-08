Kết nối mọi khách hàng, mọi thiết bị, mọi công trường: XCMG CONNECT tái định hình hệ sinh thái dịch vụ công nghiệp

TỪ CHÂU, Trung Quốc, ngày 8 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- XCMG mới đây đã chính thức ra mắt nền tảng XCMG CONNECT trên phạm vi toàn cầu trong khuôn khổ Lễ hội Khách hàng Quốc tế XCMG lần thứ 8 diễn ra tại Từ Châu. Từ giám sát thiết bị đến chẩn đoán với sự hỗ trợ của AI và điều phối dịch vụ toàn cầu, XCMG CONNECT giúp người dùng trên toàn thế giới quản lý thiết bị một cách thông minh hơn, nhanh chóng hơn và có tính kết nối cao hơn.

Connect Every Customer, Every Machine, Every Jobsite: XCMG CONNECT Reshapes Industrial Service Ecosystem

Được xây dựng xoay quanh XCMG ONE, Maia và HANYUN OS, XCMG CONNECT kết nối thiết bị, dữ liệu, dịch vụ và quản lý công trường vào một hệ sinh thái dịch vụ số thống nhất thông qua kiến trúc số "một thân, hai cánh" của XCMG.

Một cổng kết nối thống nhất dành cho mọi khách hàng toàn cầu, một ma trận thông minh hỗ trợ mọi kịch bản xây dựng

Maia, tác nhân AI thông minh đa ngôn ngữ và có khả năng cộng tác của XCMG, kết hợp học sâu với chuyên môn kỹ thuật để thực hiện các chẩn đoán thiết bị, phát hiện lỗi tự động và tối ưu hóa vận hành dựa trên dữ liệu. Có thể truy cập thông qua màn hình AI thông minh do XCMG tự phát triển, Maia mang đến khả năng tương tác tự nhiên giữa người và máy như một chuyên gia kỹ thuật chuyên trách luôn đồng hành cùng mỗi khách hàng.

XCMG ONE là ứng dụng di động chuyên biệt dành cho người dùng cuối tại thị trường quốc tế, tích hợp các năng lực cốt lõi của tác nhân thông minh Maia nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số từ mô hình quản lý thiết bị truyền thống sang các dịch vụ thông minh được hỗ trợ bởi AI. Thông qua XCMG ONE, khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ thông minh trọn vòng đời thiết bị, bao gồm giám sát thiết bị, quản lý lệnh công việc, cảnh báo sự cố, bảo trì dịch vụ, cập nhật thông tin ngành theo thời gian thực và điều phối toàn cầu — tất cả trên một thiết bị duy nhất.

Là một cổng kết nối toàn cầu thống nhất, ứng dụng này kết nối mọi khách hàng, mọi thiết bị và mọi công trường trên toàn thế giới, từ các giàn khoan xoay, thiết bị khai khoáng đến xe bơm ống dầu. Với XCMG ONE, mọi quy trình vận hành giờ đây thực sự nằm "ngay trong tầm tay" của bạn.

Trong khi đó, HANYUN OS là nền tảng lõi thông minh của hệ sinh thái dịch vụ XCMG, hợp nhất 18 kịch bản xây dựng chủ chốt thành một ma trận số thông minh kết nối thiết bị, công trường và hoạt động quản lý. Điều này cho phép dữ liệu phát triển và tái sử dụng trên nhiều ứng dụng khác nhau. Kết quả mang lại là hiệu quả vận hành cao hơn (rút ngắn chu kỳ, quy trình làm việc mượt mà hơn, giảm thời gian thiết bị nhàn rỗi), tối ưu chi phí (giảm chi phí vận hành (OPEX), giảm tiêu thụ nhiên liệu, hạn chế hỏng hóc và giảm nhu cầu nhân công tại công trường), đồng thời nâng cao an toàn (giảm tai nạn, cảnh báo theo thời gian thực và tiêu chuẩn hóa quy trình vận hành), qua đó trao quyền cho mọi công trường trên toàn thế giới.

"XCMG sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn việc tích hợp AI với ngành máy móc xây dựng, đưa các dịch vụ thông minh vươn xa vượt đại dương và giúp hoạt động hợp tác toàn cầu trở nên liền mạch và phản hồi nhanh hơn. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn cùng đồng hành với mọi khách hàng và đối tác để xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp thông minh hơn, hiệu quả hơn và rộng mở hơn, đạt được giá trị thực sự đôi bên cùng có lợi trong kỷ nguyên số", Yang Dongsheng, Chủ tịch HĐQT của XCMG Group và XCMG Machinery cho biết.

SOURCE XCMG