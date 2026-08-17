Mouser ขยายพอร์ตโฟลิโอระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มผู้ผลิตรายใหม่เพื่อรองรับระบบยุคถัดไป
News provided byMouser Electronics
17 Aug, 2026, 10:00 CST
เซี่ยงไฮ้, 17 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- Mouser Electronics, Inc. ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตระดับโลกซึ่งนำเสนอชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ล่าสุด ได้ขยายพอร์ตโฟลิโอระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมด้วยการเพิ่มผู้ผลิตรายใหม่ 9 รายในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปีนี้ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มโซลูชันสำหรับระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การขยายตัวครั้งนี้ช่วยเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญในด้าน AI การเชื่อมต่อ ระบบจ่ายไฟ ระบบควบคุม และการตรวจจับ ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีการบูรณาการมากขึ้นในปัจจุบัน
"เมื่อระบบอุตสาหกรรมมีการเชื่อมต่อและมีความซับซ้อนมากขึ้น วิศวกรจำเป็นต้องเข้าถึงเทคโนโลยีที่หลากหลายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อผสานระบบจ่ายไฟ การเชื่อมต่อ การตรวจจับ และการควบคุมให้เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ" Eric Wendt รองประธานฝ่ายบริหารจัดการซัพพลายเออร์ของ Mouser Electronics กล่าว "ด้วยการขยายฐานผู้จัดจำหน่ายด้านระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เราช่วยให้ลูกค้าลดความซับซ้อนของกระบวนการพัฒนา และนำระบบที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นออกสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น"
การดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรมกำลังขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์และข้อมูลมากขึ้น ส่งผลให้วิศวกรต้องเร่งลดระยะเวลาในการพัฒนา ขณะเดียวกันก็ต้องผสานรวมเทคโนโลยีที่หลากหลายยิ่งขึ้น พอร์ตโฟลิโอผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้นของ Mouser ช่วยให้เข้าถึงองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นต่อการรองรับการใช้งานด้านเครือข่ายอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ ระบบความปลอดภัย และ Internet of Things สำหรับอุตสาหกรรม (IIoT)
ผู้ผลิตรายใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมของ Mouser ได้แก่:
- ELKO EP: อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติสำหรับอาคารและระบบอุตสาหกรรม
- Evezor: แพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติและการควบคุมการเคลื่อนไหวแบบโมดูลาร์สำหรับการออกแบบระบบที่ยืดหยุ่น
- icotek: ระบบจัดการสายเคเบิลและระบบนำสายเข้าสำหรับตู้ควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
- LAPP: โซลูชันสายเคเบิลอุตสาหกรรมและการเชื่อมต่อสำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานและโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
- LITEON Power: เทคโนโลยีแปลงพลังงานสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและระบบฝังตัว
- METZ CONNECT: อุปกรณ์เชื่อมต่อและอินเทอร์เฟซสำหรับ Ethernet ในภาคอุตสาหกรรมและเครือข่ายระบบอัตโนมัติ
- NOSHOK: ผลิตเครื่องมือวัดแรงดัน ระดับ และอุณหภูมิ รวมถึงวาล์วเข็มและวาล์วแมนิโฟลด์สำหรับอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ
- Sensor Solutions: เทคโนโลยีการตรวจจับสำหรับการตรวจสอบและควบคุมในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
- StarTech: อุปกรณ์เสริมด้านไอทีและการเชื่อมต่อสำหรับระบบอุตสาหกรรมและระบบฝังตัว
ผู้ผลิตแต่ละรายนำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาสำคัญต่าง ๆ ทั้งการเชื่อมต่อ การจัดการพลังงาน ระบบควบคุม และโครงสร้างพื้นฐาน มาช่วยให้วิศวกรสามารถออกแบบโซลูชันอุตสาหกรรมที่บูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทรัพยากรที่ขยายตัวของ Mouser รองรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงหุ่นยนต์ ระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระบบเครือข่ายและการตรวจจับในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน IIoT ศูนย์รวมทรัพยากรด้านระบบอัตโนมัติของ Mouser ประกอบด้วยบทความทางเทคนิค บล็อก และวิดีโอหลายสิบรายการ เพื่อสนับสนุนวิศวกรตลอดกระบวนการออกแบบ ด้วยการนำเสนอชิ้นส่วนและเทคโนโลยีล่าสุด Mouser ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถออกแบบและนำโซลูชันไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และความปลอดภัย
หากต้องการดูรายชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นของ Mouser โปรดเยี่ยมชม https://www.mouser.com/solutions/industrial-automation/ สำหรับข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิค การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และทรัพยากรด้านวิศวกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โปรดเยี่ยมชม https://automationresources.mouser.com.
สำหรับข่าวสารเพิ่มเติมจาก Mouser และข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด โปรดเยี่ยมชม https://www.mouser.com/newsroom/
SOURCE Mouser Electronics
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