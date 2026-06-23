Mouser Receives Molex's APAC e-Catalogue Distributor of the Year Award for Eighth Consecutive Year

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Mouser Electronics

23 Jun, 2026, 17:04 CST

เซี่ยงไฮ้, 22 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Mouser Electronics, Inc. ผู้จัดจำหน่ายระดับโลกที่ได้รับอนุญาตสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับรางวัล APAC e-Catalogue Distributor of the Year จาก Molex ผู้นำระดับโลกด้านอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมการเชื่อมต่อ นับเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันที่ Mouser ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

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Mouser Receives Molex’s APAC e-Catalogue Distributor of the Year Award for Eighth Consecutive Year
Mouser Receives Molex’s APAC e-Catalogue Distributor of the Year Award for Eighth Consecutive Year

รางวัลดังกล่าวยกย่องผลการดำเนินงานอันโดดเด่นของ Mouser ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอดปี 2568 ครอบคลุมทั้งการเติบโตของฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การขยายยอดขาย ณ จุดขายอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และความเป็นเลิศในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ นับตั้งแต่ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งแรกในปี 2561 Mouser ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินงานระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งยึดมั่นในการมอบบริการคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

"Mouser ยังคงเป็นมาตรฐานของผู้จัดจำหน่ายที่ให้บริการระดับสูง และเราภูมิใจที่ได้ยกย่องผลการดำเนินงานอันยอดเยี่ยมและความทุ่มเทในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า" Jennifer Paukert รองประธานฝ่ายจัดจำหน่ายระดับโลกของ Molex กล่าว "ความสามารถในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว การสนับสนุนวิศวกรด้วยแหล่งข้อมูลด้านเทคนิคที่ครอบคลุม ตลอดจนการช่วยเหลือทีมจัดซื้อด้วยการจัดหาสินค้าที่เชื่อถือได้และการบริการที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทำให้ Mouser เป็นพันธมิตรที่โดดเด่น เราขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่คู่ควรนี้"

"เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องจาก Molex และให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างกัน" Daphne Tien รองประธานฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Mouser กล่าว "รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเรา ไม่เพียงในด้านความเป็นเลิศในการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนชุมชนวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุด แหล่งข้อมูลที่ครอบคลุม และประสบการณ์การจัดซื้อที่ราบรื่น เรามุ่งหวังที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และรับมือกับห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างมั่นใจ"

ปัจจุบัน Mouser มีผลิตภัณฑ์ของ Molex พร้อมให้สั่งซื้อมากกว่า 180,000 รายการ โดยในจำนวนนี้มีมากกว่า 35,000 รายการที่มีสินค้าในสต็อกพร้อมจัดส่ง ทำให้ Mouser สามารถนำเสนอโซลูชันของ Molex ที่ครอบคลุมการใช้งานด้านการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูล การขนส่ง การแพทย์ และอุตสาหกรรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Molex ที่จำหน่ายโดย Mouser Electronics ได้ที่  https://www.mouser.com/manufacturer/molex/

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก Mouser ได้ที่ https://www.mouser.com/newsroom/

SOURCE Mouser Electronics

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