Hubungkan Setiap Pelanggan, Setiap Mesin, Setiap Tapak Kerja: XCMG CONNECT Membentuk Semula Ekosistem Perkhidmatan Perindustrian

XUZHOU, China, 8 Jun 2026 /PRNewswire/ -- XCMG baru-baru ini melancarkan XCMG CONNECT secara global semasa Festival Pelanggan Antarabangsa XCMG Ke-8 di Xuzhou. Daripada pemantauan peralatan kepada diagnostik berbantukan AI dan penyelarasan perkhidmatan global, XCMG CONNECT menyokong pengurusan peralatan yang lebih pintar, lebih pantas dan lebih saling berhubung untuk pengguna di seluruh dunia.

Connect Every Customer, Every Machine, Every Jobsite: XCMG CONNECT Reshapes Industrial Service Ecosystem

Dibangunkan berasaskan XCMG ONE, Maia dan HANYUN OS, XCMG CONNECT menghubungkan peralatan, data, perkhidmatan dan pengurusan tapak kerja ke dalam satu ekosistem perkhidmatan digital melalui seni bina digital "satu teras, dua sayap" milik XCMG.

Satu portal bersatu yang menghubungkan setiap pelanggan global, satu matriks pintar yang memacu setiap senario pembinaan

Maia, ejen pintar AI pelbagai bahasa dan kolaboratif milik XCMG, menggabungkan pembelajaran mendalam dengan kepakaran kejuruteraan untuk menyediakan diagnostik peralatan, pengesanan kerosakan automatik dan pengoptimuman operasi dipacu data. Boleh diakses melalui skrin pintar AI yang dibangunkan sendiri oleh XCMG, Maia menawarkan interaksi manusia-mesin yang semula jadi, seolah-olah seorang pakar kejuruteraan khusus sentiasa menemani setiap pelanggan.

XCMG ONE ialah aplikasi mudah alih khusus yang direka untuk pengguna akhir di pasaran luar negara, mengintegrasikan keupayaan teras ejen pintar Maia bagi memacu transformasi digital daripada pengurusan peralatan tradisional kepada perkhidmatan pintar dikuasakan AI. Melalui XCMG ONE, pelanggan boleh mengakses perkhidmatan pintar sepanjang kitaran hayat peralatan, termasuk pemantauan peralatan, pengurusan pesanan kerja, amaran kerosakan, penyelenggaraan perkhidmatan, kemas kini industri masa nyata dan penyelarasan global — semuanya melalui satu peranti sahaja.

Sebagai portal global yang bersatu, aplikasi ini menghubungkan setiap pelanggan, setiap mesin dan setiap tapak kerja di seluruh dunia, daripada pelantar penggerudian berputar dan peralatan perlombongan hinggalah trak pam paip minyak. Dengan XCMG ONE, semua proses benar-benar berada "di hujung jari anda."

Sementara itu, HANYUN OS berfungsi sebagai tulang belakang pintar kepada ekosistem perkhidmatan XCMG, menyatukan 18 senario utama pembinaan ke dalam satu matriks digital pintar yang menghubungkan peralatan, tapak kerja dan pengurusan. Ini membolehkan data berkembang dan digunakan semula merentasi pelbagai aplikasi. Hasilnya ialah kecekapan yang lebih tinggi (kitaran kerja lebih pendek, aliran kerja lebih lancar dan masa tidak produktif yang berkurangan), pengoptimuman kos (perbelanjaan operasi (OPEX) lebih rendah, penggunaan bahan api yang berkurangan, kurang kerosakan dan pengurangan tenaga kerja di tapak), serta peningkatan keselamatan (kurang kemalangan, amaran masa nyata dan operasi yang lebih standard) bagi memperkasa tapak kerja di seluruh dunia.

"XCMG akan terus memperdalam integrasi AI dan jentera pembinaan, membolehkan perkhidmatan pintar merentasi lautan serta menjadikan kerjasama global lebih lancar dan responsif. Pada masa hadapan, kami berharap dapat berganding bahu dengan setiap pelanggan dan rakan kongsi untuk membina ekosistem perindustrian yang lebih pintar, lebih cekap dan tanpa batasan, sekali gus merealisasikan nilai saling menguntungkan yang sebenar dalam era digital," kata Yang Dongsheng, Pengerusi XCMG Group dan XCMG Machinery.

SOURCE XCMG