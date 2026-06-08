Mouser Electronics Raih Penghargaan Top Customer Count Asia 2025 dari NXP untuk Pertama Kalinya

Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas peran Mouser dalam menggaet pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan aktif dengan jumlah terbesar bagi NXP di Asia Pasifik sepanjang 2025. Kontribusi ini turut memperluas penetrasi pasar NXP dan mempercepat pemanfaatan teknologi NXP di sejumlah sektor utama. Mouser terus menghadirkan produk terbaru dan teknologi mutakhir buatan NXP dengan fokus kuat pada aplikasi otomotif, industri, serta kecerdasan buatan pada perangkat edge (edge AI). Selain pengenalan produk baru dan pengelolaan inventaris yang efisien, Mouser turut mempercepat adopsi pasar dan pertumbuhan solusi NXP di seluruh kawasan.

"Kami bangga menyerahkan penghargaan Top Customer Count Asia 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Mouser dalam memperluas basis pelanggan NXP di Asia Pasifik," ujar Luca Difalco, Senior Vice President, Global Channel Sales and Industrial Solutions, NXP Semiconductors. "Mouser mampu menjangkau basis pelanggan baru, mulai dari ahli desain dan staf pengadaan. Didukung keahlian teknis mendalam dan keunggulan operasional, Mouser telah menjadi salah satu distributor utama bagi NXP."

"Kami merasa terhormat menerima penghargaan ini dari NXP. Pengakuan ini mencerminkan dedikasi dan kerja keras seluruh tim Mouser dalam menghadirkan teknologi terbaru NXP bagi ahli teknik dan inovator," kata Daphne Tien, Vice President, Marketing and Business Development, Mouser APAC. "Bersama NXP sebagai salah satu mitra utama kami, Mouser akan terus menghadirkan teknologi terkini bagi ahli teknik."

Mouser menawarkan portofolio lengkap yang mencakup solusi terbaru NXP untuk mendukung pengembangan berbagai inovasi di sektor otomotif, industri dan Internet of Things (IoT), perangkat bergerak, serta infrastruktur komunikasi.

Informasi selengkapnya mengenai produk-produk NXP yang tersedia melalui Mouser: https://www.mouser.com/manufacturer/nxp-semiconductors/.

Informasi lebih lanjut dan daftar komponen terbaru yang tersedia di Mouser: https://www.mouser.com/newsroom/.

SOURCE Mouser Electronics