Mười năm để định hình vị thế. Fxtrading.com mới chỉ bắt đầu

SYDNEY, ngày 10 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- FXTRADING.com hôm nay đánh dấu mười năm hoạt động, một cột mốc mà nền tảng giao dịch CFD này đang tận dụng để xác định nền tảng cho giai đoạn kinh doanh tiếp theo: một hệ sinh thái giao dịch và đầu tư được thiết kế, xây dựng và sở hữu toàn diện ngay trong nội bộ. Cam kết này được công ty gọi là "niềm tin được kiến tạo bằng công nghệ" (engineered trust).

FXTRADING.com 10 Years of Engineering Excellence (PRNewsfoto/FXTRADING.com)

Trong suốt thập kỷ qua, FXTrading.com đã tự phát triển trong nội bộ các hệ thống thực thi, hệ thống rủi ro, cổng thông tin khách hàng và nền tảng giao dịch thay vì phụ thuộc vào các giải pháp công nghệ nhãn trắng (white-label). Cách tiếp cận này hiện là nền tảng cho các dịch vụ quản lý quỹ, giao dịch xã hội và danh mục giao dịch đa tài sản với hơn 200 công cụ giao dịch.

Cách tiếp cận đó được dẫn dắt bởi một sứ mệnh duy nhất: FXT tồn tại để giúp các nhà giao dịch nâng cao năng lực của mình. Tất cả các hệ thống do công ty tự phát triển, bao gồm thực thi, rủi ro, định giá và quản lý quỹ, đều được xây dựng dựa trên những gì một nhà giao dịch thực sự cần để nâng cao năng lực, chứ không chỉ giao dịch nhiều hơn.

"Mười năm hoạt động trong lĩnh vực này đã dạy chúng tôi một điều: thị trường sẽ luôn không thể đoán trước được. Điều chúng tôi có thể kiểm soát là mọi yếu tố còn lại bao gồm hệ thống, chi phí và việc thực thi", Adam Phillips, Giám đốc điều hành của FXT cho biết. "Đó là những gì chúng tôi đã dành cả thập kỷ qua để xây dựng và cũng chính là nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của FXT".

Trong những tuần tới, FXT sẽ lần đầu tiên công bố một số thành quả công nghệ, bao gồm năng lực AI độc quyền của FXT và nền tảng Quản lý quỹ PAMM chuyên biệt, cùng một bộ sản phẩm công nghệ quy mô hơn mà FXT đã tự phát triển trong suốt thập kỷ qua.

FXT sẽ chính thức xác nhận bộ nhận diện thương hiệu mới và chiến lược tăng trưởng vào giữa tháng 7 năm 2026, đánh dấu giai đoạn mở rộng tiếp theo của công ty tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và các thị trường quốc tế.

Giới thiệu về FXTrading.com

FXTRADING.com là thành viên của Gleneagle Group, tập đoàn giữ vai trò tiên phong trong sự phát triển của thị trường tài chính, cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, quản lý quỹ, giao dịch dành cho khách hàng tổ chức, môi giới và nền tảng giao dịch. Công ty sở hữu Giấy phép Dịch vụ Tài chính Australia cùng Giấy phép Tài chính của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC). FXTRADING.com là nền tảng giao dịch CFD đa tài sản, cung cấp quyền truy cập vào hơn 200 công cụ giao dịch thuộc các mảng ngoại hối (FX), chỉ số, hàng hóa và CFD cổ phiếu thông qua một tài khoản duy nhất. Các hệ thống thực thi, hệ thống rủi ro, cổng thông tin khách hàng và nền tảng giao dịch của FXTRADING.com đều được phát triển và vận hành trong nội bộ. FXTRADING.com phục vụ các nhà giao dịch tự quản lý, nhà quản lý tiền tệ và nhà đầu tư tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng như nhiều khu vực khác.

SOURCE FXTRADING.com