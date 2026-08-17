Tạp chí New Product Insider của Mouser Electronics: Hơn 5.000 linh kiện mới được bổ sung trong quý II năm 2026

THƯỢNG HẢI, ngày 13 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Với vai trò là nhà phân phối được ủy quyền, Mouser Electronics, Inc. tập trung vào việc nhanh chóng giới thiệu các linh kiện điện tử và công nghệ mới, mang lại lợi thế cạnh tranh cho khách hàng và giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Hơn 1.200 nhà sản xuất linh kiện bán dẫn và linh kiện điện tử tin tưởng Mouser trong việc đưa các sản phẩm mới nhất của họ ra thị trường toàn cầu. Khách hàng của Mouser hoàn toàn có thể an tâm 100% sản phẩm được chứng nhận chính hãng và có thể truy xuất nguồn gốc hoàn toàn từ từng nhà sản xuất.

Mouser Electronics New Product Insider: Over 5,000 New Parts Added in Second Quarter of 2026

Quý trước, Mouser đã tung ra hơn 5.000 mã sản phẩm sẵn sàng giao hàng.

Một số sản phẩm nổi bật được Mouser giới thiệu từ tháng 4 đến tháng 6 bao gồm:

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Mouser Electronics, Inc. là nhà phân phối Giới thiệu sản phẩm mới (NPI) hàng đầu trong ngành với danh mục linh kiện điện tử và bán dẫn đa dạng nhất™.

SOURCE Mouser Electronics