Sạc Đầy Năng Lượng Cho Hành Trình Khai Phá Tiếp Theo: UGREEN Công Bố Bộ Sưu Tập Honkai: Star Rail Chính Thức Tại Đông Nam Á

SINGAPORE, ngày 30 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, thương hiệu công nghệ tiêu dùng hàng đầu thế giới, hôm nay chính thức ra mắt bộ sưu tập đồng thương hiệu Honkai: Star Rail đầu tiên, mang đến năm sản phẩm được cấp phép chính thức cùng hộp quà sưu tầm độc quyền dành cho các Nhà Khai Phá trên khắp Đông Nam Á.

Power Up for the Next Trailblaze-UGREEN x Honkai: Star Rail Speed Speed

Sau khi công bố quan hệ hợp tác chính thức với HoYoverse, UGREEN nay hiện thực hóa màn hợp tác này thông qua một bộ sưu tập kết hợp thế giới của Honkai: Star Rail với các công nghệ sạc và định vị đặc trưng của thương hiệu. Được thiết kế theo chủ đề "Sạc Đầy Năng Lượng Cho Hành Trình Khai Phá Tiếp Theo", bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Yao Guang, vị Đế Cung Thiên Tướng nổi tiếng với tài năng "bày mưu lập kế" và khả năng "hóa hung thành cát", mang đến những thiết bị công nghệ thiết thực hàng ngày dưới dạng các thiết kế đặc trưng lấy cảm hứng từ nhân vật.

Nguồn Năng Lượng Đáng Tin Cậy Cho Mọi Hành Trình

Pin Sạc Dự Phòng Từ Tính UGREEN MagFlow Air Phiên Bản Honkai: Star Rail và Pin Sạc Dự Phòng UGREEN Nexode Pro Phiên Bản Honkai: Star Rail kết hợp tính thẩm mỹ độc đáo với hiệu suất đáng tin cậy. Trong đó, Pin Sạc Dự Phòng Từ Tính UGREEN MagFlow Air Phiên Bản Honkai: Star Rail hỗ trợ cả sạc có dây và sạc không dây cho tối đa ba thiết bị cùng lúc, đồng thời sở hữu dung lượng 10.000mAh cung cấp nguồn năng lượng đáng tin cậy suốt cả ngày dài. Pin Sạc Dự Phòng UGREEN Nexode Pro Phiên Bản Honkai: Star Rail bổ sung danh mục sản phẩm với khả năng sạc nhanh lên đến 45W, tích hợp sẵn cáp USB-C cùng màn hình thông minh phục vụ nhu cầu sạc hằng ngày.

Củ Sạc UGREEN Nexode Air Phiên Bản Honkai: Star Rail và Cáp USB-C Rút Gọn UGREEN Nexode Phiên Bản Honkai: Star Rail kết hợp thiết kế lấy cảm hứng từ Yao Guang với hiệu suất sạc mạnh mẽ. Hỗ trợ công nghệ sạc GaN 65W và sạc nhanh 100W tương ứng, bộ đôi mang đến giải pháp sạc nhỏ gọn và di động với chân cắm có thể gập lại và cáp có thể thu vào giúp tăng thêm sự tiện lợi.

Bên cạnh các thiết bị sạc, bộ sưu tập còn bao gồm Thiết bị định vị UGREEN FineTrack Mini 2 Phiên Bản Honkai: Star Rail, thiết bị định vị thông minh tương thích với Apple Find My để theo dõi vị trí theo thời gian thực. Được cấp nguồn bởi viên pin CR2450 dung lượng 600mAh có tuổi thọ cao, cung cấp tới 2.700 lần tìm kiếm và trang bị âm thanh cảnh báo lớn 110dB, thiết bị định vị nhỏ gọn này giúp người dùng tự tin theo dõi những vật dụng quan trọng.

Mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập đều được tích hợp những yếu tố hình ảnh đặc trưng lấy cảm hứng từ Yao Guang, từ các hình minh họa được chế tác tỉ mỉ và điểm nhấn màu sắc cho đến bao bì thiết kế độc quyền dành cho bộ sưu tập hợp tác. Không chỉ là những phụ kiện công nghệ phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày, bộ sưu tập được thiết kế để tái hiện tinh thần của Honkai: Star Rail, đồng thời kết hợp hài hòa giữa tính năng và giá trị sưu tầm dành cho người hâm mộ.

Vật Phẩm Sưu Tầm Dành Cho Nhà Khai Phá

Đối với những người hâm mộ muốn sở hữu trọn vẹn trải nghiệm của màn hợp tác, UGREEN cũng giới thiệu Hộp Quà Phiên Bản Giới Hạn UGREEN x Honkai: Star Rail. Bộ quà tặng độc quyền này bao gồm Pin Sạc Dự Phòng Từ Tính MagFlow Air, Củ Sạc Nexode Air, Cáp USB-C Rút Gọn Nexode và Thiết bị định vị FineTrack Mini 2, cùng tuyển chọn các vật phẩm sưu tầm độc quyền theo chủ đề Yao Guang, gồm Stand Acrylic Yao Guang Chibi, Huy Hiệu Thiếc Yao Guang, Vé Holographic Yao Guang và Túi Đựng Pin Sạc Dự Phòng Yao Guang. Được thiết kế để vừa phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày vừa phù hợp cho mục đích trưng bày, hộp quà kết hợp công nghệ thiết thực với các vật phẩm lưu niệm có giá trị sưu tầm trong một gói sản phẩm cao cấp dành riêng cho người hâm mộ Honkai: Star Rail.

Chào Mừng Ra Mắt Tại HoYo FEST 2026

Để chào mừng sự kiện ra mắt, UGREEN sẽ mang trọn vẹn Bộ Sưu Tập UGREEN x Honkai: Star Rail đến HoYo FEST 2026, một trong những sự kiện thường niên quy mô lớn nhất Đông Nam Á dành cho cộng đồng người hâm mộ HoYoverse.

Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, các Nhà Khai Phá có thể ghé thăm gian hàng UGREEN tại HoYo FEST ở Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Malaysia, nơi toàn bộ bộ sưu tập — bao gồm Hộp Quà Phiên Bản Giới Hạn — sẽ được trưng bày và mở bán. Khách tham quan được mời trực tiếp khám phá sản phẩm, tham gia nhiều hoạt động tương tác và đắm mình trong trải nghiệm đặc biệt mà màn hợp tác này mang lại tại gian hàng.

Trong khi đó, người hâm mộ tại Singapore và Indonesia cũng có thể mua bộ sưu tập đồng thương hiệu UGREEN x Honkai: Star Rail tại các gian hàng bán lẻ được chỉ định trong thời gian diễn ra HoYo FEST.

Bộ sưu tập UGREEN x Honkai: Star Rail hiện đã chính thức có mặt tại Việt Nam trên Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Giới thiệu về UGREEN

UGREEN là công ty công nghệ tiêu dùng hàng đầu thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 2012, UGREEN đã duy trì các giá trị cốt lõi là lấy người dùng làm trung tâm, chân thành và tận tâm. Với sự hiện diện toàn cầu dưới thương hiệu nổi tiếng "UGREEN", hoạt động kinh doanh của công ty bao phủ hơn 180 quốc gia và khu vực, phục vụ hơn 300 triệu người dùng.

UGREEN cam kết trao quyền cho người dùng trên toàn thế giới khai phá tối đa tiềm năng của mình, hiện thực hóa khẩu hiệu thương hiệu "More For You".

Về Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail là tựa game nhập vai vũ trụ kỳ ảo mới. Nhân vật chính bị cài Stellaron vào người, trở thành Nhà Khai Phá, mở ra hành trình khám phá xuyên vũ trụ, cố gắng giải mã bí mật của Aeon, giải quyết những tranh chấp mà Stellaron mang đến. Game đã xây dựng nên một đại dương tinh tú bí ẩn với các yếu tố giả tưởng thần thoại lồng ghép vào câu chuyện khoa học viễn tưởng không gian! Trong vũ trụ mênh mông vô tận này chứa đựng nhiều thế giới muôn hình vạn trạng, với nhiều nền văn hóa khác biệt, địa hình đa dạng, phong tục tập quán đặc sắc, kết hợp với lối chiến đấu theo lượt trực quan, những người bạn đồng hành đầy cá tính cùng cốt truyện nhập vai, tất cả viết nên một bài thơ thám hiểm ngân hà đầy đẹp đẽ, bất ngờ và thú vị.

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SOURCE UGREEN