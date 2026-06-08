XCMG CONNECT พลิกโฉมระบบนิเวศบริการอุตสาหกรรม เชื่อมโยงลูกค้าทุกคน เครื่องจักรทุกเครื่อง และไซต์งานทุกที่
News provided byXCMG
08 Jun, 2026, 22:30 CST
ซูโจว, จีน, 8 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- XCMG เปิดตัวแพลตฟอร์ม XCMG CONNECT อย่างเป็นทางการทั่วโลก ในงาน XCMG International Customer Festival ครั้งที่ 8 ณ เมืองซูโจว ประเทศจีน โดย XCMG CONNECT รองรับการบริหารจัดการเครื่องจักรอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว และเชื่อมโยงถึงกันมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานทั่วโลก ตั้งแต่การติดตามสถานะเครื่องจักร การวินิจฉัยปัญหาด้วย AI ไปจนถึงการประสานงานบริการในระดับโลก
XCMG CONNECT ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของ XCMG ONE, Maia และ HANYUN OS โดยเชื่อมโยงการจัดการเครื่องจักร ข้อมูล บริการ และไซต์งานไว้ในระบบนิเวศบริการดิจิทัลแบบครบวงจร ผ่านสถาปัตยกรรมดิจิทัล "one body, two wings" ของ XCMG
หนึ่งพอร์ทัลรวมศูนย์ เชื่อมโยงลูกค้าทุกคนทั่วโลก หนึ่งเมทริกซ์อัจฉริยะ ขับเคลื่อนการก่อสร้างทุกรูปแบบ
Maia คือ AI Intelligent Agent แบบหลายภาษาและทำงานร่วมกันได้ของ XCMG โดยผสานเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม มอบความสามารถด้านการวินิจฉัยเครื่องจักร การตรวจจับความขัดข้องโดยอัตโนมัติ และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยข้อมูลเชิงลึก ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง Maia ผ่าน AI Smart Screen ที่ XCMG พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งรองรับการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรอย่างเป็นธรรมชาติ เสมือนมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอยให้คำแนะนำอยู่เคียงข้างลูกค้าทุกคน
ส่วนทางด้าน XCMG ONE คือแอปพลิเคชันบนมือถือที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ใช้งานในต่างประเทศ ผสานความสามารถหลักของ Maia Intelligent Agent เพื่อเปลี่ยนผ่านจากการจัดการเครื่องจักรแบบดั้งเดิมสู่บริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเปิดให้ลูกค้าเข้าถึงบริการอัจฉริยะตลอดวงจรชีวิตของเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นการติดตามสถานะเครื่องจักร การจัดการใบสั่งงาน การแจ้งเตือนความขัดข้อง งานบริการและบำรุงรักษา ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการประสานงานในระดับโลก ทั้งหมดสามารถทำได้จากอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว
ในฐานะพอร์ทัลระดับโลกแบบรวมศูนย์ แอปพลิเคชันนี้เชื่อมโยงลูกค้าทุกคน เครื่องจักรทุกเครื่อง และไซต์งานทุกที่ทั่วโลก ตั้งแต่แท่นขุดเจาะแบบหมุน เครื่องจักรงานเหมือง ไปจนถึงรถปั๊มสูบจ่ายน้ำมัน โดย XCMG ONE ช่วยให้ทุกกระบวนการสามารถทำได้ง่ายดายเพียงปลายนิ้ว
ขณะเดียวกัน HANYUN OS ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะของระบบนิเวศบริการ XCMG โดยรวม 18 สถานการณ์หลักในอุตสาหกรรมการก่อสร้างไว้ในเมทริกซ์ดิจิทัลอัจฉริยะที่เชื่อมโยงเครื่องจักร ไซต์งาน และการบริหารจัดการเข้าด้วยกัน พร้อมเปิดทางให้สามารถเพิ่มข้อมูลและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ได้คือ ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น (ลดระยะเวลาดำเนินงาน การทำงานราบรื่นขึ้น ลดเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักร) ประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่สูงขึ้น (ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ลดการใช้เชื้อเพลิง ลดความเสียหายของเครื่องจักร ลดกำลังคนในไซต์งาน) และความปลอดภัยที่สูงขึ้น (ลดอุบัติเหตุ มีการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน) เพื่อเสริมศักยภาพให้กับทุกไซต์งานทั่วโลก
"XCMG จะเดินหน้ายกระดับการบูรณาการ AI เข้ากับเครื่องจักรก่อสร้าง เพื่อให้บริการอัจฉริยะเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก ก่อเกิดเป็นความร่วมมือระดับโลกที่ไร้พรมแดนและตอบสนองอย่างรวดเร็ว ในอนาคต เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกับลูกค้าทุกคนและพันธมิตรทุกราย เพื่อสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ และไร้ขีดจำกัดมากยิ่งขึ้น พร้อมร่วมกันสร้างคุณค่าที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงในยุคดิจิทัล" Yang Dongsheng ประธาน XCMG Group และ XCMG Machinery กล่าว
SOURCE XCMG
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