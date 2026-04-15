Risen Energy คว้าคำสั่งซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ HJT กำลังการผลิต 1.2 GW จาก China Huaneng Group ย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

News provided by

Risen Energy Co., Ltd

15 Apr, 2026, 22:54 CST

หนิงโป, ประเทศจีน, 15 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อเร็ว ๆ นี้ Risen Energy ได้สร้างหมุดหมายสำคัญภายใต้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ China Huaneng Group โดยปริมาณคำสั่งซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ HJT ระหว่างทั้งสองฝ่ายมีกำลังการผลิตรวมสูงถึง 1.2 กิกะวัตต์ (GW) โดยขณะนี้ Risen Energy ได้ดำเนินการส่งมอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปแล้วโดยมีกำลังการผลิตเกือบ 600 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งกำลังถูกนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาดใหญ่หลายแห่งภายใต้กลุ่ม Huaneng ความสำเร็จนี้ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ของการส่งมอบพลังงานระดับกิกะวัตต์ และการพิสูจน์คุณค่าของเทคโนโลยี HJT ในตลาดไฟฟ้าหลักที่ใช้งานจริงในวงกว้าง

(PRNewsfoto/Risen Energy Co., Ltd)
(PRNewsfoto/Risen Energy Co., Ltd)

ในฐานะกลุ่มพลังงานชั้นนำระดับโลก China Huaneng เป็นที่รู้จักในด้านมาตรฐานการคัดเลือกแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ที่เข้มงวด คำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 1 กิกะวัตต์นี้ จึงถือเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าตลาดให้การยอมรับคุณค่าของผลิตภัณฑ์และความแข็งแกร่งของแบรนด์ Risen Energy เป็นอย่างสูง ทั้งนี้ เป็นที่เข้าใจกันว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ HJT ซีรีส์ Hyper-ion ที่ Risen Energy จัดหาให้กับโครงการนี้ กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ เนื่องจากจุดเด่นหลักด้าน "การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน"

ในด้านเทคโนโลยี แผงเซลล์แสงอาทิตย์เหล่านี้สามารถลดการใช้แร่เงินบริสุทธิ์ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ผ่านนวัตกรรมที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของบริษัท เช่น เทคโนโลยี 0BB (Zero Busbar) หรือเทคโนโลยีไร้บัสบาร์, เทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ไม่ก่อให้เกิดความเค้น RisenLink และกระบวนการผลิตเวเฟอร์ซิลิคอนแบบบางพิเศษ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนส่วนที่ไม่ใช่ซิลิคอนแล้ว ยังสอดคล้องอย่างยิ่งกับแนวคิดการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ ส่วนในด้านประสิทธิภาพ แผงเซลล์แสงอาทิตย์เหล่านี้สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้มากกว่า 740 วัตต์พีค (Wp) ในการผลิตจริงเชิงอุตสาหกรรม และมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการรับแสงสองด้าน (bifacial rate) ที่สูงเป็นพิเศษถึง 90% ± 5% และค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิที่ต่ำเป็นพิเศษที่ -0.24%/℃ จึงสามารถรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้อย่างเสถียร พร้อมทั้งมีอัตราการเสื่อมสภาพต่ำแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเข้มรังสีแสงสูงและอุณหภูมิสูงอย่างเช่น มณฑลยูนนาน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งาน และลดต้นทุนไฟฟ้าต่อหน่วย (LCOE) ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการหลักของ Huaneng ในด้าน "กำลังไฟสูง ผลผลิตสูง และการเสื่อมสภาพต่ำ" ได้อย่างแม่นยำ

การส่งมอบและการเชื่อมต่อระบบเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า (grid) ของคำสั่งซื้อขนาดกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ ที่เป็นไปอย่างราบรื่นนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างทั้งสองฝ่ายในการดำเนินโครงการ Risen Energy อาศัยขีดความสามารถในการผลิตที่มั่นคง คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ และบริการระดับมืออาชีพ จึงสามารถรับประกันได้ว่าโครงการโรงไฟฟ้าสำคัญหลายแห่งของ Huaneng แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่การกระชับความร่วมมือในอนาคต

ความร่วมมือระหว่าง Risen Energy และ China Huaneng ถือเป็นกรณีตัวอย่างของการที่บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำและกลุ่มพลังงานรัฐวิสาหกิจระดับส่วนกลาง ร่วมกันผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียว เมื่อการใช้งานเทคโนโลยี HJT ในระดับขนาดใหญ่เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว บทบาทของเทคโนโลยีนี้ในการช่วยเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และสนับสนุนเป้าหมาย "คาร์บอนคู่" (dual-carbon) ก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของ Risen Energy ระบุว่า บริษัทจะยึดถือการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดเสมอ พร้อมเดินหน้าพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง HJT อย่างต่อเนื่อง ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบพลังงานรูปแบบใหม่ ตลอดจนผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียว

SOURCE Risen Energy Co., Ltd

