Mouser Electronics คว้ารางวัล Top Customer Count Asia 2025 จาก NXP เป็นครั้งแรก
News provided byMouser Electronics
08 Jun, 2026, 16:17 CST
เซี่ยงไฮ้, 8 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Mouser Electronics ผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมรายใหญ่ระดับโลกที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ มีความภาคภูมิใจที่จะประกาศว่าบริษัทได้รับรางวัล Top Customer Count Asia 2025 Award จาก NXP® Semiconductors ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยสำหรับระบบฝังตัว
รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ Mouser เพื่อยกย่องความสำเร็จในการเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2568 ช่วยขยายฐานลูกค้าของ NXP และเร่งการนำเทคโนโลยีของ NXP ไปใช้งานในตลาดสำคัญต่าง ๆ Mouser ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีล่าสุดของ NXP สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษในด้านยานยนต์ อุตสาหกรรม และแอปพลิเคชัน Edge AI ด้วยความสามารถที่แข็งแกร่งในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ Mouser มีส่วนช่วยเร่งการยอมรับและการเติบโตของโซลูชัน NXP ทั่วทั้งภูมิภาค
"เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัล Top Customer Count Asia 2025 ให้แก่ Mouser เพื่อยกย่องผลงานอันโดดเด่นในการสนับสนุนกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าของ NXP ในภูมิภาคเอเชีย" Luca Difalco รองประธานอาวุโสฝ่าย ช่องทางขายทั่วโลกและโซลูชันอุตสาหกรรมของ NXP Semiconductors กล่าว "ความสามารถของ Mouser ในการเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์กับวิศวกรผู้ออกแบบรุ่นใหม่และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ ประกอบกับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเชิงลึกและความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน ทำให้บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับเรา"
"การได้รับรางวัลนี้จาก NXP ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของทีมงาน Mouser ทุกคน" Daphne Tien รองประธานฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Mouser กล่าว "ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรผู้จัดหาที่สำคัญของเรา NXP มีบทบาทอย่างยิ่งต่อความสำเร็จร่วมกัน และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีล่าสุดของ NXP ไปสู่ชุมชนวิศวกร เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง"
Mouser นำเสนอโซลูชันล่าสุดจาก NXP อย่างครบครัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโซลูชันนวัตกรรมสำหรับตลาดยานยนต์ อุตสาหกรรมและ IoT อุปกรณ์พกพา และโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร
เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ NXP ที่มีจำหน่ายผ่าน Mouser ได้ที่: https://www.mouser.com/manufacturer/nxp-semiconductors/.
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SOURCE Mouser Electronics
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