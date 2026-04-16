Risen Energy giành được đơn hàng mô-đun HJT 1,2GW từ China Huaneng Group, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành

NINH BA, Trung Quốc, ngày 16 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Gần đây, Risen Energy đã đạt được một cột mốc quan trọng trong hợp tác chiến lược với China Huaneng Group. Tổng quy mô đơn hàng mô-đun HJT giữa hai bên đã đạt 1,2GW. Tính đến nay, Risen Energy đã hoàn tất bàn giao gần 600MW mô-đun, hiện đang được đưa vào vận hành hiệu quả tại nhiều dự án nhà máy điện mặt đất quy mô lớn thuộc Huaneng. Thành tựu này đánh dấu một giai đoạn mới về giao hàng ở quy mô GW và kiểm chứng giá trị của công nghệ HJT trong các thị trường điện năng quy mô lớn.

Là tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới, China Huaneng nổi tiếng với các tiêu chí lựa chọn nghiêm ngặt đối với mô-đun quang điện (PV). Đơn hàng liên tiếp vượt mốc 1GW này được xem là sự công nhận cao của thị trường đối với giá trị sản phẩm và sức mạnh thương hiệu của Risen Energy. Được biết, các mô-đun HJT dòng Hyper-ion do Risen Energy cung cấp cho dự án đã trở thành lựa chọn hàng đầu nhờ lợi thế cốt lõi "nâng cao hiệu suất và giảm chi phí".

Về mặt công nghệ, các mô-đun này giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ bạc nguyên chất thông qua các đổi mới độc quyền, bao gồm công nghệ không thanh cái 0BB (Zero Busbar), công nghệ liên kết không ứng suất RisenLink và quy trình tấm silicon siêu mỏng. Trong khi tối ưu chi phí phi silicon, chúng đồng thời phù hợp sâu sắc với các khái niệm sản xuất xanh và phát thải carbon thấp. Về hiệu suất, các mô-đun đạt công suất của sản phẩm sản xuất hàng loạt tối đa trên 740Wp và hiệu suất chuyển đổi tiếp tục dẫn đầu ngành. Với tỷ lệ hai mặt (bifacial) cực cao 90%±5% và hệ số nhiệt độ cực thấp -0,24%/℃, các mô-đun vẫn duy trì hiệu suất phát điện ổn định và đặc tính suy giảm thấp ngay cả trong các môi trường bức xạ cao và nhiệt độ cao như Vân Nam. Điều này có thể giúp gia tăng đáng kể sản lượng điện trong toàn bộ vòng đời và giảm Chi phí sản xuất điện quy dẫn (LCOE), qua đó đáp ứng chính xác các yêu cầu cốt lõi của Huaneng về "công suất cao, sản lượng cao và suy giảm thấp".

Việc giao hàng và hòa lưới suôn sẻ của đơn hàng 1GW này không chỉ phản ánh sức mạnh sản phẩm mà còn thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa hai bên trong quá trình triển khai dự án. Tận dụng năng lực sản xuất ổn định, chất lượng sản phẩm đáng tin cậy và dịch vụ chuyên nghiệp, Risen Energy đã đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và vận hành hiệu quả nhiều nhà máy điện trọng điểm cho Huaneng, tạo nền tảng vững chắc cho việc tiếp tục mở rộng hợp tác.

Sự hợp tác giữa Risen Energy và China Huaneng là một ví dụ điển hình về việc một doanh nghiệp quang điện hàng đầu và một tập đoàn năng lượng quốc doanh trực thuộc trung ương cùng thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Khi việc ứng dụng quy mô lớn công nghệ HJT tăng tốc, vai trò của công nghệ này trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế của các nhà máy điện quang điện và hỗ trợ các mục tiêu "carbon kép" sẽ ngày càng trở nên nổi bật. Đại diện Risen Energy cho biết công ty sẽ luôn đặt giá trị khách hàng lên hàng đầu, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các công nghệ tiên tiến như HJT, hợp tác với nhiều đối tác toàn cầu hơn, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng hệ thống điện thế hệ mới và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh.

