Kết nối được hỗ trợ bởi AI: Châu Á - Thái Bình Dương vạch ra lộ trình hướng tới một tương lai số thông minh hơn

Hội nghị Thượng đỉnh Phát triển Băng thông rộng lần đầu tiên của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương quy tụ các cơ quan quản lý và nhà mạng tại Bangkok nhằm thiết lập chương trình nghị sự

BANGKOK, ngày 19 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 14 tháng 7, các quan chức chính phủ, tổ chức tiêu chuẩn và nhà mạng viễn thông đã quy tụ tại Bangkok để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phát triển Băng thông rộng Châu Á - Thái Bình Dương 2026 lần đầu tiên. Hội nghị do Hiệp hội Băng thông rộng Thế giới (WBBA) tổ chức nhằm xây dựng sự đồng thuận về mạng trong kỷ nguyên AI.

Denny Deng, President of Huawei Asia Pacific Carrier Business, envisions a "faster, smarter, greener" Asia-Pacific. Gigacity and AI-Net Certification at the WBBA Broadband Development Summit APAC 2026.

Các bên tham dự gồm Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), Ủy ban Quốc gia về Kinh tế và Xã hội số Thái Lan, WBBA, IAB, FNCAP, WAA, NIDA và Hội đồng IPv6, cùng các nhà mạng Telkomsel, XLSmart, Surge, Globe, AIS, CMI và HKT và Huawei.

CÁC Ý KIẾN TẠI HỘI NGHỊ

"Để nắm bắt các cơ hội trong kỷ nguyên AI, chúng tôi kêu gọi toàn ngành đẩy nhanh quá trình phát triển băng thông rộng, thúc đẩy sự hiệp đồng giữa điện toán và mạng, đồng thời tăng cường kết nối xuyên biên giới. Hãy cùng xây dựng một hạ tầng số nhanh hơn, thông minh hơn và xanh hơn cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương".

— Denny Deng, Chủ tịch Bộ phận Kinh doanh Nhà mạng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Huawei

"Băng thông rộng tốc độ cao không còn đơn thuần là để 'truy cập Internet' — mà đó là hạ tầng thiết yếu làm nền tảng cho toàn bộ cuộc cách mạng AI. Chúng tôi không xem AI chỉ là một công cụ, mà là động lực chính cho năng lực cạnh tranh quốc gia và là chất xúc tác giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người".

— Tiến sĩ Wetang Phuangsup, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về Kinh tế và Xã hội số Thái Lan

"Ba sáng kiến sẽ định hình lộ trình hướng tới năm 2030. Chúng ta phải thu hẹp khoảng cách về chất lượng để mọi người đều được hưởng giá trị mà băng rộng mang lại. Chúng ta phải xây dựng các mạng sẵn sàng cho AI — truy cập 10G, mạng lõi 800GE và trí tuệ toàn trình. Và chúng ta phải cùng nhau thực hiện điều đó thông qua các tiêu chuẩn chung".

— Martin Creaner, Tổng giám đốc WBBA

"Trong quá trình tiến tới các mạng thế hệ mới, kiến trúc mạng cần tiếp tục phát triển nhằm cung cấp khả năng kết nối rộng hơn, chất lượng vượt trội, bảo mật nâng cao và trí tuệ mạng mạnh mẽ hơn. Sự phát triển này đóng vai trò thiết yếu đối với Net5.5G, định vị mạng không chỉ đơn giản là cơ sở hạ tầng, mà còn là nền tảng hỗ trợ AI, tăng cường khả năng phục hồi và hiệu quả, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực."

— Dhruv Dhody, Chuyên gia Tiêu chuẩn hóa Ngành tại Huawei, Chủ tịch IAB, IETF

"Trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương, cáp quang đang mở rộng vượt ra ngoài phạm vi gia đình và văn phòng để thâm nhập vào từng căn phòng, thiết bị và máy móc. Thông qua hợp tác, chúng ta có thể đẩy nhanh đổi mới và áp dụng công nghệ cáp quang nhằm xây dựng hạ tầng thực sự sẵn sàng cho AI".

— Ilham Nandana, Chủ tịch Ủy ban Thông tin Thị trường, Hội đồng Mạng Cáp quang Châu Á - Thái Bình Dương (FNCAP)

"Chúng tôi khắc phục sự cố trước cả khi quý vị nhận thấy! AIS đang tái định nghĩa dịch vụ băng rộng gia đình cao cấp bằng cách kết hợp kết nối siêu tốc với trí tuệ mạng dựa trên AI và hệ sinh thái nhà thông minh — mang đến chất lượng dịch vụ xuất sắc một cách chủ động, liền mạch để biến khả năng kết nối thành giá trị khác biệt cho khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng ARPU bền vững".

— Thanit Chaiyaboonthanit, Trưởng phòng Công nghệ, Bộ phận Kinh doanh Băng thông rộng tại AIS

"Kết nối những người chưa được kết nối: Cung cấp băng thông rộng chi phí hợp lý ở quy mô lớn. Tạo điều kiện tiếp cận bình đẳng với nguồn thông tin toàn cầu và trao quyền cho xã hội số Indonesia".

— Shannedy Ong, Giám đốc Công nghệ của Surge Indonesia

"Vượt ra ngoài kết nối: Telkomsel đang chuyển mình thành một doanh nghiệp thực sự tạo ra giá trị. Bằng cách tận dụng vị thế dẫn đầu trên thị trường băng thông rộng cố định (FBB), chúng tôi thúc đẩy tăng trưởng thông qua chất lượng dịch vụ vượt trội, sự trung thành của khách hàng và một hệ sinh thái gia đình thế hệ mới".

— Stanislaus Susatyo, Giám đốc Kinh doanh, Telkomsel Indonesia

"Chúng tôi không còn xem AI là một tính năng bổ sung. Thay vào đó, cách tiếp cận của chúng tôi tại Globe bắt đầu từ kiến trúc, tích hợp trí tuệ vào cốt lõi trong cách chúng tôi xây dựng, cách chúng tôi bán hàng và cách chúng tôi vận hành.

AI liên tục theo dõi tình trạng mạng, hành vi khách hàng và chất lượng dịch vụ. Thay vì chờ sự cố xảy ra, hệ thống sẽ dự đoán nguy cơ suy giảm chất lượng mạng và chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục. Nhờ duy trì giám sát tình trạng mạng theo từng phút, hệ thống của chúng tôi tự động xử lý 30% tổng số sự cố Wi-Fi mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người."

— Danny Theseira, Giám đốc Khối Kinh doanh Băng thông rộng tại Globe Telecom

"Huawei đang thúc đẩy sự hiệp đồng giữa công nghệ quang và AI nhằm thúc đẩy sự phát triển song hành của chúng. Thông qua AI-ON, các nhà mạng có thể xây dựng mạng mục tiêu toàn quang lấy AI làm trung tâm và thiết lập các vùng dịch vụ với các ngưỡng độ trễ 1-5-20 ms trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. AI-ON cũng hỗ trợ truy cập và sử dụng hiệu quả năng lực tính toán, đồng thời mang đến trải nghiệm mạng tối ưu thông qua băng rộng gia đình tốc độ gigabit/siêu gigabit, thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi các dịch vụ AI".

— Kim Jin, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tiếp thị Dòng Sản phẩm Kinh doanh Mạng quang của Huawei

"Kết nối không chỉ là về công nghệ. Đó là huyết mạch, một nền tảng tạo ra cơ hội và là động lực thúc đẩy phát triển bền vững. Tôi tin rằng sự giao thoa giữa kết nối và trí tuệ nhân tạo sẽ định hình tương lai của các mạng thông minh hơn và có khả năng chống chịu cao hơn".

— Tiến sĩ Cosmas Zavazava, Giám đốc Cục Phát triển Viễn thông, ITU

"Hiệu suất và trải nghiệm người dùng là con đường thiết yếu hướng tới WLAN thế hệ tiếp theo. Dựa trên các tiêu chuẩn và đổi mới do AI thúc đẩy, chúng ta hãy cùng tất cả các bên liên quan khám phá lộ trình hướng tới WLAN tự chủ trong tương lai".

— Tiến sĩ Crane H. Yang, Tổng thư ký, Liên minh Ứng dụng WLAN Thế giới (WAA)

"Tại hội nghị, NIDA và WBBA đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) để đẩy nhanh sự phát triển của mạng thế hệ tiếp theo và thiết lập các tiêu chuẩn tiên phong cho thành phố thông minh thông qua việc đồng phát triển các tiêu chuẩn ngành, hài hòa các quy định toàn cầu và chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về ngành theo chiều dọc.

NIDA tập trung vào việc thúc đẩy các tiêu chuẩn kiến trúc mạng, trong khi WBBA thúc đẩy sự đồng thuận trên phạm vi toàn cầu về phát triển băng thông rộng. Sự bổ trợ chiến lược tự nhiên này tạo ra những cơ hội to lớn cho hợp tác trong tương lai".

— Joey Deng, Tổng thư ký NIDA

"ION-2030 phát triển tiêu chuẩn toàn cầu cho mạng quang thế hệ tiếp theo trong kỷ nguyên AI. Tiêu chuẩn này mang lại trải nghiệm dịch vụ và ứng dụng AI vượt trội. WBBA và ITU sẽ cùng đẩy nhanh sự phát triển của tiêu chuẩn này, đồng thời đây cũng là cơ hội đặc biệt để các bên liên quan tại Châu Á - Thái Bình Dương chủ động định hình tương lai của mạng quang băng thông rộng".

— Tiến sĩ Marcus Brunner, Chuyên gia trưởng về Tiêu chuẩn hóa, Chủ tịch WBBA WG1 kiêm Phó Chủ tịch ETSI ISG F5G

"Quá trình chuyển đổi sang kỷ nguyên AI đòi hỏi một nền tảng số chất lượng cao, có tính xác định. Thông qua việc ban hành các hướng dẫn chính sách về Net5.5G, Malaysia đang đẩy nhanh quá trình phát triển của các tiêu chuẩn mạng thế hệ mới dựa trên IPv6, thiết lập một hạ tầng đổi mới để khai phá giá trị của AI và thúc đẩy một nền kinh tế số thịnh vượng vào năm 2030".

— Giáo sư Sureswaran Ramadass, Chủ tịch khu vực APAC tại Hội đồng IPv6, Đối tác ngành của WBBA

"Kinh tế kỹ thuật số đang phát triển mạnh mẽ trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó AI đang nổi lên như một chất xúc tác cốt lõi cho quá trình chuyển đổi thông minh. China Mobile International (CMI) đang thúc đẩy tăng trưởng khu vực bằng cách kết hợp các năng lực AI tiên tiến của Trung Quốc với dịch vụ truyền thông, điện toán và AI toàn diện. Trong tương lai, CMI sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong ngành để thúc đẩy một tương lai chung, do AI thúc đẩy cho khu vực."

— Paul Lin, Giám đốc điều hành phụ trách Thương mại và Công nghệ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, China Mobile International

"Cơ sở hạ tầng mạng thế hệ tiếp theo là oxy của nền kinh tế thông minh. Bằng cách tích hợp kết nối 800G tiên tiến với bảo mật an toàn trước máy tính lượng tử, HKT đang đặt nền móng quan trọng để giúp các doanh nghiệp của Hồng Kông duy trì năng lực cạnh tranh cao, an toàn và sẵn sàng cho những thay đổi trong mô hình điện toán trong tương lai".

— Wilson Cheung, Phó Chủ tịch phụ trách Thiết kế Băng thông rộng và An ninh mạng, HKT

"Sự phát triển hướng tới AI WAN trên nền tảng Net5.5G là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố mạng truyền tải của XLSMART trong tương lai. Thông qua việc từng bước áp dụng vận hành có sự hỗ trợ của AI, SRv6, SDN, phân biệt dịch vụ và hạ tầng truyền tải có dung lượng cao hơn, chúng tôi đang nâng cao trí tuệ mạng, hiệu quả vận hành và khả năng phục hồi của dịch vụ, đồng thời hỗ trợ tính bền vững trong dài hạn. Quá trình chuyển đổi này là một hành trình liên tục, phù hợp với tầm nhìn của toàn ngành về các mạng băng thông rộng lấy AI làm nền tảng. Thông qua hợp tác với các đối tác công nghệ và hệ sinh thái rộng lớn hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các năng lực mang lại hiệu suất mạng tốt hơn và hỗ trợ nhu cầu kết nối số ngày càng tăng của Indonesia".

— Regie Ginanjar, Trưởng bộ phận Tự chủ & Điều phối Truyền tải, Chuyển đổi Mạng Truyền tải, XLSMART

"Trong kỷ nguyên AI, Huawei đang nâng cấp mạng truyền tải IP thông qua khả năng phục hồi và chống chịu về bảo mật, nhận thức đa chiều và tự chủ mạng. Điều này cho phép các nhà mạng đảm bảo trải nghiệm dịch vụ, tăng tốc khai thác thương mại và nâng cao hiệu quả, mở ra một chương mới cho kết nối thông minh."

— Arthur Wang, Phó chủ tịch Dòng sản phẩm Truyền thông Dữ liệu, Huawei

GÓC NHÌN CHUNG

Các diễn giả thống nhất rằng AI đang chuyển đổi mạng từ khả năng kết nối sang kết nối thông minh, khi băng thông rộng, IP, điện toán và hạ tầng xuyên biên giới hội tụ để hỗ trợ đổi mới sáng tạo và điều phối.

WBBA đã ra mắt Chứng nhận AI-Net, một chuẩn tham chiếu toàn cầu dành cho chính sách cấp quốc gia, hệ sinh thái công nghiệp và mức độ thông minh của mạng. XLSmart được vinh danh là AI-Net Champion đầu tiên, trong khi Indonesia trở thành một trong những quốc gia đầu tiên có nhà mạng đạt chứng nhận này, dựa trên lộ trình Net5.5G.

Trong một nội dung nổi bật khác của hội nghị, Tổng Giám đốc WBBA Martin Creaner đã trao Chứng nhận Gigacity cho KOMDIGI, SURGE, Telkomsel, AIS, TRUE, HKT và Globe, nhằm ghi nhận những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực băng thông rộng của khu vực.

SOURCE HUAWEI