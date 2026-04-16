Risen Energy Raih Pesanan Modul HJT 1,2 GW dari China Huaneng Group, Semakin Memperkuat Posisinya sebagai Pemimpin Industri

Sebagai grup energi global terkemuka, China Huaneng memiliki standar seleksi yang sangat ketat terhadap modul fotovoltaik (PV). Pesanan China Huaneng yang kini melampaui 1 GW menjadi bentuk pengakuan pasar atas nilai tambah produk dan kekuatan merek Risen Energy. Dalam proyek ini, modul HJT seri Hyper-ion dari Risen Energy menjadi pilihan utama berkat keunggulan utamanya dalam meningkatkan efisiensi sekaligus menekan biaya.

Dari sisi teknologi, modul ini secara signifikan menghemat penggunaan perak murni melalui inovasi mandiri, termasuk teknologi 0BB (Zero Busbar), teknologi interkoneksi bebas tegangan RisenLink, serta proses wafer silikon ultratipis. Selain mengoptimalkan biaya nonsilikon, inovasi ini juga selaras dengan konsep manufaktur hijau dan rendah karbon. Dari sisi performa, modul ini memiliki daya maksimum hingga 740 Wp+ untuk versi produksi massal dengan tingkat efisiensi konversi terbaik di industri. Dengan tingkat bifacial tinggi yang mencapai 90%±5%, serta koefisien suhu yang sangat rendah sebesar -0,24%/℃, modul ini mampu mempertahankan kinerja pembangkitan listrik yang stabil serta degradasi rendah, bahkan di lingkungan dengan intensitas radiasi tinggi dan suhu panas seperti di Yunnan. Keunggulan ini secara signifikan meningkatkan total produksi listrik sepanjang siklus pemakaian, serta menurunkan Levelized Cost of Electricity (LCOE), sekaligus memenuhi kebutuhan utama Huaneng, yakni "daya besar, hasil maksimal, dan degradasi rendah."

Keberhasilan pengiriman dan penyambungan modul ke jaringan listrik untuk pesanan 1 GW ini tidak hanya mencerminkan kekuatan produk, namun juga kolaborasi yang efisien antara kedua pihak dalam pelaksanaan proyek. Dengan kapasitas produksi yang stabil, kualitas produk yang andal, serta layanan profesional, Risen Energy memastikan penyelesaian proyek secara tepat waktu dan aktivitas operasional yang optimal di sejumlah pembangkit listrik utama milik Huaneng.

Kolaborasi antara Risen Energy dan China Huaneng menjadi contoh nyata dari sinergi antara perusahaan PV terkemuka dan grup energi BUMN Tiongkok dalam mendorong transisi energi hijau. Seiring dengan pemanfaatan teknologi HJT skala besar yang semakin cepat, kolaborasi ini semakin meningkatkan nilai ekonomi PLTS, serta mendukung dua target penurunan karbon Tiongkok. Risen Energy akan terus mengutamakan nilai tambah bagi pelanggan, memperdalam riset dan pengembangan teknologi mutakhir seperti HJT, serta memperluas kolaborasi dengan mitra global guna mendukung pembangunan sistem kelistrikan baru dan mempercepat transisi energi hijau.

