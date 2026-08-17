Tạp chí New Product Insider của Mouser Electronics: Hơn 5.000 linh kiện mới được bổ sung trong quý II năm 2026
Tin tức được cung cấp bởiMouser Electronics
17 thg 8, 2026, 03:31 GMT
THƯỢNG HẢI, ngày 13 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Với vai trò là nhà phân phối được ủy quyền, Mouser Electronics, Inc. tập trung vào việc nhanh chóng giới thiệu các linh kiện điện tử và công nghệ mới, mang lại lợi thế cạnh tranh cho khách hàng và giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Hơn 1.200 nhà sản xuất linh kiện bán dẫn và linh kiện điện tử tin tưởng Mouser trong việc đưa các sản phẩm mới nhất của họ ra thị trường toàn cầu. Khách hàng của Mouser hoàn toàn có thể an tâm 100% sản phẩm được chứng nhận chính hãng và có thể truy xuất nguồn gốc hoàn toàn từ từng nhà sản xuất.
Quý trước, Mouser đã tung ra hơn 5.000 mã sản phẩm sẵn sàng giao hàng.
Một số sản phẩm nổi bật được Mouser giới thiệu từ tháng 4 đến tháng 6 bao gồm:
- Vi điều khiển điều khiển động cơ RX14T của Renesas Electronics
Được trang bị lõi RXv2 48 MHz cùng bộ xử lý dấu phẩy động (FPU) và hỗ trợ xử lý tín hiệu số (DSP), các vi điều khiển RX14T của Renesas Electronics mang đến sự cân đối giữa chi phí, tính năng và hiệu năng điều khiển động cơ. Các vi điều khiển (MCU) RX14T cấp cơ bản được thiết kế chuyên biệt cho những ứng dụng điều khiển động cơ tiết kiệm chi phí, bao gồm thiết bị gia dụng, điều khiển hiệu chỉnh hệ số công suất (PFC), tự động hóa tòa nhà, chẳng hạn như hệ thống HVAC và máy bơm nước, dụng cụ điện và các thiết bị sử dụng động cơ nhỏ khác trên thị trường.
- Bộ kit đánh giá PIC16F13276 Curiosity Nano của Microchip Technology
Bộ kit đánh giá PIC16F13276 Curiosity Nano (EV18Z11A) của Microchip Technology cung cấp nền tảng đánh giá và tạo mẫu cho các vi điều khiển 8-bit PIC16F1327. Bo mạch được trang bị đầy đủ khả năng lập trình, gỡ lỗi và đánh giá ở cấp độ phần cứng, cho phép người dùng dễ dàng khám phá hiệu năng và các thiết bị ngoại vi của MCU PIC16F13276. Bộ kit Curiosity Nano được thiết kế để tích hợp liền mạch với MPLAB® Tools for VS Code® và môi trường phát triển tích hợp (IDE) MPLAB X của Microchip, mang đến khả năng truy cập nhanh vào Khối logic có thể cấu hình (CLB) và các Thiết bị ngoại vi độc lập với lõi (CIP) của MCU. Thông qua giao diện đồ họa MCC, các nhà phát triển có thể nhanh chóng cấu hình thiết bị ngoại vi, tạo mã nguồn được tối ưu hóa và tùy chỉnh chức năng của thiết bị cho nhiều ứng dụng nhúng.
- Cảm biến phát hiện sự hiện diện của con người SEN0691 Fermion C4002 mmWave của DFRobot
Cảm biến phát hiện sự hiện diện của con người SEN0691 Fermion C4002 mmWave của DFRobot mang đến khả năng tự động hóa "True Presence" nhờ phát hiện các chuyển động vi mô. Các cảm biến PIR truyền thống thường không phát hiện được người đang đứng yên, dẫn đến tình trạng đèn tự động tắt gây bất tiện. Mô-đun radar Fermion C4002 mmWave khắc phục hạn chế này bằng công nghệ FMCW 24 GHz, cho phép phát hiện các chuyển động vi mô (như nhịp thở và sự phồng lên của lồng ngực). Với khả năng phân biệt các mục tiêu đang chuyển động, đứng yên và có chuyển động vi mô trong phạm vi 10 × 10 mét, mô-đun này đóng vai trò thành phần cốt lõi đáng tin cậy cho các hệ thống chiếu sáng thông minh, điều khiển HVAC và giám sát an ninh trên Home Assistant và các hệ thống IoT.
- Đầu nối lai cho hệ thống lưu trữ năng lượng của Phoenix Contact
Đầu nối lai cho hệ thống lưu trữ năng lượng của Phoenix Contact kết hợp giao diện nguồn và tín hiệu, tạo thành giải pháp tích hợp tất cả trong một cho các ứng dụng lưu trữ năng lượng. Các đầu nối này cung cấp kết nối tin cậy và an toàn cho các tiếp điểm nguồn và tín hiệu, đầu nối được lắp ráp sẵn giúp tiết kiệm thời gian và kết nối an toàn để bù trừ cho dung sai trong quá trình sản xuất và lắp đặt.
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Mouser Electronics, Inc. là nhà phân phối Giới thiệu sản phẩm mới (NPI) hàng đầu trong ngành với danh mục linh kiện điện tử và bán dẫn đa dạng nhất™.
SOURCE Mouser Electronics
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