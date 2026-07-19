การเชื่อมต่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เอเชียแปซิฟิกกำหนดเส้นทางสู่อนาคตดิจิทัลที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
News provided byHUAWEI
19 Jul, 2026, 08:11 CST
การประชุม Broadband Development Summit ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นำหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ให้บริการเครือข่ายมารวมตัวกันที่กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางในอนาคต
กรุงเทพฯ, 19 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานด้านมาตรฐาน และผู้ให้บริการโทรคมนาคม ได้รวมตัวกันที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม เพื่อเข้าร่วมการประชุม Broadband Development Summit APAC ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมี World Broadband Association (WBBA) เป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุม เพื่อสร้างฉันทมติร่วมกันเกี่ยวกับเครือข่ายสำหรับยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ITU, คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย, WBBA, IAB, FNCAP, WAA, NIDA และ IPv6 Council รวมถึงผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายสำคัญ ได้แก่ Telkomsel, XLSmart, Surge, Globe, AIS, CMI, HKT และ Huawei
Denny Deng ประธานฝ่ายธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Huawei ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ "รวดเร็วขึ้น ชาญฉลาดยิ่งกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น"
เสียงสะท้อนจากการประชุม
"เพื่อคว้าโอกาสจากยุคแห่ง AI เราขอเรียกร้องให้อุตสาหกรรมเร่งการพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ ยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและระบบประมวลผล และเสริมสร้างการเชื่อมต่อข้ามพรมแดนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ขอให้เราร่วมกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่รวดเร็วขึ้น ชาญฉลาดยิ่งกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมากขึ้นสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก"
— Denny Deng ประธานฝ่ายธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่าย ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Huawei
"บรอดแบนด์ความเร็วสูงไม่ได้หมายถึงเพียงการ 'เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต' อีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นรากฐานที่รองรับการปฏิวัติด้าน AI ทั้งหมด เรามองว่า AI ไม่ใช่เพียงเครื่องมือ แต่เป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นตัวเร่งสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน"
— ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย
"เส้นทางสู่ปี 2573 ถูกกำหนดโดย 3 แนวทางริเริ่มสำคัญ เราต้องลดช่องว่างด้านคุณภาพ เพื่อให้คุณค่าของบรอดแบนด์สามารถเข้าถึงทุกคนได้ เราต้องสร้างเครือข่ายที่พร้อมรองรับ AI ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงระดับ 10G โครงข่ายแกนหลัก 800GE และระบบอัจฉริยะแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ร่วมกัน ผ่านมาตรฐานที่ใช้ร่วมกัน"
— Martin Creaner ผู้อำนวยการใหญ่ของ WBBA
"ในการก้าวไปสู่เครือข่ายยุคใหม่ สถาปัตยกรรมเครือข่ายจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น คุณภาพที่เหนือกว่า ความปลอดภัยที่ได้รับการยกระดับให้ดียิ่งขึ้น และความสามารถด้านอัจฉริยะที่สูงยิ่งขึ้น วิวัฒนาการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ Net5.5G โดยทำให้เครือข่ายไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐาน แต่ยังเป็นรากฐานที่ช่วยให้ AI เกิดขึ้นได้จริง เสริมสร้างความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของระบบ และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในทุกภาคอุตสาหกรรม"
— Dhruv Dhody ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมของ Huawei และประธาน IAB, IETF
"ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โครงข่ายใยแก้วนำแสงกำลังขยายเครือข่ายไปไกลกว่าบ้านและสำนักงาน ไปสู่ห้องต่าง ๆ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ด้วยการทำงานร่วมกัน เราจะสามารถเร่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีใยแก้วนำแสงมาใช้งาน เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับ AI อย่างแท้จริง"
— Ilham Nandana ประธานคณะกรรมการข่าวกรองด้านตลาดของ Fiber Network Council APAC (FNCAP)
"เราแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่คุณจะรู้สึกว่าเกิดปัญหาเสียอีก! AIS กำลังกำหนดนิยามใหม่ของบรอดแบนด์ภายในบ้านระดับพรีเมียม ด้วยการผสานการเชื่อมต่อความเร็วสูงพิเศษเข้ากับระบบอัจฉริยะด้านเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบนิเวศบ้านอัจฉริยะ เพื่อมอบประสบการณ์การให้บริการเชิงรุกที่ทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างไร้รอยต่อ เปลี่ยนการเชื่อมต่อให้กลายเป็นคุณค่าที่แตกต่างอย่างโดดเด่นให้แก่ลูกค้า พร้อมสร้างการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้งาน (ARPU) อย่างยั่งยืน"
— ธนิตย์ ชัยยะบุญธนิต หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี ธุรกิจบรอดแบนด์ของ AIS
"เชื่อมต่อผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงการเชื่อมต่อ: ขยายบริการบรอดแบนด์ที่มีราคาเข้าถึงได้ในวงกว้าง เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกอย่างเท่าเทียม และเสริมศักยภาพให้แก่สังคมดิจิทัลของอินโดนีเซีย"
— Shannedy Ong ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) ของ Surge Indonesia
"ก้าวไปไกลกว่าการเชื่อมต่อ: Telkomsel กำลังเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นผู้สร้างคุณค่าอย่างแท้จริง ด้วยการต่อยอดจากความเป็นผู้นำในตลาดบรอดแบนด์ประจำที่ (FBB) ของเรา เราขับเคลื่อนการเติบโตผ่านความเป็นเลิศด้านการให้บริการ ความภักดีของลูกค้า และระบบนิเวศสำหรับบ้านยุคใหม่"
— Stanislaus Susatyo ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Telkomsel Indonesia
"เราเลิกมอง AI ว่าเป็นเพียงฟีเจอร์เสริมอีกต่อไป แต่แนวทางของ Globe เริ่มต้นจากสถาปัตยกรรมระบบ โดยผสานความอัจฉริยะเข้าไว้ในแกนหลักของทุกกระบวนการ ตั้งแต่วิธีที่เราพัฒนาระบบ วิธีการนำเสนอบริการ ไปจนถึงการดำเนินงานของเรา
AI ทำหน้าที่ติดตามสถานะของเครือข่าย พฤติกรรมของลูกค้า และคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะรอให้เกิดปัญหาหรือความล้มเหลว ระบบจะสามารถคาดการณ์การเสื่อมประสิทธิภาพไว้ล่วงหน้า และเริ่มดำเนินการแก้ไขได้โดยอัตโนมัติ ด้วยความสามารถในการตรวจสอบและรับรู้สถานะของเครือข่ายแบบละเอียดในระดับนาที ระบบของเราสามารถแก้ไขปัญหา Wi-Fi ได้โดยอัตโนมัติถึง 30% ของปัญหาทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์"
— Danny Theseira หัวหน้ากลุ่มธุรกิจบรอดแบนด์ของ Globe Telecom
"Huawei กำลังผลักดันการผสานการทำงานระหว่างเทคโนโลยีออปติกและ AI เพื่อส่งเสริมการเติบโตร่วมกันของทั้งสองเทคโนโลยี ผ่านโซลูชัน AI-ON ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถสร้างเครือข่ายเป้าหมายแบบออปติกทั้งหมดที่มี AI เป็นศูนย์กลาง และจัดตั้งวงพื้นที่ที่มีค่าความหน่วงระดับ 1–5–20 มิลลิวินาที ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก AI-ON ยังช่วยสนับสนุนการเข้าถึงและการใช้งานทรัพยากรด้านการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมอบประสบการณ์เครือข่ายขั้นสูงสุดผ่านบริการบรอดแบนด์ภายในบ้านระดับกิกะบิตและอัลตร้ากิกะบิต ซึ่งช่วยเร่งการนำบริการ AI มาใช้งานอย่างแพร่หลาย"
— Kim Jin รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจด้านออปติกของ Huawei
"การเชื่อมต่อไม่ได้หมายถึงเพียงเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยง เป็นเวทีแห่งโอกาส และเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ผมเชื่อว่าการบรรจบกันของการเชื่อมต่อและปัญญาประดิษฐ์จะกำหนดอนาคตของเครือข่ายที่ชาญฉลาดและมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น"
— ดร. Cosmas Zavazava ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโทรคมนาคมของ ITU
"ประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้งานคือเส้นทางสำคัญสู่เครือข่าย WLAN ยุคใหม่ โดยอาศัยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขอให้เราร่วมมือกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สำรวจเส้นทางเพื่อก้าวไปสู่อนาคตของระบบ WLAN อัตโนมัติ"
— ดร. Crane H. Yang เลขาธิการของ World WLAN Application Alliance (WAA)
"ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ NIDA และ WBBA ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเร่งการพัฒนาเครือข่ายยุคใหม่ และสร้างมาตรฐานอ้างอิงด้านเมืองอัจฉริยะระดับแนวหน้า ผ่านการร่วมกันพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม การประสานให้กฎระเบียบระดับโลกมีความสอดคล้องกัน และการแบ่งปันองค์ความรู้เชิงลึกจากอุตสาหกรรมในแต่ละภาคส่วน
NIDA มุ่งเน้นการผลักดันมาตรฐานด้านสถาปัตยกรรมเครือข่าย ขณะที่ WBBA ทำหน้าที่สร้างฉันทมติระดับโลกเกี่ยวกับวิวัฒนาการของบรอดแบนด์ ความสอดประสานเชิงกลยุทธ์ตามธรรมชาติเช่นนี้ จะสร้างโอกาสอย่างมหาศาลให้แก่ความร่วมมือในอนาคต"
— Joey Deng เลขาธิการของ NIDA
"ION-2030 พัฒนามาตรฐานระดับโลกสำหรับเครือข่ายใยแก้วนำแสงเจเนอเรชันใหม่ในยุค AI โดยมอบประสบการณ์การใช้งานและบริการ AI ที่ยอดเยี่ยม ทาง WBBA และ ITU จะร่วมกันเร่งการพัฒนามาตรฐานนี้ และนี่คือโอกาสอันโดดเด่นสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของเครือข่ายบรอดแบนด์ใยแก้วนำแสง"
— ดร. Marcus Brunner หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดมาตรฐาน (Chief Expert Standardization), ประธาน WBBA WG1 และรองประธาน ETSI ISG F5G
"การเปลี่ยนผ่านก้าวเข้าสู่ยุค AI ต้องอาศัยรากฐานดิจิทัลที่มีคุณภาพสูงและสามารถคาดการณ์ประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอน ด้วยการเผยแพร่แนวทางนโยบาย Net5.5G ประเทศมาเลเซียมาเลเซียกำลังเร่งผลักดันวิวัฒนาการของมาตรฐานเครือข่ายยุคใหม่บนพื้นฐานของ IPv6 พร้อมวางโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นนวัตกรรม เพื่อปลดล็อกศักยภาพของ AI และขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่งคั่งสำหรับปี 2573"
— ศาสตราจารย์ Sureswaran Ramadass ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ IPv6 Council และพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมของ WBBA
"เศรษฐกิจดิจิทัลกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย AI กำลังก้าวขึ้นมาเป็นตัวเร่งสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ความอัจฉริยะ China Mobile International (CMI) กำลังขับเคลื่อนการเติบโตของภูมิภาค ด้วยการผสานศักยภาพด้าน AI ที่ก้าวหน้าของจีนเข้ากับบริการด้านการสื่อสาร การประมวลผล และ AI แบบครบวงจร ต่อจากนี้ CMI จะทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันผลักดันอนาคตของภูมิภาคที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้เติบโตไปพร้อมกัน"
— Paul Lin กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ China Mobile International
"โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายยุคใหม่เปรียบเสมือนออกซิเจนของเศรษฐกิจอัจฉริยะ ด้วยการผสานเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ 800G ที่ล้ำสมัยเข้ากับระบบความปลอดภัยที่รองรับภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์ควอนตัม HKT กำลังวางรากฐานที่จำเป็นเพื่อให้องค์กรธุรกิจในฮ่องกงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน มีความปลอดภัย และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการประมวลผลแห่งอนาคต"
— Wilson Cheung รองประธานฝ่ายออกแบบบรอดแบนด์และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ HKT
"การพัฒนาไปสู่ Net5.5G AI WAN ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายขนส่งข้อมูลของ XLSMART สำหรับอนาคต ด้วยการทยอยนำการปฏิบัติการที่มี AI ช่วยสนับสนุน, เทคโนโลยี SRv6, SDN, การจำแนกบริการ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการรับส่งข้อมูลที่มีความจุสูงยิ่งขึ้นมาใช้งาน เรากำลังยกระดับความอัจฉริยะของเครือข่าย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเสริมความยืดหยุ่นของบริการ พร้อมทั้งสนับสนุนความยั่งยืนในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่เครือข่ายบรอดแบนด์แบบ AI-native ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและระบบนิเวศในวงกว้าง เราจะยังคงพัฒนาขีดความสามารถเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของเครือข่าย และรองรับความต้องการด้านการเชื่อมต่อดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง"
— Regie Ginanjar หัวหน้าฝ่าย Transport Autonomy & Orchestration, Transport Network Transformation ของ XLSMART
"เพื่อรองรับยุค AI ทาง Huawei ได้ยกระดับเครือข่าย IP Bearer ด้วยความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มีความยืดหยุ่น การรับรู้ข้อมูลแบบหลายมิติ และความสามารถในการบริหารจัดการเครือข่ายแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถรับประกันประสบการณ์การใช้งานบริการ เร่งการสร้างรายได้จากบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมเปิดศักราชใหม่ของการเชื่อมต่ออัจฉริยะ"
— Arthur Wang รองประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์การสื่อสารข้อมูลของ Huawei
มุมมองที่สอดคล้องร่วมกัน
ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นพ้องกันว่า AI กำลังเปลี่ยนบทบาทของเครือข่าย จากเดิมที่เป็นการเชื่อมต่อไปสู่การเชื่อมต่ออัจฉริยะ โดยโครงสร้างพื้นฐานด้านบรอดแบนด์ เครือข่าย IP การประมวลผล และการเชื่อมต่อข้ามพรมแดนได้มาบรรจบรวมเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและการประสานความร่วมมือ
WBBA ได้เปิดตัวการรับรอง AI-Net Certification ซึ่งเป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับโลกสำหรับนโยบายระดับประเทศ ระบบนิเวศอุตสาหกรรม และความอัจฉริยะของเครือข่าย โดย XLSmart ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น AI-Net Champion รายแรก ขณะที่อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่มีผู้ให้บริการเครือข่ายได้รับการรับรอง ภายใต้การสนับสนุนจากแผนพัฒนา Net5.5G Roadmap ของประเทศ
ในอีกช่วงสำคัญของงานประชุม Martin Creaner ผู้อำนวยการใหญ่ของ WBBA ได้มอบการรับรอง Gigacity Certification ให้แก่ KOMDIGI, SURGE, Telkomsel, AIS, TRUE, HKT และ Globe เพื่อให้การยกย่องในฐานะผู้บุกเบิกด้านบรอดแบนด์ในภูมิภาค
SOURCE HUAWEI
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