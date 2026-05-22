Midea Building Technologies Perkenal Penyelesaian Penyejukan Pusat Data Tindanan Penuh di Malaysia

KUALA LUMPUR, Malaysia, 23 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Ketika kepadatan pengkomputeran AI melonjak, penyejukan udara tradisional bergelut untuk bersaing dengan rak yang melebihi 100kW bagi setiap kabinet, khususnya dalam persekitaran tropika yang panas dan lembap. Bagi menangani cabaran ini, Midea Building Technologies menganjurkan acara "Feel the Future" di Kuala Lumpur dengan memperkenalkan penyelesaian pengurusan terma pusat data tindanan penuh untuk infrastruktur AIDC. Pelancaran itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah utama industri — pelaksanaan yang perlahan, kebimbangan terhadap kecekapan tenaga dan jumlah kos pemilikan yang tinggi — sambil memastikan output pengkomputeran yang pantas, boleh dipercayai dan mampan.

Midea CDU (PRNewsfoto/Midea Building Technologies) Midea All-Scenario Data Center Thermal Management Solution (PRNewsfoto/Midea Building Technologies)

Keupayaan Hujung-ke-Hujung daripada Sumber Penyejukan hingga Terminal

Penyelesaian Midea meliputi keseluruhan kitar hayat: perundingan, reka bentuk, pemilihan peralatan, penghantaran dan penyelenggaraan. Seni bina teknologinya mengintegrasikan matriks penyejukan cecair penuh termasuk pendingin, CDU (unit pengagihan bahan pendingin), terminal penyejukan cecair serta operasi dan penyelenggaraan (O&M) digital. Seni bina "sinergi udara-cecair" membolehkan penyelarasan yang fleksibel antara penyejukan udara bilik dan penyejukan cecair pelayan.

Tiga Produk Teras Direka untuk Keadaan Tropika

CDU Aktif Maglev: Mengintegrasikan sumber penyejukan penggalas magnetik dengan unit pengagihan dalam satu casis, mengurangkan jejak sebanyak lebih 50%. Dalam keadaan tropika, ia mencapai PUE sistem di bawah 1.2 sambil mengurangkan masa penghantaran dan kos kendalian.

Pendingin Penggalas Magnetik Sejuk Udara Generasi Seterusnya: Direka untuk persekitaran bersuhu tinggi dan kekurangan air, ia mengekalkan COP 5.4 pada suhu ambien 35°C, dengan operasi bebas minyak memastikan penurunan prestasi minimum dari semasa ke semasa.

CDU Gred-Industri: Memberikan kapasiti penyejukan 2,600 kW (pada 3K ΔT), menyokong seni bina ketersediaan tinggi untuk keselamatan, kestabilan dan operasi berterusan.

Pangkalan Pembuatan Pintar Penyejukan Cecair Diperkenalkan

Pangkalan pembuatan pintar penyejukan cecair Shunde milik Midea — dengan pelaburan melebihi RMB 1 bilion — diperkenalkan secara terbuka kepada pelanggan global. Pembinaan bermula pada Mac 2026 dan dijangka memulakan kerja pengeluaran pada Ogos 2027. Ia akan mengeluarkan secara besar-besaran pendingin penggalas magnetik, CDU dan produk teras lain, sekali gus mewujudkan keupayaan penyejukan cecair hujung-ke-hujung daripada penyelidikan dan pembangunan (R&D) hingga penghantaran.

Kerjasama Akademik dengan National University of Singapore

Pakar-pakar NUS berkongsi pandangan di acara itu. Dr. Md Raisul Islam membentangkan Sustainable Tropical Data Centre Testbed (STDCT), sebuah makmal terbuka 0.5 MW di Singapura yang memfokuskan cabaran tenaga, air dan karbon. Midea juga aktif membincangkan kerjasama bagi fasa seterusnya. Dr. Guo Shuai pula menyatakan bahawa bagi rak melebihi 20 kW, plat sejuk AM dengan sirip dioptimumkan topologi penting untuk mengatasi kekangan penyejukan.

Dalam sesi perbincangan panel, pakar-pakar bersetuju bahawa reka bentuk terma kini berubah daripada fungsi sokongan kepada seni bina teras, khususnya di kawasan tropika, dan metrik masa depan haruslah melangkaui PUE untuk turut merangkum kecekapan pengkomputeran dan jumlah kos pemilikan.

Dengan keupayaan sistem tindanan penuh, portfolio produk lengkap, pembuatan khusus dan inovasi terbuka, Midea Building Technologies memantapkan kedudukannya sebagai pendaya utama bagi infrastruktur pengkomputeran AI global.

Latar Belakang Midea Building Technologies

Midea Building Technologies, sebuah bahagian daripada Midea Group, menyediakan HVAC cekap tenaga, kawalan bangunan dan penyelesaian terma pusat data di seluruh dunia.

SOURCE Midea Building Technologies