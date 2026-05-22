Midea Building Technologies เปิดตัวโซลูชันระบบทำความเย็นศูนย์ข้อมูลแบบครบวงจรในประเทศมาเลเซีย
22 May, 2026, 22:05 CST
กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 22 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ระบบทำความเย็นด้วยอากาศแบบดั้งเดิมเริ่มประสบความยากลำบากในการรองรับแร็คที่มีการจ่ายไฟเกินกว่า 100kW ต่อตู้ ท่ามกลางความหนาแน่นของการประมวลผลระบบ AI ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมเขตร้อนที่มีความร้อนและความชื้นสูง Midea Building Technologies จึงได้จัดงาน "Feel the Future" ขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายนี้ พร้อมเปิดตัวโซลูชันการบริหารจัดการความร้อนในศูนย์ข้อมูลแบบครบวงจรสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AIDC โดยการเปิดตัวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหลักของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าในการติดตั้ง ความกังวลด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมดที่สูง พร้อมทั้งช่วยรับประกันผลลัพธ์การประมวลผลที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และยั่งยืน
ศักยภาพแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่แหล่งกำเนิดความเย็นไปจนถึงสถานีปลายทาง
โซลูชันของ Midea ครอบคลุมวงจรชีวิตของระบบทั้งหมด ได้แก่ การให้คำปรึกษา การออกแบบ การเลือกอุปกรณ์ การส่งมอบ และการบำรุงรักษา โดยสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีของบริษัทได้ผสานรวมเมทริกซ์ระบบทำความเย็นด้วยของเหลวแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องทำความเย็น, CDU (หน่วยกระจายสารหล่อเย็น), สถานีปลายทางระบบทำความเย็นด้วยของเหลว และระบบปฏิบัติการและบำรุงรักษาแบบดิจิทัล นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมที่ "ทำงานร่วมกันระหว่างอากาศและของเหลว" ยังช่วยให้ระบบทำความเย็นด้วยอากาศภายในห้อง และระบบทำความเย็นด้วยของเหลวของเซิร์ฟเวอร์สามารถประสานงานได้อย่างยืดหยุ่นอีกด้วย
3 ผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาวะเขตร้อน
- Maglev Active CDU: ผสานรวมแหล่งกำเนิดความเย็นระบบตลับลูกปืนแม่เหล็กเข้ากับหน่วยกระจายสารหล่อเย็นไว้ในโครงตัวถังเดียวกัน ซึ่งช่วยลดพื้นที่การติดตั้งลงได้มากกว่า 50% โดยผลิตภัณฑ์นี้สามารถทำค่า PUE ของระบบได้ต่ำกว่า 1.2 ภายใต้สภาวะเขตร้อน พร้อมกับลดระยะเวลาการส่งมอบและต้นทุนในการดำเนินงานลงไปในเวลาเดียวกัน
- เครื่องทำความเย็นระบบตลับลูกปืนแม่เหล็กแบบระบายความร้อนด้วยอากาศรุ่นใหม่: อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนน้ำและมีอุณหภูมิสูง โดยสามารถรักษาค่า COP ไว้ได้ที่ 5.4 ในอุณหภูมิแวดล้อม 35°C พร้อมทำงานได้แบบไร้น้ำมัน ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพลดลงน้อยที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป
- CDU ระดับอุตสาหกรรม: อุปกรณ์นี้จะส่งมอบกำลังการทำความเย็นสูงถึง 2,600 kW (ที่ค่า ΔT เท่ากับ 3K) พร้อมรองรับสถาปัตยกรรมที่พร้อมใช้งานสูงเพื่อส่งมอบความปลอดภัย ความเสถียร และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เปิดตัวฐานการผลิตอัจฉริยะสำหรับระบบทำความเย็นด้วยของเหลว
ฐานการผลิตอัจฉริยะระบบทำความเย็นด้วยของเหลวของ Midea ณ เมืองซุ่นเต๋อ ซึ่งใช้เงินลงทุนมูลค่ากว่า 1 พันล้านหยวน ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแก่ลูกค้าทั่วโลกแล้ว โดยการก่อสร้างได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคม 2569 และคาดว่าจะเริ่มเปิดสายการผลิตได้ในเดือนสิงหาคม 2570 โรงงานแห่งนี้จะทำการผลิตเครื่องทำความเย็นระบบตลับลูกปืนแม่เหล็ก CDU และผลิตภัณฑ์หลักอื่น ๆ ในปริมาณมาก ซึ่งจะช่วยสร้างศักยภาพด้านระบบทำความเย็นด้วยของเหลวแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ความร่วมมือทางวิชาการกับ National University of Singapore
คณะผู้เชี่ยวชาญจาก NUS ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกภายในงาน โดย ดร. Md Raisul Islam ได้นำเสนอโครงการ Sustainable Tropical Data Centre Testbed (STDCT) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการแบบเปิดขนาด 0.5 MW ในประเทศสิงคโปร์ ที่มุ่งเน้นการศึกษาความท้าทายด้านพลังงาน น้ำ และคาร์บอน ซึ่งในปัจจุบัน Midea กำลังอยู่ในระหว่างการหารืออย่างจริงจังเกี่ยวกับความร่วมมือในระยะต่อไป โดย ดร. Guo Shuai ได้ตั้งข้อสังเกตว่า แผ่นทำความเย็นแบบรุ่น AM ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพโทโพโลยีนั้นถือเป็นกุญแจสำคัญในการทำลายข้อจำกัดของการทำความเย็นของแร็คที่มีกำลังไฟสูงกว่า 20 kW
ทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญยังมีความคิดเห็นตรงกันในการเสวนาแบบกลุ่มว่า การออกแบบระบบการจัดการความร้อนกำลังเปลี่ยนผ่านจากบทบาทสนับสนุนไปสู่การเป็นสถาปัตยกรรมหลัก โดยเฉพาะในภูมิภาคเขตร้อน และเกณฑ์ชี้วัดในอนาคตควรไปไกลกว่าค่า PUE โดยต้องรวมถึงประสิทธิภาพการประมวลผลและต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมดด้วย
Midea Building Technologies กำลังวางตำแหน่งตนเองเป็นผู้ขับเคลื่อนรายสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI ระดับโลกผ่านศักยภาพของระบบแบบครบวงจร กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครบครัน การผลิตที่เฉพาะเจาะจง และนวัตกรรมแบบเปิด
เกี่ยวกับ Midea Building Technologies
Midea Building Technologies เป็นส่วนหนึ่งของ Midea Group โดยเป็นผู้ให้บริการระบบ HVAC ประหยัดพลังงาน ระบบควบคุมอาคาร และโซลูชันการจัดการความร้อนสำหรับศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
