Risen Energy Peroleh Tempahan Modul HJT 1.2GW daripada China Huaneng Group, Menunjukkan Kepimpinan Industri

NINGBO, China, 16 April 2026 /PRNewswire/ -- Baru-baru ini, Risen Energy mencapai pencapaian penting dalam kerjasama strategiknya dengan China Huaneng Group. Jumlah keseluruhan tempahan modul HJT antara kedua-dua pihak telah mencecah 1.2 GW. Setakat ini, Risen Energy telah menyelesaikan penghantaran hampir 600MW modul, yang sedang diaplikasikan secara cekap dalam pelbagai projek stesen jana kuasa berskala besar jenis pemasangan darat di bawah Huaneng. Pencapaian ini menandakan fasa baharu penghantaran pada skala gigawatt serta pengesahan nilai teknologi HJT dalam pasaran tenaga arus perdana.

Sebagai kumpulan tenaga global terkemuka, China Huaneng terkenal dengan kriteria pemilihan modul PV yang ketat. Tempahan berterusan melebihi 1GW ini dianggap sebagai pengiktirafan tinggi pasaran terhadap nilai produk dan kekuatan jenama Risen Energy. Difahamkan bahawa modul HJT siri Hyper-ion yang dibekalkan oleh Risen Energy untuk projek ini menjadi pilihan utama berikutan kelebihan terasnya dalam "peningkatan kecekapan dan pengurangan kos".

Dari segi teknologi, modul-modul ini mengurangkan penggunaan perak tulen secara signifikan melalui inovasi proprietari termasuk teknologi 0BB (Busbar Sifar), teknologi saling sambung tanpa tekanan RisenLink, serta proses wafer silikon ultra nipis. Di samping mengoptimumkan kos bukan silikon, ia sejajar rapat dengan konsep pembuatan hijau dan rendah karbon. Dari segi prestasi, modul ini mencapai kuasa pengeluaran besar-besaran maksimum melebihi 740Wp serta kecekapan penukaran yang terus mendahului industri. Dengan kadar bifasial ultra tinggi sebanyak 90%±5% dan pekali suhu ultra rendah -0.24%/℃, modul ini mengekalkan prestasi penjanaan kuasa yang stabil serta ciri degradasi rendah walaupun dalam persekitaran penyinaran tinggi dan suhu tinggi seperti di Yunnan. Ini mampu meningkatkan penjanaan tenaga sepanjang kitar hayat secara signifikan serta mengurangkan Kos Tenaga Terseragam (LCOE), sekali gus memenuhi keperluan teras Huaneng iaitu "kuasa tinggi, hasil tinggi dan degradasi rendah".

Penghantaran lancar serta penyambungan grid bagi tempahan 1GW ini bukan sahaja mencerminkan kekuatan produk, malah menunjukkan kerjasama cekap antara kedua-dua pihak dalam pelaksanaan projek. Dengan memanfaatkan kapasiti pengeluaran yang stabil, kualiti produk yang boleh dipercayai serta perkhidmatan profesional, Risen Energy telah memastikan penyiapan tepat masa dan operasi cekap bagi pelbagai stesen jana kuasa utama Huaneng, sekali gus meletakkan asas kukuh untuk memperdalam kerjasama pada masa hadapan.

Kerjasama antara Risen Energy dan China Huaneng merupakan contoh tipikal bagaimana perusahaan PV terkemuka dan kumpulan tenaga milik kerajaan pusat bersama-sama memacu peralihan hijau. Seiring percepatan aplikasi berskala besar teknologi HJT, peranannya dalam meningkatkan daya maju ekonomi stesen jana kuasa PV serta menyokong sasaran "dwi-karbon" akan menjadi semakin menonjol. Seorang wakil Risen Energy menyatakan bahawa syarikat akan sentiasa mengutamakan nilai pelanggan, terus memperdalam R&D dalam teknologi termaju seperti HJT, bekerjasama dengan lebih ramai rakan global serta menyumbang kepada pembinaan sistem kuasa jenis baharu dan mempercepat peralihan tenaga hijau.

