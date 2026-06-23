Mouser Raih Gelar "APAC e-Catalogue Distributor of the Year" dari Molex Selama Delapan Tahun Berturut-turut

Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja solid Mouser di kawasan Asia Pasifik sepanjang 2025. Kriteria penilaian mencakup pertumbuhan pelanggan yang konsisten, ekspansi penjualan yang berkelanjutan, pengelolaan inventaris yang efektif, serta kemampuan menjaga standar operasional yang tinggi. Sejak pertama kali meraih penghargaan ini pada 2018, Mouser terus menunjukkan performa terbaik di industri, serta mempertahankan komitmennya dalam menghadirkan layanan terbaik bagi pelanggan.

"Mouser terus mempertahankan standar layanan distribusi dan memiliki dedikasi yang kuat dalam memenuhi kebutuhan pelanggan," ujar Jennifer Paukert, Vice President, Global Distribution, Molex. "Mouser mampu menghadirkan produk baru ke pasar dengan cepat, menyediakan sumber daya teknis yang komprehensif bagi para insinyur, serta mendukung tim pengadaan melalui pasokan yang andal dan layanan yang responsif. Dengan demikian, Mouser menjadi mitra yang luar biasa. Kami mengucapkan selamat atas pencapaian tersebut."

"Penghargaan tersebut mencerminkan eratnya kemitraan yang terjalin antara Mouser dan Molex," jelas Daphne Tien, Vice President, Marketing and Business Development, Mouser APAC. "Penghargaan ini tak hanya mencerminkan komitmen kami dalam menjaga keunggulan operasional, namun juga mendukung komunitas insinyur dan tim pengadaan di seluruh Asia Pasifik. Dengan menyediakan teknologi terbaru, sumber daya yang komprehensif, dan kemudahan dalam proses pembelian, kami membantu pelanggan berinovasi lebih cepat serta mengatasi kompleksitas rantai pasok."

Saat ini, Mouser menyediakan lebih dari 180.000 produk Molex yang dapat dipesan, termasuk lebih dari 35.000 produk yang tersedia di gudang dan siap dikirim. Portofolio tersebut mencakup berbagai solusi untuk kebutuhan komunikasi, pusat data, transportasi, layanan kesehatan, serta aplikasi industri.

Informasi lebih lanjut mengenai produk Molex yang tersedia melalui Mouser Electronics: https://www.mouser.com/manufacturer/molex/.

Informasi selengkapnya dan daftar komponen terbaru yang tersedia di Mouser: https://www.mouser.com/newsroom/.

SOURCE Mouser Electronics