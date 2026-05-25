การผนึกกำลังของสองผู้นำระดับโลก: Dreame Technology แต่งตั้ง Cristiano Ronaldo เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนใหม่
26 May, 2026, 02:35 CST
ภายใต้แนวคิด "Dreame to Win" ความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้ยกระดับนิยามของการใช้ชีวิตระดับไฮเอนด์ ผ่านการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การมีวินัย และความสมบูรณ์แบบร่วมกัน
สิงคโปร์, 26 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Dreame Technology ผู้นำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเชิงนวัตกรรมและโซลูชันสมาร์ตโฮม ประกาศความร่วมมือระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์กับนักฟุตบอลระดับตำนาน Cristiano Ronaldo ในวันนี้ ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นหมุดหมายสำคัญอย่างชัดเจนในเส้นทางการเติบโตของบริษัท ด้วยการผสานพลังระหว่างหนึ่งในนักกีฬาที่มีวินัยสูงที่สุดของโลก เข้ากับแบรนด์ที่โดดเด่นด้านความมุ่งมั่นในการแสวงหาความสมบูรณ์แบบทางเทคโนโลยีและมาตรฐานคุณภาพสูงสุดอย่างไม่หยุดยั้ง
การแต่งตั้งครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ระดับโลกของ Dreame ในเชิงกลยุทธ์ และสะท้อนถึงช่วงเวลาในการก้าวสู่ความเป็นองค์กรระดับโลกอย่างเต็มตัวของบริษัท หลังจากการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วและการสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีในด้านเทคโนโลยีมอเตอร์ความเร็วสูงและระบบที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ Dreame ได้ย้ำสถานะของตนในการเป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับโลกอย่างมั่นคง และยิ่งได้รับการเสริมความแข็งแกร่งจากความร่วมมือระดับสูงในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นบทสรุปที่สอดคล้องตามเส้นทางการเติบโตของ Dreame และเป็นสัญญาณแสดงถึงความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระดับไฮเอนด์บนเวทีโลกอย่างแท้จริง
การจับมือเป็นพันธมิตรครั้งนี้ตั้งอยู่บนรากฐานความสอดคล้องทางค่านิยมและอุดมการณ์อย่างลึกซึ้ง โดย Cristiano Ronaldo ได้ก้าวขึ้นกลายเป็นไอคอนระดับโลกในสายอาชีพของเขา จากการมีวินัยในตนเอง ความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ และความทุ่มเทในการก้าวข้ามขีดจำกัดในวิชาชีพอยู่เสมอ และหลักการเหล่านี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาด้านองค์กรของ Dreame Technology เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการยึดมั่นในวิสัยทัศน์ระยะยาว ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น
Cristiano Ronaldo กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า "ผมมองหาพันธมิตรที่มีแรงผลักดันสู่ความเป็นเลิศ และยึดมั่นในคุณค่าของการทำงานหนักเช่นเดียวกับผมเสมอ Dreame เป็นแบรนด์ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมและมอบประสิทธิภาพระดับแนวหน้า เพื่อช่วยให้ชีวิตของผู้คนง่ายขึ้นและดียิ่งขึ้น ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Dreame และสนับสนุนพันธกิจของพวกเขาในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลก"
Dreame to Win: นิยามใหม่แห่งอนาคตของการใช้ชีวิตอัจฉริยะ
"Dreame to Win" ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นหัวใจหลักของความร่วมมือครั้งนี้ สะท้อนถึงการมาบรรจบกันระหว่างแนวคิดแห่งชัยชนะในระดับโลกกับนวัตกรรมที่ล้ำสมัย สร้างนิยามใหม่ให้แก่การใช้ชีวิตอัจฉริยะในฐานะเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้ใช้งานก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกกิจวัตรประจำวันของตน
"นี่ไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนทางการตลาด แต่ยังเป็นการผนึกกำลังระหว่างผู้นำด้านเทคโนโลยีกับทรัพย์สินทางกีฬาระดับโลกอันทรงพลัง" Colm Chang ประธานระดับโลกของ Dreame กล่าว "เราต่างมองเห็นและเข้าใจจุดแข็ง วิสัยทัศน์ และแนวคิดระยะยาวของแต่ละฝ่าย จิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นและการมุ่งสู่ความเป็นเลิศของ Cristiano Ronaldo สอดคล้องอย่างลึกซึ้งกับพันธกิจของเราในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม และสร้างอิทธิพลต่อโลกผ่านเทคโนโลยีอัจฉริยะ เรามีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตคุณภาพสูงที่พร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ครัวเรือนทั่วโลก"
ภายใต้ความร่วมมือระดับโลกครั้งนี้ Dreame จะผสานภาพลักษณ์ของ Ronaldo เข้ากับกลุ่มผลิตภัณฑ์อันครอบคลุมของแบรนด์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถและศักยภาพของ Dreame ในการมอบไลฟ์สไตล์ที่เปี่ยมด้วยความประณีต มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง ด้วยการผสานอิทธิพลของ Cristiano Ronaldo ที่ก้าวข้ามพรมแดนและเชื่อมโยงผู้คนทั่วทุกวัฒนธรรม เข้ากับระบบนิเวศเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของ Dreame ความร่วมมือครั้งนี้จะถ่ายทอดให้เห็นรูปแบบที่เทคโนโลยีอัจฉริยะสามารถเสริมศักยภาพให้ผู้คน "Dreame to Win" ได้ในทุกช่วงของชีวิตประจำวัน
ความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมระบบนิเวศอัจฉริยะทั้งหมดของ Dreame ได้แก่
- ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะทั้งภายในและภายนอกบ้าน
- เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดใหญ่แบบอัจฉริยะ
- ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล
- เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับห้องครัว
"ความทุ่มเทของ Dreame ในการก้าวข้ามขีดจำกัดผ่านนวัตกรรม เป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นอย่างแท้จริง" Chang Xinwei ประธานระดับโลกของ Dreame กล่าวเสริม "เราเชื่อในพลังของวินัยและเทคโนโลยีในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันน่าตื่นเต้นในการแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีระดับไฮเอนด์และแนวคิดแห่งชัยชนะสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ทุกคนได้อย่างไร"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือครั้งนี้และผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Dreame กรุณาเยี่ยมชม https://global.dreametech.com/
