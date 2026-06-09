XCMG CONNECT Hubungkan Pelanggan, Alat Berat, dan Lokasi Kerja Menjadi Sebuah Ekosistem Layanan Industri Digital

Dirancang dengan platform XCMG ONE, Maia, dan HANYUN OS, XCMG CONNECT menghubungkan alat berat, data, layanan, serta pengelolaan lokasi kerja ke dalam sebuah ekosistem layanan digital lewat arsitektur digital XCMG yang disebut "one body, two wings".

Satu Portal Terpadu untuk Pelanggan Global, Satu Matriks Cerdas yang Mendukung Setiap Skenario Proyek Konstruksi

Maia, agen AI multibahasa dan kolaboratif milik XCMG, memadukan teknologi deep learning dengan keahlian teknik untuk menghadirkan diagnosis peralatan, deteksi gangguan otomatis, serta optimalisasi operasional berbasis data. Melalui layar pintar berbasis AI yang dikembangkan XCMG secara independen, Maia mewujudkan interaksi alami antara manusia dan mesin, layaknya seorang ahli teknik yang selalu mendampingi pelanggan.

XCMG ONE merupakan aplikasi seluler yang dirancang khusus untuk pengguna internasional. Aplikasi ini mengintegrasikan fitur-fitur utama agen AI Maia yang mendorong transformasi digital, beralih dari pengelolaan alat berat secara konvensional menuju layanan pintar berbasis AI. Melalui XCMG ONE, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan cerdas sepanjang siklus penggunaan alat berat, mulai dari pemantauan, pengelolaan perintah kerja, peringatan gangguan, layanan pemeliharaan, pembaruan informasi industri secara seketika (real time), hingga koordinasi layanan global dalam satu perangkat.

Sebagai portal global terpadu, XCMG ONE menghubungkan setiap pelanggan, setiap mesin, dan setiap lokasi kerja di berbagai belahan dunia, mulai dari rig pengeboran berputar, peralatan pertambangan, hingga truk pompa untuk pipa minyak. Berkat XCMG ONE, seluruh proses operasional dapat diakses langsung melalui "satu genggaman".

Di sisi lain, HANYUN OS berperan sebagai fondasi cerdas dalam ekosistem layanan XCMG. Platform ini mengintegrasikan 18 skenario utama di sektor konstruksi ke dalam matriks digital pintar yang menghubungkan peralatan, lokasi kerja, dan sistem manajemen. Lewat integrasi tersebut, data terus berkembang dan dimanfaatkan kembali di berbagai aplikasi. Hasilnya, efisiensi meningkat berkat siklus kerja yang lebih singkat, alur operasional yang lebih lancar, dan waktu menganggur yang lebih rendah. Sistem ini turut mengoptimalkan biaya operasional dengan menghemat konsumsi bahan bakar, mengurangi frekuensi kerusakan peralatan, serta memangkas kebutuhan tenaga kerja di lapangan. Dari sisi keselamatan kerja, HANYUN OS mendukung pengurangan risiko melalui sistem peringatan seketika dan penerapan prosedur operasional yang lebih seragam.

Chairman XCMG Group dan XCMG Machinery, Yang Dongsheng, mengatakan, "XCMG akan terus memperdalam integrasi antara teknologi AI dan industri alat berat. Dengan integrasi ini, layanan cerdas dapat menjangkau pengguna di berbagai belahan dunia, serta mewujudkan kolaborasi global yang semakin lancar dan responsif. Ke depan, kami ingin terus bekerja sama dengan pelanggan dan mitra untuk membangun ekosistem industri yang lebih cerdas, efisien, dan tanpa batas, serta menciptakan nilai tambah bersama di era digital."

SOURCE XCMG