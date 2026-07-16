Huawei ra mắt Chiến lược tạo lưới mới nhất cho hệ thống điện tương lai tại The Smarter E 2026

MUNICH, ngày 17 tháng 7 năm 2026/PRNewswire/ -- Trong bài phát biểu tại hội nghị ngành ở Munich, Chủ tịch Dòng sản phẩm PV & ESS thông minh của Huawei Digital Power, ông Steven Zhou, cho biết trọng tâm chiến lược của công ty là các giải pháp tích hợp, tạo lưới giúp củng cố tính ổn định của lưới điện để hỗ trợ năng cao tỷ trọng năng lượng tái tạo ở châu Âu.

Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power (PRNewsfoto/Huawei)

Ở châu Âu, tỷ trọng của điện gió và điện mặt trời dự kiến sẽ đạt 64% vào năm 2030. Đồng thời, hệ thống điện đang phải đối mặt với những thách thức – chẳng hạn như khả năng chống chịu và phục hồi của lưới điện bị suy giảm và sức mạnh của hệ thống bị suy yếu – do mức độ phức tạp cao trong điều độ và tỷ lệ máy phát đồng bộ truyền thống ngày càng giảm.

Để đối phó, các thị trường châu Âu đang tăng cường đầu tư vào lưới điện, mở rộng việc triển khai BESS tạo lưới điện, xây dựng các quy chuẩn lưới điện mới bao gồm các yêu cầu về tạo lưới điện và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thị trường điện từ giao dịch năng lượng đơn giản sang các dịch vụ phụ trợ lưới điện đa dạng. Trong bài phát biểu tại The Smarter E 2026, Chủ tịch Dòng sản phẩm PV & ESS thông minh của Huawei Digital Power, ông Steven Zhou, cho biết những hành động này gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng "các sản phẩm PV và BESS trong tương lai phải phát triển để trở thành nguồn điện chính".

Khi các công nghệ năng lượng mới đã phát triển thành nguồn điện chính, ngành này đã bước vào giai đoạn đổi mới tích cực, chuyển đổi từ đổi mới đơn điểm sang đổi mới tích hợp. Nhờ khả năng tạo lưới, các giải pháp PV-BESS lai đang đẩy nhanh quá trình thay thế các nhà máy nhiệt điện truyền thống. Các chức năng chính của việc tạo lưới điện – chẳng hạn như khởi động đen, hỗ trợ quán tính và hỗ trợ dòng ngắn mạch – đã được xác nhận đầy đủ trong tất cả các điều kiện vận hành và khung thời gian trong hệ thống điện, với hệ thống kỹ thuật ngày càng được tinh chỉnh.

Trong bài phát biểu của mình, ông Zhou đã kể lại cách mà hướng chiến lược của Huawei đã phát triển để đáp ứng sự phát triển của lưới điện. "Năm 2020, chúng tôi đã giới thiệu LUNA, hệ thống lưu trữ năng lượng chuỗi thông minh đầu tiên trong ngành", ông Zhou cho biết. "Được đặt tên theo mặt trăng, LUNA được thiết kế để canh giữ màn đêm, đảm bảo nguồn điện sạch không bị dừng lại khi mặt trời lặn. Và như các bạn đã biết, bộ biến tần năng lượng mặt trời của chúng tôi được đặt tên là SUN. Bắt nguồn từ mặt trời, sản phẩm này cung cấp năng lượng cho ban ngày". Ông Zhou cho biết vai trò của lưu trữ năng lượng đã được định nghĩa lại để đảm bảo sự ổn định của toàn bộ lưới điện và công bố rằng Huawei đã chính thức nâng cấp thương hiệu LUNA thành LUTERRA. "LUTERRA lấy tên từ 'Terra' – Trái đất. Chúng tôi đang chuyển từ thắp sáng màn đêm sang bảo vệ hành tinh của chúng ta".

Gắn liền với Chiến lược Smart PV mới của công ty, Huawei đang tận dụng lợi thế của mình trong mảng tích hợp các công nghệ nền tảng 4T (Bit, Watt, Heat, Battery) để liên tục đổi mới sáng tạo, với mục tiêu đẩy nhanh việc xây dựng một hệ thống điện hiện đại, bao gồm các giải pháp đáp ứng mọi phân khúc và tình huống sử dụng của khách hàng. Trong bài phát biểu tại The Smarter E 2026, ông Zhou cũng trình bày chi tiết những điểm nổi bật của các dự án thương mại và công nghiệp ở châu Âu sử dụng giải pháp một-cho-tất-cả của công ty, tích hợp PV, BESS, bộ sạc EV và hệ thống điều phối bằng AI. Ví dụ, ở Đức, khu công nghiệp AHS đã đạt mức tăng doanh thu 10% chỉ sau hai năm vận hành giải pháp một-cho-tất-cả của Huawei, và ở Tây Ban Nha, ông Zhou lưu ý, "hóa đơn tiền điện của một siêu thị Carrefour giảm gần 40% và thời gian hoàn vốn chỉ vỏn vẹn 5 năm".

Huawei đang định vị bản thân nhằm đón đầu sự chuyển đổi của thị trường điện năng. Ông Zhou giải thích: "Trong tương lai, các mô hình kinh doanh cho BESS sẽ trở nên đa dạng hơn... Nhờ khả năng nâng cấp linh hoạt về phần cứng và phần mềm, nền tảng một-cho-tất-cả của Huawei có thể thích ứng với mọi mô hình kinh doanh và tối đa hóa lợi ích".

Với các buổi trình diễn trên khắp thế giới – từ Tây Ban Nha đến Mông Cổ, và từ Đức đến Philippines – chứng minh giá trị của công nghệ tạo lưới của Huawei, ông Zhou cho biết các năng lực cốt lõi của công ty "sẽ hỗ trợ cho các giải pháp PV và BESS thông minh cho mọi kịch bản của chúng tôi, để mang lại giá trị tối đa cho khách hàng, đồng thời củng cố tính ổn định của lưới điện với tỷ trọng năng lượng tái tạo cao".

SOURCE Huawei