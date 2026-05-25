Kerjasama Kuasa Besar: Dreame Technology Lantik Cristiano Ronaldo sebagai Duta Global Baharu

Di bawah tema "Dreame to Win", kerjasama bersejarah ini mentakrif semula gaya hidup premium menerusi aspirasi bersama terhadap kecemerlangan, disiplin dan kesempurnaan

SINGAPURA, 26 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, peneraju global dalam perkakas rumah inovatif dan penyelesaian rumah pintar, hari ini mengumumkan kerjasama global bersejarah dengan legenda bola sepak Cristiano Ronaldo. Kerjasama itu menandakan pencapaian penting dalam trajektori syarikat tersebut, dengan menggabungkan antara atlet paling berdisiplin di dunia bersama jenama yang dikenali melalui usaha tanpa henti dalam mencapai kesempurnaan teknologi dan kualiti unggul.

Dreame Technology Names Cristiano Ronaldo as new Global Ambassador

Pelantikan itu mewakili peningkatan strategik kehadiran jenama global Dreame, mencerminkan tahap kematangan antarabangsa syarikat ketika ini. Selepas bertahun-tahun berkembang pesat dan mencapai kejayaan konsisten dalam teknologi motor berkelajuan tinggi serta sistem dipacu AI, Dreame mengukuhkan kedudukannya sebagai penanda aras global, kini diperkuatkan lagi melalui kerjasama berprofil tinggi ini. Ia merupakan kemuncak logik kepada pertumbuhan Dreame, sekali gus menandakan kesediaannya untuk menerajui pasaran perkakas rumah premium pada skala global sebenar.

Kerjasama ini berasaskan keselarasan nilai yang mendalam. Dalam bidang masing-masing, Cristiano Ronaldo telah menjadi ikon global melalui disiplin diri yang tidak berbelah bahagi, ketabahan dan komitmen untuk melangkaui batas profesional. Prinsip-prinsip yang sama turut menjadi tunjang falsafah korporat Dreame: fokus terhadap visi jangka panjang, kepimpinan teknologi dan penambahbaikan berterusan pengalaman pengguna.

Bercakap mengenai kerjasama itu, Cristiano Ronaldo berkata: "Saya sentiasa mencari rakan kongsi yang berkongsi dorongan saya terhadap kecemerlangan dan komitmen terhadap kerja keras. Dreame ialah jenama yang berinovasi dan memberikan prestasi bertaraf tertinggi, menjadikan kehidupan lebih mudah dan lebih baik. Saya teruja untuk menyertai keluarga Dreame dan menyokong misi mereka untuk menerajui pasaran global."

Dreame to Win: Mentakrif Semula Masa Depan Kehidupan Pintar

Dibangunkan sebagai teras kerjasama ini, "Dreame to Win" melambangkan gabungan mentaliti kemenangan bertaraf dunia dan inovasi maju, sekali gus mentakrif semula kehidupan pintar sebagai alat berkuasa untuk memperkasa pengguna mencapai kecemerlangan dalam rutin harian mereka.

"Ini lebih daripada sekadar penajaan; ia satu pakatan kukuh antara peneraju teknologi dan IP sukan bertaraf dunia," kata Presiden Global Dreame, Colm Chang. "Kami mengiktiraf kekuatan, visi dan pemikiran jangka panjang antara satu sama lain. Semangat fokus dan kecemerlangan Cristiano amat selari dengan misi kami untuk menerajui industri dan mempengaruhi dunia melalui teknologi pintar. Bersama-sama, kami komited untuk membawa pengalaman kehidupan berkualiti tinggi dan bersedia masa depan kepada isi rumah di seluruh dunia."

Menerusi kerjasama global itu, Dreame akan mengintegrasikan imej Ronaldo merentasi kategori produk komprehensifnya, sekali gus menonjolkan keupayaan jenama itu dalam menawarkan gaya hidup sofistikated, cekap dan berkualiti tinggi. Dengan menggabungkan pengaruh rentas budaya Cristiano Ronaldo bersama ekosistem teknologi canggih Dreame, kerjasama itu akan mengetengahkan bagaimana teknologi pintar boleh memperkasa pengguna untuk "Dreame to Win" dalam kehidupan harian mereka.

Kerjasama itu merangkumi keseluruhan ekosistem pintar Dreame termasuk:

Pembersihan Pintar Dalaman & Luaran

Perkakas Rumah Pintar Utama

Penjagaan Peribadi

Perkakas Dapur Kecil

"Dedikasi Dreame dalam menembusi batas melalui inovasi ialah sesuatu yang benar-benar kami percayai," tambah Presiden Global Dreame, Chang Xinwei. "Kami percaya kepada kuasa disiplin dan teknologi untuk memperbaiki kehidupan. Kerjasama ini merupakan peluang menarik untuk menunjukkan bagaimana teknologi premium dan mentaliti kemenangan mampu mencipta masa depan yang lebih baik untuk semua."

Untuk maklumat lanjut mengenai kerjasama itu dan produk terkini Dreame, sila layari https://global.dreametech.com/.

SOURCE Dreame Technology