Ketersambungan Berkuasa-AI: APAC Rintis Laluan ke arah Masa Depan Digital Lebih Pintar

Sidang Kemuncak Pembangunan Jalur Lebar pertama Asia-Pasifik menghimpunkan pengawal selia dan pengendali telekomunikasi di Bangkok bagi menetapkan agenda

BANGKOK, 19 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pegawai kerajaan, badan piawaian dan pengendali telekomunikasi berhimpun di Bangkok pada 14 Julai sempena Sidang Kemuncak Pembangunan Jalur Lebar APAC 2026 sulung yang dianjurkan oleh World Broadband Association (WBBA) bagi membina konsensus berkenaan rangkaian era-AI.

Para peserta terdiri daripada ITU, National Board of the Digital Economy and Society Thailand, WBBA, IAB, FNCAP, WAA, NIDA dan IPv6 Council, berserta pengendali telekomunikasi Telkomsel, XLSmart, Surge, Globe, AIS, CMI dan HKT selain Huawei.

Denny Deng, President of Huawei Asia Pacific Carrier Business, envisions a "faster, smarter, greener" Asia-Pacific. Gigacity and AI-Net Certification at the WBBA Broadband Development Summit APAC 2026.

SUARA DARIPADA SIDANG KEMUNCAK

"Bagi merebut peluang dalam era AI, kami menyeru industri untuk mempercepat evolusi jalur lebar, memajukan sinergi pengkomputeran-rangkaian, serta memperkukuh ketersambungan rentas sempadan. Marilah kita bersama-sama membina infrastruktur digital yang lebih pantas, lebih pintar dan lebih hijau untuk Asia-Pasifik."

— Denny Deng, Presiden Asia Pacific Carrier Business, Huawei

"Jalur lebar berkelajuan tinggi bukan lagi sekadar untuk 'mendapatkan sambungan dalam talian' — ia merupakan infrastruktur penting yang menjadi asas pembangunan keseluruhan revolusi AI. Kami melihat AI bukan semata-mata sebagai alat, tetapi enjin utama untuk daya saing negara serta pemangkin bagi meningkatkan kualiti hidup semua rakyat."

— Wetang Phuangsup, Ph.D., Setiausaha Agung, National Board of the Digital Economy and Society, Thailand

"Tiga inisiatif mentakrifkan hala tuju menuju tahun 2030. Kita mesti merapatkan jurang kualiti supaya nilai jalur lebar dapat dinikmati oleh semua. Kita mesti membina rangkaian yang bersedia untuk AI — akses 10G, rangkaian teras 800GE dan kecerdasan hujung ke hujung. Kita juga mesti melaksanakannya secara bersama melalui piawaian yang dikongsi."

— Martin Creaner, Ketua Pengarah WBBA

"Dalam menuju ke arah rangkaian generasi akan datang, seni bina rangkaian harus terus berkembang untuk menyediakan ketersambungan yang lebih meluas, kualiti yang lebih unggul, keselamatan yang dipertingkatkan dan kecerdasan yang lebih tinggi. Evolusi ini amat penting untuk Net5.5G, yang meletakkan rangkaian bukan sekadar sebagai infrastruktur, tetapi sebagai asas yang mengupayakan AI, memperkukuh daya tahan dan kecekapan, serta menyokong transformasi digital merentas industri."

— Dhruv Dhody, Pakar Penyeragaman Industri di Huawei, Pengerusi IAB, IETF

"Di seluruh Asia-Pasifik, gentian optik sedang berkembang melangkaui rumah dan pejabat hingga ke bilik, peranti serta mesin. Dengan saling bekerjasama, kita dapat mempercepat inovasi dan penggunaan gentian optik bagi membina infrastruktur yang benar-benar bersedia untuk AI."

— Ilham Nandana, Pengerusi Jawatankuasa Perisikan Pasaran, Fiber Network Council APAC (FNCAP)

"Kami menyelesaikan masalah sebelum anda menyedarinya! AIS sedang mentakrifkan semula jalur lebar rumah premium dengan menggabungkan ketersambungan ultra pantas dengan kecerdasan rangkaian dipacu AI dan ekosistem rumah pintar — seterusnya menyampaikan kecemerlangan perkhidmatan yang proaktif dan tidak ketara, yang mengubah ketersambungan kepada nilai pelanggan yang berbeza serta pertumbuhan ARPU yang mampan."

— Thanit Chaiyaboonthanit, Ketua Jabatan Teknologi, Perniagaan Jalur Lebar, AIS

"Menghubungkan yang Belum Terhubung: Jalur Lebar Mampu Milik pada Skala Besar. Mewujudkan akses yang sama rata kepada maklumat global serta memperkasakan masyarakat digital Indonesia."

— Shannedy Ong, Ketua Pegawai Teknologi Surge Indonesia

"Melangkaui Ketersambungan: Telkomsel sedang berubah menjadi pencipta nilai sebenar. Dengan memanfaatkan jejak peneraju pasaran FBB kami, kami memperkasakan pertumbuhan melalui kecemerlangan perkhidmatan, kesetiaan pelanggan dan ekosistem rumah generasi akan datang."

— Stanislaus Susatyo, Pengarah Jualan, Telkomsel Indonesia

"Kami tidak lagi menganggap AI sebagai ciri tambahan. Sebaliknya, pendekatan kami di Globe bermula dengan seni bina, dengan menyepadukan kecerdasan ke dalam aspek teras utama kami dari segi cara kami membina, menjual dan mengendalikan operasi kami.

AI memantau secara berterusan tahap kesihatan rangkaian, tingkah laku pelanggan dan kualiti perkhidmatan. Daripada menunggu kegagalan berlaku, sistem ini meramalkan kemerosotan prestasi dan memulakan tindakan pembetulan. Dengan mengekalkan kesedaran tahap minit terhadap kesihatan rangkaian, sistem kami menyelesaikan secara automatik 30% daripada semua isu Wi-Fi tanpa sebarang campur tangan manusia."

— Danny Theseira, Ketua Kumpulan Perniagaan Jalur Lebar di Globe Telecom

"Huawei memacu Sinergi Optik-AI bagi mendorong pertumbuhan kolaboratif mereka. Melalui AI-ON, pengendali telekomunikasi boleh membina rangkaian sasaran optik sepenuhnya yang berpusatkan AI serta mewujudkan lingkaran kependaman 1-5-20ms di seluruh rantau Asia Pasifik. AI-ON juga menyokong akses dan penggunaan pengkomputeran yang cekap sambil menyampaikan pengalaman rangkaian yang unggul melalui jalur lebar kediaman gigabit/ultra-gigabit, sekali gus mempercepat penggunaan perkhidmatan AI yang meluas."

— Kim Jin, Naib Presiden & Ketua Pegawai Pemasaran Rangkaian Produk Perniagaan Optik, Huawei

"Ketersambungan bukan sekadar mengenai teknologi. Ia merupakan talian hayat, platform untuk memperoleh peluang dan pemacu pembangunan mampan. Saya percaya persilangan antara ketersambungan dan kecerdasan buatan akan membentuk masa depan rangkaian yang lebih pintar dan lebih berdaya tahan."

— Dr. Cosmas Zavazava, Pengarah Biro Pembangunan Telekomunikasi, ITU

"Prestasi dan pengalaman pengguna merupakan laluan penting ke arah WLAN generasi akan datang. Berasaskan piawaian dan inovasi dipacu AI, marilah kita bersama-sama meneroka laluan ke arah WLAN autonomi masa depan bersama semua pihak berkepentingan."

— Dr. Crane H. Yang, Setiausaha Agung, World WLAN Application Alliance (WAA)

"Di sidang kemuncak ini, NIDA dan WBBA menandatangani MOU bagi mempercepat evolusi rangkaian generasi akan datang serta mewujudkan penanda aras bandar pintar perintis melalui pembangunan bersama piawaian industri, penyelarasan peraturan global dan perkongsian pandangan industri menegak.

NIDA memberi tumpuan kepada kemajuan piawaian seni bina rangkaian, manakala WBBA memacu konsensus global berkenaan evolusi jalur lebar. Kesalinglengkapan strategik semula jadi ini mewujudkan peluang yang luas untuk menjalin kerjasama pada masa akan datang."

— Joey Deng, Setiausaha Agung NIDA

"ION-2030 membangunkan piawaian global bagi rangkaian optik generasi akan datang dalam era AI. Ia menyediakan pengalaman aplikasi dan perkhidmatan AI yang luar biasa. WBBA dan ITU akan bersama-sama mempercepat pembangunannya, dan ini merupakan peluang unik bagi pihak berkepentingan Asia-Pasifik untuk mempengaruhi secara aktif masa depan rangkaian jalur lebar optik."

— Dr. Marcus Brunner, Ketua Pakar Penyeragaman, Pengerusi WBBA WG1 dan Naib Pengerusi ETSI ISG F5G

"Peralihan menuju era AI menuntut asas digital yang berkualiti tinggi dan berketentuan. Dengan memperkenalkan garis panduan dasar Net5.5G, Malaysia sedang mempercepat evolusi piawaian rangkaian generasi akan datang yang berasaskan IPv6, sekali gus mewujudkan infrastruktur inovatif bagi membawakan nilai AI dan memacu ekonomi digital yang makmur menjelang tahun 2030."

— Prof. Sureswaran Ramadass, Pengerusi APAC di IPv6 Council, Rakan Industri WBBA

"Ekonomi digital sedang berkembang maju di seluruh rantau Asia-Pasifik, dengan AI muncul sebagai pemangkin utama kepada transformasi pintar. China Mobile International (CMI) memacu pertumbuhan serantau dengan menggabungkan keupayaan AI termaju China dengan perkhidmatan komunikasi, pengkomputeran dan AI yang komprehensif. Melangkah ke hadapan, CMI akan bekerjasama rapat dengan rakan industri untuk memupuk masa depan dikongsi bersama yang dipacu AI untuk rantau ini."

— Paul Lin, Pengarah Urusan Komersial dan Teknologi, Asia Pasifik, China Mobile International

"Infrastruktur rangkaian generasi akan datang merupakan oksigen kepada ekonomi pintar. Dengan mengintegrasikan ketersambungan 800G termaju bersama keselamatan selamat-kuantum, HKT meletakkan asas penting untuk memastikan perusahaan Hong Kong amat berdaya saing, terjamin dan bersedia menghadapi anjakan paradigma pengkomputeran pada masa akan datang."

— Wilson Cheung, Naib Presiden, Reka Bentuk Jalur Lebar & Keselamatan Siber, HKT

"Evolusi ke arah Net5.5G AI WAN merupakan langkah penting dalam memperkukuh rangkaian pengangkutan XLSMART demi masa depan. Melalui penerimaan operasi berbantu AI secara progresif, SRv6, SDN, pembezaan perkhidmatan serta infrastruktur pengangkutan berkapasiti lebih tinggi, kami meningkatkan kecerdasan rangkaian, kecekapan operasi dan daya tahan perkhidmatan sambil menyokong kemampanan jangka panjang. Transformasi ini merupakan satu perjalanan berterusan yang selaras dengan visi industri terhadap rangkaian jalur lebar natif-AI. Melalui kerjasama dengan rakan kongsi teknologi dan ekosistem yang lebih luas, kami akan terus membangunkan keupayaan yang memberikan prestasi rangkaian yang lebih baik serta menyokong keperluan ketersambungan digital Indonesia yang semakin berkembang."

— Regie Ginanjar, Ketua Autonomi & Orkestrasi Pengangkutan, Transformasi Rangkaian Pengangkutan, XLSMART

"Bagi era AI, Huawei menaik taraf rangkaian pembawa IP melalui daya tahan keselamatan, kesedaran pelbagai dimensi dan autonomi rangkaian. Ini dapat memperkasakan pengendali telekomunikasi untuk menjamin pengalaman perkhidmatan, mempercepat pengewangan dan meningkatkan kecekapan, sekali gus membuka lembaran baharu kepada ketersambungan pintar."

— Arthur Wang, Naib Presiden Rangkaian Produk Komunikasi Data, Huawei

PANDANGAN YANG SEMAKIN SEHALUAN

Para penceramah bersetuju bahawa AI sedang mengubah rangkaian daripada ketersambungan kepada ketersambungan pintar, apabila jalur lebar, IP, pengkomputeran dan infrastruktur rentas sempadan bergabung bagi menyokong inovasi serta penyelarasan.

WBBA melancarkan AI-Net Certification, iaitu penanda aras global bagi dasar negara, ekosistem industri dan kecerdasan rangkaian. XLSmart dinamakan sebagai AI-Net Champion yang pertama, manakala Indonesia merupakan antara negara pertama yang mempunyai pengendali telekomunikasi yang diperakui, disokong oleh pelan hala tuju Net5.5G negara itu.

Dalam satu lagi segmen berprofil tinggi, Ketua Pengarah WBBA Martin Creaner menyampaikan Gigacity Certification kepada KOMDIGI, SURGE, Telkomsel, AIS, TRUE, HKT dan Globe bagi mengiktirafnya sebagai perintis jalur lebar serantau.

SOURCE HUAWEI