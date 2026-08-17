Mouser Hadirkan Sejumlah Mitra Produsen Baru, Perluas Portofolio Otomasi Industri guna Mendukung Sistem Industri Masa Depan

"Setelah sistem industri semakin terhubung dan kompleks, insinyur membutuhkan akses yang lebih cepat ke lebih banyak teknologi untuk mengintegrasikan daya, konektivitas, sensing, dan sistem kontrol dalam sistem yang terpadu," ujar Eric Wendt, Vice President, Supplier Management, Mouser Electronics. "Dengan terus memperluas jaringan pemasok otomasi industri, kami membantu pelanggan mempercepat proses pengembangan produk, serta menghadirkan sistem yang lebih cerdas dan efisien ke pasar."

Aktivitas operasional industri kini semakin mengandalkan perangkat lunak dan data sehingga insinyur harus mampu mempersingkat waktu pengembangan produk, serta mengintegrasikan semakin banyak teknologi. Dengan portofolio mitra produsen yang semakin luas, Mouser menyediakan berbagai komponen penting yang mendukung sejumlah aplikasi seperti jaringan industri, robotika, sistem keselamatan, dan Industrial Internet of Things (IIoT).

Sejumlah mitra produsen yang baru bergabung dalam portofolio otomasi industri Mouser meliputi:

ELKO EP: Komponen kontrol elektronik dan otomasi untuk sistem bangunan dan industri

Evezor: Platform otomasi modular dan kontrol gerak guna mendukung desain sistem yang fleksibel

icotek: Solusi manajemen kabel dan cable entry untuk panel industri dan mesin

untuk panel industri dan mesin LAPP: Solusi kabel industri dan konektivitas untuk otomasi pabrik serta infrastruktur jaringan

LITEON Power: Teknologi konversi daya untuk aplikasi industri dan embedded

METZ CONNECT: Komponen konektivitas dan antarmuka untuk Ethernet industri serta jaringan otomasi

NOSHOK: Produsen instrumen pengukuran tekanan, level, dan suhu, serta katup jarum dan manifold untuk berbagai industri utama

Sensor Solutions: Teknologi sensing untuk sistem pemantauan dan kontrol di lingkungan industri

untuk sistem pemantauan dan kontrol di lingkungan industri StarTech: Aksesori TI dan konektivitas yang mendukung sistem industri dan embedded

Setiap produsen menguasai keahlian khusus di berbagai bidang, mulai dari konektivitas dan manajemen daya hingga sistem kontrol dan infrastruktur. Kombinasi tersebut membantu insinyur merancang solusi industri yang lebih terintegrasi dan efisien.

Portofolio otomasi industri Mouser yang semakin luas mendukung beragam aplikasi industri, termasuk robotika, sistem keselamatan dan kepatuhan regulasi, jaringan industri, sistem sensing, serta IIoT. Mouser juga menyediakan Automation Resource Hub yang memuat puluhan artikel teknis, blog, dan video untuk membantu insinyur sepanjang proses desain. Dengan menyediakan akses komponen dan teknologi terbaru, tenaga profesional dapat merancang dan menerapkan solusi guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keselamatan kerja.

Untuk melihat pilihan mitra produsen dan produk otomasi industri Mouser, kunjungi https://www.mouser.com/solutions/industrial-automation/. Berbagai informasi teknis, analisis industri, dan sumber daya yang mendukung pengembangan otomasi industri modern tersedia di https://automationresources.mouser.com.

Informasi terbaru mengenai Mouser dan daftar produk terkini: https://www.mouser.com/newsroom/.

SOURCE Mouser Electronics