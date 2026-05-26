Sinergi Unggulan: Dreame Gandeng Cristiano Ronaldo sebagai Global Ambassador

Penunjukan Ronaldo sebagai Global Ambassador mencerminkan semakin kuatnya posisi Dreame di pasar internasional. Setelah bertahun-tahun mencatat ekspansi pesat dan menghadirkan berbagai terobosan dalam teknologi motor berkecepatan tinggi, serta sistem berbasis AI, Dreame berhasil memperkokoh posisinya sebagai salah satu acuan global di industri perangkat rumah tangga pintar. Kemitraan global ini melanjutkan pertumbuhan tersebut sekaligus menandai kesiapan Dreame untuk memimpin pasar perangkat rumah tangga premium di tingkat dunia.

Kolaborasi ini terwujud berkat kesamaan nilai yang kuat. Dalam kariernya, Ronaldo dikenal sebagai ikon global berkat disiplin, ketekunan, dan komitmennya untuk terus melampaui batas. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan filosofi Dreame yang menekankan visi jangka panjang, kepemimpinan teknologi, serta penyempurnaan pengalaman pengguna secara berkelanjutan.

"Saya selalu mencari mitra yang mengusung semangat yang sama dalam mengejar keunggulan dan menjunjung tinggi kerja keras. Dreame merupakan merek yang terus berinovasi dan menghadirkan performa terbaik sehingga kehidupan pengguna menjadi semakin mudah dan nyaman. Saya gembira bergabung dengan Dreame dan mendukung misinya sebagai pemimpin pasar global," ujar Cristiano Ronaldo.

"Dreame to Win", Visi Baru untuk Masa Depan Gaya Hidup Cerdas

Sebagai inti dari kemitraan ini, konsep "Dreame to Win" menggabungkan mentalitas juara kelas dunia dengan inovasi teknologi mutakhir. Melalui konsep tersebut, Dreame ingin mengubah konsep gaya hidup cerdas agar pengguna dapat mencapai performa terbaik dalam aktivitas sehari-hari.

"Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama sponsor, melainkan sinergi kuat antara pemimpin teknologi dan ikon olahraga kelas dunia. Kami memiliki kekuatan, visi, dan orientasi jangka panjang yang sama. Semangat dan keunggulan yang dimiliki Cristiano sangat selaras dengan misi kami untuk memimpin industri dan memberikan dampak bagi dunia melalui teknologi cerdas. Lewat kolaborasi ini, kami berkomitmen menghadirkan pengalaman hidup yang bermutu tinggi dan siap menghadapi masa depan bagi keluarga di seluruh dunia," kata Colm Chang, Global President, Dreame.

Melalui kemitraan global ini, Dreame akan mengintegrasikan citra Ronaldo ke dalam berbagai kategori produknya untuk menghadirkan gaya hidup yang modern, efisien, dan bermutu tinggi. Dengan memadukan pengaruh global Ronaldo dan ekosistem teknologi Dreame, kolaborasi ini menunjukkan peran teknologi cerdas dalam membantu pengguna mewujudkan semangat "Dreame to Win" dalam kehidupan sehari-hari.

Kolaborasi tersebut mencakup seluruh ekosistem produk pintar Dreame:

Solusi pembersihan pintar untuk area dalam dan luar ruang

Peralatan rumah tangga pintar

Solusi perawatan tubuh

Peralatan dapur berukuran kecil

"Semangat Dreame untuk terus menembus batas melalui inovasi menjadi fondasi dari kolaborasi ini. Kami percaya pada kekuatan disiplin dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Kolaborasi ini menjadi peluang besar untuk menunjukkan bahwa teknologi premium dan mentalitas pemenang dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang," jelas Jacky Zhong, General Manager, Dreame Southeast Asia.

SOURCE Dreame Technology