Mouser mở rộng danh mục tự động hóa công nghiệp bằng việc bổ sung nhà sản xuất mới nhằm hỗ trợ các hệ thống thế hệ mới

THƯỢNG HẢI, ngày 17 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Mouser Electronics, Inc., nhà phân phối được ủy quyền toàn cầu chuyên cung cấp các linh kiện điện tử và sản phẩm tự động hóa công nghiệp mới nhất, đã mở rộng danh mục sản phẩm tự động hóa công nghiệp của mình với việc bổ sung chín nhà sản xuất mới trong hai quý đầu năm nay, qua đó tăng cường danh mục giải pháp hỗ trợ các hệ thống công nghiệp hiện đại. Việc mở rộng này giúp mở rộng khả năng tiếp cận các công nghệ quan trọng trong các lĩnh vực AI, kết nối, nguồn điện, điều khiển và cảm biến, những thành phần công nghệ cốt lõi cho các môi trường công nghiệp ngày càng tích hợp hiện nay.

Mouser Expands Industrial Automation Portfolio with New Manufacturer Additions to Support Next-Gen Systems

"Khi các hệ thống công nghiệp trở nên kết nối và phức tạp hơn, các kỹ sư cần phải tiếp cận nhanh hơn nhiều công nghệ đa dạng hơn để tích hợp nguồn điện, kết nối, cảm biến và điều khiển thành các hệ thống đồng bộ", Eric Wendt, Phó Chủ tịch phụ trách Quản lý Nhà cung cấp tại Mouser Electronics cho biết. "Bằng việc tiếp tục mở rộng mạng lưới nhà cung cấp trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, chúng tôi đang giúp khách hàng tinh gọn quá trình phát triển và đưa các hệ thống thông minh, hiệu quả hơn ra thị trường".

Hoạt động công nghiệp ngày càng được vận hành dựa trên phần mềm và sử dụng nhiều dữ liệu, tạo áp lực cho các kỹ sư phải rút ngắn thời gian phát triển trong khi tích hợp nhiều công nghệ hơn. Danh mục nhà sản xuất được mở rộng của Mouser mang đến khả năng tiếp cận các thành phần công nghệ cốt lõi cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng trong lĩnh vực mạng công nghiệp, robot, hệ thống an toàn và Internet vạn vật công nghiệp (IIoT).

Các nhà sản xuất mới được bổ sung gần đây vào danh mục tự động hóa công nghiệp của Mouser gồm:

ELKO EP: Linh kiện điện tử phục vụ tự động hóa và điều khiển cho các hệ thống công nghiệp và tòa nhà

Evezor: Các nền tảng tự động hóa và điều khiển chuyển động dạng mô-đun, hỗ trợ thiết kế hệ thống linh hoạt

icotek: Hệ thống quản lý và đi cáp cho máy móc và tủ thiết bị công nghiệp

LAPP: Giải pháp cáp và kết nối công nghiệp cho tự động hóa nhà máy và hạ tầng mạng

LITEON Power: Công nghệ chuyển đổi nguồn hỗ trợ các ứng dụng công nghiệp và ứng dụng nhúng

METZ CONNECT: Linh kiện kết nối và giao tiếp cho Ethernet công nghiệp và mạng tự động hóa

NOSHOK: Sản xuất thiết bị đo áp suất, mức và nhiệt độ, cùng các loại van kim và van phân phối phục vụ các ngành công nghiệp chủ chốt

Sensor Solutions: Công nghệ cảm biến phục vụ giám sát và điều khiển trong môi trường công nghiệp

StarTech: Phụ kiện CNTT và kết nối hỗ trợ các hệ thống công nghiệp và hệ thống nhúng

Mỗi nhà sản xuất đều sở hữu chuyên môn sâu trong các lĩnh vực then chốt, bao gồm kết nối, quản lý nguồn điện, hệ thống điều khiển và hạ tầng, giúp các kỹ sư thiết kế những giải pháp công nghiệp tích hợp và hiệu quả hơn.

Các tài nguyên được mở rộng của Mouser phục vụ đa dạng các ứng dụng công nghiệp, bao gồm robot, các hệ thống an toàn và đáp ứng tiêu chuẩn, mạng công nghiệp và hệ thống cảm biến, cũng như IIoT. Trung tâm tài nguyên về tự động hóa của Mouser bao gồm hàng chục bài viết kỹ thuật, blog và video nhằm hỗ trợ các kỹ sư trong suốt quá trình thiết kế. Thông qua việc cung cấp khả năng tiếp cận các linh kiện và công nghệ mới nhất, Mouser giúp các chuyên gia thiết kế và triển khai những giải pháp nâng cao hiệu quả, năng suất và an toàn.

Để tìm hiểu danh mục ngày càng mở rộng các nhà sản xuất và sản phẩm tự động hóa công nghiệp của Mouser, vui lòng truy cập https://www.mouser.com/solutions/industrial-automation/. Để biết thêm thông tin chuyên sâu về kỹ thuật, phân tích ngành và nguồn tài nguyên dành cho kỹ sư trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp hiện đại, vui lòng truy cập https://automationresources.mouser.com.

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SOURCE Mouser Electronics