10年の歳月をかけて。Fxtrading.comの旅はまだ始まったばかり

シドニー、2026年7月10日 /PRNewswire/ -- FXTRADING.comは本日、サービス開始から10周年を迎えました。このCFD取引プラットフォームはこの節目を機に、今後の事業展開の基盤となるものとして、社内でエンド・ツー・エンドに設計・構築・所有する取引・投資エコシステムを掲げています。これは「エンジニアード・トラスト」と名付けられた取り組みです。

過去10年間、FXTrading.comはホワイトラベル技術に依存することなく、約定処理システム、リスク管理システム、顧客ポータル、および取引プラットフォームを自社内で構築してきました。このアプローチは現在、同社のファンド運用、ソーシャルトレーディング、および200以上の金融商品を網羅するマルチアセット・サービスの中核をなしています。

FXTRADING.com 10 Years of Engineering Excellence (PRNewsfoto/FXTRADING.com)

そのアプローチは、ただひとつの使命に基づいています。すなわち、FXTは、より優れたトレーダーを育成することを目的としているということです。執行、リスク管理、価格設定、ファンド管理など、当社が自社開発したすべてのシステムは、単に取引量を増やすだけでなく、トレーダーが実際にスキル向上を図るために必要な要素を基に構築されています。

「この分野に10年間身を置くと、市場は常に予測不可能であるということがよくわかります。私たちがコントロールできるのは、それ以外のすべて、すなわちシステム、コスト、そして実行です」と、FXTの最高経営責任者（CEO）であるAdam Phillips氏は述べています。「それが、私たちが過去10年をかけて築き上げてきたものです。そして、FXTの次の段階は、それを中核として設計されています。」

その技術の一部は、今後数週間のうちに初公開される予定であり、これには独自のFXT AI機能や専用のPAMMファンド管理プラットフォームなどが含まれます。これらはFXTが過去10年間に自社で開発してきた幅広い技術スイートの一部です。

FXTは2026年7月中旬に、新たなブランドアイデンティティと成長戦略を発表し、アジア太平洋地域および国際市場における同社の事業拡大の次の段階へと踏み出します。

FXTrading.comについて

Gleneagle Group傘下のFXTrading.comは、金融市場の進化を牽引するリーディングカンパニーとして、企業向けアドバイザリー、ファンド運用、機関投資家向けディーリング、ブローカー業務、および取引プラットフォームサービスを提供しています。同社は、オーストラリアの金融サービスライセンスおよびVanuatu Financial Services Commission (VFSC) の金融ライセンスを保有しています。FXTrading.comは、1つの口座からFX、指数、商品、株式CFDなど200種類以上の金融商品にアクセスできる、マルチアセットCFD取引プラットフォームです。FXTrading.comの約定処理、リスク管理システム、顧客ポータル、および取引プラットフォームは、すべて社内で構築・運用されています。FXTrading.comは、アジア太平洋地域およびその他の地域における個人トレーダー、資産運用会社、投資家向けにサービスを提供しています。

SOURCE FXTRADING.com