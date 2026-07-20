Konektivitas Berbasis AI: Asia Pasifik Susun Arah Menuju Masa Depan Digital yang Lebih Cerdas

Peserta yang hadir antara lain berasal dari International Telecommunication Union (ITU), Thailand's National Board of the Digital Economy and Society, WBBA, IAB, FNCAP, WAA, NIDA dan IPv6 Council. Sejumlah operator telekomunikasi seperti Telkomsel, XLSmart, Surge, Globe, AIS, CMI, dan HKT, bersama Huawei turut berpartisipasi.

PANDANGAN DARI PARA PEMBICARA

"Untuk memanfaatkan peluang di era AI, industri harus mempercepat evolusi jaringan pita lebar, memperkuat sinergi antara komputasi dan jaringan, serta meningkatkan konektivitas lintasnegara. Bersama-sama, kita membangun infrastruktur digital Asia Pasifik yang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih ramah lingkungan."

— Denny Deng, President, Asia Pacific Carrier Business, Huawei

"Jaringan pita lebar berkecepatan tinggi tidak hanya menghadirkan akses internet, melainkan telah menjadi infrastruktur utama yang menopang revolusi AI. Kami menilai AI bukan sekadar berperan sebagai alat, namun juga sebagai mesin utama yang mendorong daya saing nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat."

— Wetang Phuangsup, Ph.D., Secretary-General, National Board of the Digital Economy and Society, Thailand

"Tiga inisiatif akan menentukan arah menuju 2030. Pertama, kita harus menutup kesenjangan kualitas agar manfaat jaringan pita lebar dapat dirasakan semua pihak. Kedua, kita harus membangun jaringan yang siap menghadapi era AI melalui akses 10G, jaringan inti 800GE, dan kecerdasan yang terintegrasi dari ujung ke ujung. Ketiga, seluruh upaya tersebut harus diwujudkan melalui kolaborasi dan standar yang disepakati bersama."

— Martin Creaner, Director General, WBBA

"Seiring dengan transisi menuju jaringan generasi berikutnya, arsitektur jaringan harus terus berevolusi untuk menghadirkan konektivitas yang lebih luas, kualitas layanan yang lebih baik, keamanan yang lebih kuat, dan kecerdasan yang semakin tinggi. Evolusi ini menjadi fondasi penting bagi Net5.5G yang menempatkan jaringan bukan sekadar sebagai infrastruktur, melainkan landasan yang menopang penerapan AI, meningkatkan daya tahan dan efisiensi, serta mendukung transformasi digital di berbagai industri."

— Dhruv Dhody, Industry Standardization Expert, Huawei, Chair, IAB, IETF

" Di seluruh Asia Pasifik, jaringan serat optik kini tidak lagi hanya menjangkau rumah dan perkantoran, tetapi juga berbagai ruangan, perangkat, dan mesin. Dengan berkolaborasi, kita dapat mempercepat inovasi dan adopsi teknologi serat optik untuk membangun infrastruktur yang benar-benar siap menyongsong era AI."

— Ilham Nandana, Chair, Market Intelligence Committee, Fiber Network Council APAC (FNCAP)

" Kami mengatasi kendala bahkan sebelum pelanggan menyadarinya. AIS menata ulang layanan pita lebar premium untuk pengguna di rumah dengan memadukan konektivitas berkecepatan tinggi, kecerdasan jaringan berbasis AI, dan ekosistem rumah pintar. Pendekatan ini menghadirkan layanan yang proaktif dan nyaris tidak terlihat sehingga mengubah konektivitas menjadi nilai tambah bagi pelanggan sekaligus mendorong pertumbuhan ARPU yang berkelanjutan."

— Thanit Chaiyaboonthanit, Head, Technology Department, Broadband Business, AIS

"Kami menghubungkan masyarakat yang belum terjangkau konektivitas internet dengan jaringan pita lebar yang terjangkau dalam skala luas. Dengan demikian, akses informasi global tersedia secara lebih merata sehingga turut memperkuat masyarakat digital Indonesia."

— Shannedy Ong, CTO, Surge Indonesia

"Lebih dari sekadar menghadirkan konektivitas, Telkomsel kini bertransformasi menjadi pencipta nilai tambah. Dengan memanfaatkan posisi terdepan kami di pasar fixed broadband (FBB), kami mendorong pertumbuhan melalui layanan yang unggul, loyalitas pelanggan, dan ekosistem rumah generasi berikutnya."

— Stanislaus Susatyo, Director, Sales, Telkomsel Indonesia

" Kami tidak lagi memandang AI sebagai sekadar fitur tambahan. Di Globe, AI menjadi bagian dari fondasi arsitektur jaringan yang kami bangun, kami pasarkan, dan kami operasikan.

AI terus memantau kondisi jaringan, perilaku pelanggan, serta kualitas layanan. Alih-alih menunggu gangguan terjadi, sistem mampu memprediksi potensi penurunan kinerja jaringan dan secara otomatis melakukan tindakan korektif. Dengan pemantauan kondisi jaringan hingga tingkat menit, sistem kami kini dapat menyelesaikan 30% masalah Wi-Fi tanpa campur tangan manusia."

— Danny Theseira, Head, Broadband Business Group, Globe Telecom

" Huawei mendorong sinergi antara teknologi optik dan AI untuk mempercepat perkembangan kedua teknologi tersebut. Melalui AI-ON, operator dapat membangun jaringan optik yang berpusat pada AI serta menghadirkan lingkaran latensi 1-5-20 milidetik di seluruh kawasan Asia-Pasifik. AI-ON juga mendukung akses dan pemanfaatan komputasi secara lebih efisien, serta menghadirkan pengalaman jaringan terbaik melalui layanan pita lebar di rumah yang berkecepatan gigabita dan ultra-gigabita sehingga mempercepat adopsi layanan AI secara luas."

— Kim Jin, Vice President & Chief Marketing Officer Optical Business Product Line, Huawei

" Konektivitas bukan hanya soal teknologi. Konektivitas merupakan urat nadi kehidupan, membuka berbagai peluang, serta menjadi pendorong pembangunan berkelanjutan. Perpaduan antara konektivitas dan AI akan membentuk masa depan jaringan yang lebih cerdas dan tangguh."

— Dr. Cosmas Zavazava, Director, Telecommunication Development Bureau, ITU

" Kinerja jaringan dan pengalaman pengguna menjadi kunci menuju WLAN generasi berikutnya. Berlandaskan standar dan inovasi berbasis AI, mari kita menjajaki masa depan WLAN otonom bersama seluruh pemangku kepentingan."

— Dr. Crane H. Yang, Secretary-General, World WLAN Application Alliance (WAA)

" Dalam forum ini, NIDA dan WBBA menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat evolusi jaringan generasi berikutnya sekaligus menetapkan tolok ukur kota pintar melalui pengembangan standar industri, harmonisasi regulasi global, dan pertukaran wawasan lintas-sektor.

NIDA mengembangkan standar arsitektur jaringan, sementara WBBA mendorong terciptanya konsensus global mengenai evolusi jaringan pita lebar. Keselarasan strategi tersebut membuka peluang besar bagi kolaborasi di masa mendatang."

— Joey Deng, Secretary-General, NIDA

" ION-2030 mengembangkan standar global untuk jaringan optik generasi berikutnya di era AI. Standar ini menghadirkan pengalaman terbaik dalam penerapan aplikasi dan layanan AI. WBBA dan ITU akan bekerja sama mempercepat pengembangannya. Langkah tersebut menjadi peluang strategis bagi para pemangku kepentingan di Asia-Pasifik untuk berperan aktif menentukan masa depan jaringan pita lebar optik."

— Dr. Marcus Brunner, Chief Expert Standardization, WBBA WG1 Chair & Vice-Chair, ETSI ISG F5G

" Transisi menuju era AI membutuhkan fondasi digital yang bermutu tinggi dan mampu memberikan kinerja yang konsisten. Melalui peluncuran pedoman kebijakan Net5.5G, Malaysia mempercepat evolusi standar jaringan generasi berikutnya berbasis IPv6 sekaligus membangun infrastruktur inovatif untuk memaksimalkan potensi AI dan mendorong terwujudnya ekonomi digital yang semakin maju pada 2030."

— Prof. Sureswaran Ramadass, Chair, APAC, IPv6 Council, Industry Partner, WBBA

" Ekonomi digital berkembang pesat di kawasan Asia-Pasifik, dan AI semakin berperan sebagai penggerak utama transformasi cerdas. China Mobile International (CMI) mendorong pertumbuhan kawasan ini melalui integrasi kapabilitas AI Tiongkok dengan layanan komunikasi, komputasi, dan AI yang komprehensif. Ke depan, CMI akan terus berkolaborasi dengan para mitra industri untuk mewujudkan masa depan Asia Pasifik yang bertumbuh bersama melalui AI."

— Paul Lin, Managing Director,Commercial and Technology, Asia Pasifik, China Mobile International

"Infrastruktur jaringan generasi berikutnya merupakan oksigen bagi ekonomi cerdas. Dengan memadukan konektivitas 800G mutakhir dan sistem keamanan yang tahan terhadap ancaman komputasi kuantum, HKT membangun fondasi penting agar dunia usaha di Hong Kong tetap kompetitif, aman, dan siap menghadapi perubahan paradigma komputasi di masa depan."

— Wilson Cheung, Vice President, Broadband Design & Cyber Security, HKT

"Transformasi menuju Net5.5G AI WAN menjadi langkah penting dalam memperkuat jaringan transport XLSMART untuk masa depan. Dengan menerapkan sistem operasi berbantuan AI secara bertahap, SRv6, SDN, diferensiasi layanan, serta infrastruktur transport berkapasitas lebih tinggi, kami meningkatkan kecerdasan jaringan, efisiensi operasional, dan daya tahan layanan sekaligus mendukung keberlanjutan jangka panjang. Transformasi ini merupakan perjalanan berkelanjutan yang sejalan dengan visi industri menuju jaringan pita lebar berbasis AI. Bersama mitra teknologi dan seluruh ekosistem, kami akan terus mengembangkan berbagai kapabilitas guna menghadirkan kinerja jaringan yang lebih baik sekaligus mendukung meningkatnya kebutuhan konektivitas digital di Indonesia."

— Regie Ginanjar, Head, Transport Autonomy & Orchestration, Transport Network Transformation, XLSMART

" Di era AI, Huawei meningkatkan kapabilitas jaringan IP bearer melalui daya tahan sistem keamanan, kesadaran jaringan multidimensi, dan otomatisasi jaringan. Lewat langkah ini, pihak operator menjamin kualitas layanan, mempercepat monetisasi, serta meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus membuka babak baru konektivitas cerdas."

— Arthur Wang, Vice President, Data Communication Product Line, Huawei

PANDANGAN YANG SEMAKIN SELARAS

Para pembicara sepakat bahwa AI tengah mengubah peran jaringan dari sekadar menyediakan konektivitas menuju konektivitas cerdas. Perubahan tersebut berlangsung seiring dengan semakin terintegrasinya infrastruktur jaringan pita lebar, jaringan IP, komputasi, dan konektivitas lintasnegara untuk mendukung inovasi serta kolaborasi yang lebih erat.

Dalam kesempatan tersebut, World Broadband Association (WBBA) meluncurkan Sertifikasi AI-Net, tolok ukur global yang mencakup kebijakan nasional, pengembangan ekosistem industri, dan tingkat kecerdasan jaringan. XLSMART dinobatkan sebagai "AI-Net Champion" pertama, sementara Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memiliki operator telekomunikasi bersertifikasi AI-Net berkat dukungan peta jalan Net5.5G yang telah disusun.

Pada sesi penting lainnya, Director General, WBBA, Martin Creaner, menyerahkan Sertifikat Gigacity kepada KOMDIGI, SURGE, Telkomsel, AIS, TRUE, HKT, dan Globe sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka sebagai pelopor pengembangan jaringan pita lebar di kawasan.

SOURCE HUAWEI