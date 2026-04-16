라이젠 에너지, 중국 화능그룹으로부터 1.2GW HJT 모듈 수주 확보… 업계 리더십 입증

닝보, 중국 2026년 4월 16일 /PRNewswire/ -- 최근 라이젠 에너지(Risen Energy)가 중국 화능그룹(China Huaneng Group)과의 전략적 협력에서 중요한 이정표를 달성했다. 양측 간 HJT 모듈 총주문 물량은 1.2GW에 도달했다. 현재까지 라이젠 에너지는 약 600MW 규모의 모듈 납품을 완료했으며, 해당 모듈은 화능 산하의 다수 대형 지상형 발전소 프로젝트에 효율적으로 적용되고 있다. 이번 성과는 주류 전력 시장에서 HJT 기술이 기가와트급 납품 및 가치 검증의 새로운 단계에 진입했음을 의미한다.

중국 화능은 글로벌 선도 에너지 그룹으로, 태양광 모듈 선정에 있어 엄격한 기준으로 잘 알려져 있다. 1GW를 넘는 이번 연속 주문은 시장이 라이젠 에너지의 제품 가치와 브랜드 경쟁력을 높이 평가한 것으로 받아들여진다. 업계에 따르면, 이번 프로젝트에 라이젠 에너지가 공급한 하이퍼이온(Hyper-ion) 시리즈 HJT 모듈은 '효율 향상과 비용 절감'이라는 핵심 강점을 바탕으로 최우선 선택지가 됐다.

(PRNewsfoto/Risen Energy Co., Ltd)

기술 측면에서 이들 모듈은 0BB(Zero Busbar, 제로 버스바) 기술, 라이젠링크(RisenLink) 무응력 상호 연결 기술, 초박형 실리콘 웨이퍼 공정 등 독자 혁신 기술을 통해 순은 사용량을 크게 줄였다. 이는 비실리콘 비용을 최적화하는 동시에 친환경 및 저탄소 제조 개념과도 깊이 부합한다. 성능 측면에서 이 모듈은 양산 기준 최대 출력 740Wp+를 구현하며, 변환 효율 역시 지속적으로 업계를 선도하고 있다. 또한 90%±5%의 초고양면수광률과 -0.24%/℃의 초저온도 계수를 바탕으로, 윈난성처럼 일사량이 높고 기온이 높은 환경에서도 안정적인 발전 성능과 낮은 열화 특성을 유지한다. 이를 통해 전 생애주기 발전량을 크게 높이고 균등화발전비용(LCOE)을 절감할 수 있어, 화능의 핵심 요구사항인 '고출력, 고발전량, 저열화'를 정확히 충족한다.

이번 1GW 주문의 원활한 납품과 그리드 연계는 제품의 강점을 반영할 뿐 아니라 양측의 프로젝트 수행 과정에서 이뤄진 효율적인 협업도 보여준다. 라이젠 에너지는 안정적인 생산 역량, 신뢰할 수 있는 제품 품질, 전문적인 서비스를 바탕으로 화능의 다수 핵심 발전소가 일정에 맞춰 완공되고 효율적으로 운영될 수 있도록 지원했으며, 이는 향후 협력 심화를 위한 견고한 토대를 마련했다.

라이젠 에너지와 중국 화능의 협력은 선도적인 태양광 기업과 중앙 국유 에너지 그룹이 함께 녹색 전환을 추진하는 대표적 사례다. HJT 기술의 대규모 적용이 가속화됨에 따라, 태양광 발전소의 경제성을 높이고 '이중 탄소' 목표를 지원하는 역할이 더 두드러질 전망이다. 라이젠 에너지의 관계자는 회사가 언제나 고객 가치를 최우선으로 생각하고, HJT를 비롯한 첨단 기술 연구개발을 지속적으로 심화하며 더 많은 글로벌 파트너와 함께 새로운 형태의 전력 시스템 구축과 녹색 에너지 전환 촉진에 기여할 것이라고 밝혔다.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd