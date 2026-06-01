UGREEN ra mắt các giải pháp sạc và thiết bị định vị mới cho mùa du lịch hè gọn nhẹ, an tâm hơn

SINGAPORE, ngày 1 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Khi du khách khắp Đông Nam Á bước vào cao điểm mùa du lịch hè, UGREEN hôm nay công bố chiến dịch "Go Light, Go Bright", giới thiệu bộ sưu tập mới gồm các củ sạc nhỏ gọn bỏ túi và thiết bị định vị thông minh, được thiết kế để thay thế những phụ kiện cồng kềnh thường chiếm chỗ trong hành lý xách tay. Với trọng tâm là các giải pháp sạc Air Editions mới cùng dòng thiết bị định vị FineTrack Series, đợt ra mắt này phản ánh sự thay đổi rõ nét trong cách mọi người đóng gói hành lý hiện nay: từ bỏ các bộ chuyển đổi nặng nề và dây cáp rối rắm để hướng tới phong cách du lịch tối giản một túi, nhẹ nhàng và an tâm hơn.

UGREEN: Your ultra-portable charging & smart finding essentials.

Bộ Sưu Tập UGREEN Air: Nguồn năng lượng bỏ túi cho nhu cầu di chuyển hằng ngày

Dòng UGREEN Air Editions mới thể hiện rõ định hướng phát triển sản phẩm tập trung vào "kích thước nhỏ gọn, độ mỏng và trọng lượng nhẹ", bao gồm các bộ sạc nhỏ gọn và pin sạc dự phòng không dây từ tính. Dẫn đầu dòng sản phẩm là củ sạc Nexode Air 65W, giải pháp tiết kiệm không gian nhưng vẫn mạnh mẽ, được thiết kế dành cho những người thường xuyên di chuyển và đi làm hằng ngày. Với thiết kế siêu nhỏ gọn, bộ sạc cung cấp công suất sạc nhanh ổn định lên tới 65W, có thể sạc iPhone 17 Pro Max lên khoảng 68% chỉ trong 30 phút, khiến nó trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho công việc và du lịch. Đối với người dùng đang tìm kiếm một thiết kế mỏng hơn nữa, củ sạc Nexode Air 45W Slim sẽ là lựa chọn thay thế phù hợp.

Bổ sung cho các củ sạc Nexode Air, pin sạc dự phòng từ tính MagFlow Air Magnetic 10000mAh 15W sở hữu thiết kế siêu mỏng 13,9 mm, cho phép sử dụng liền mạch ngay cả khi đang gắn trên điện thoại thông minh, mang lại nguồn năng lượng tiện lợi khi đang di chuyển. Công nghệ căn chỉnh từ tính 15W đạt chứng nhận Qi2 cho phép sạc không dây dễ dàng, trong khi cáp USB-C tích hợp sẵn cùng cổng USB-C bổ sung mang đến khả năng linh hoạt tối ưu cho nhiều thiết bị. Được trang bị cell pin ATL cao cấp, sản phẩm bảo đảm độ an toàn cao hơn và hiệu suất ổn định lâu dài.

Bộ Sưu Tập FineTrack: Định vị thông minh để an tâm hơn

UGREEN cũng ra mắt FineTrack 2, thiết bị định vị gọn nhẹ sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ bóng đá cùng kiểu dáng hình quả bóng vui nhộn được tạo ra nhằm chào mừng World Cup 2026. Đối với người dùng yêu thích thiết kế dạng thẻ (tag), FineTrack Mini 2 vừa vặn hoàn hảo trong ví tiền và hộ chiếu. Được thiết kế tối ưu cho khả năng nhận diện vào ban đêm, cả hai thiết bị đều được trang bị các chi tiết phát sáng nổi bật trong bóng tối.

Với khả năng định vị toàn cầu và tính năng cảnh báo bỏ quên thông minh, sản phẩm mang lại sự an tâm chủ động bằng cách đưa ra cảnh báo cho người dùng trước khi đồ vật bị bỏ quên. Được chứng nhận chính thức cho mạng lưới Apple Find My, các thiết bị này tích hợp liền mạch với các thiết bị Apple, mang lại trải nghiệm quen thuộc và an toàn. Được chế tạo để có độ tin cậy lâu dài, các thiết bị định vị này có thời lượng pin lên tới 7 năm và được tích hợp âm thanh cảnh báo lớn tới 110dB để dễ dàng xác định vị trí.

Bằng cách kết hợp giải pháp sạc nhỏ gọn với định vị thông minh, UGREEN mang đến một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho phong cách du lịch gọn nhẹ. Khi người dùng bước vào kỳ nghỉ hè của mình, UGREEN giúp hành trình trở nên tiện lợi và an tâm hơn, hỗ trợ người dùng di chuyển gọn nhẹ và nổi bật ở bất cứ nơi đâu.

đã chính thức mở bán từ hôm nay trên website chính thức của UGREEN.

Giới thiệu về UGREEN

UGREEN là công ty công nghệ tiêu dùng hàng đầu thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 2012, UGREEN đã duy trì các giá trị cốt lõi là lấy người dùng làm trung tâm, chân thành và tận tâm. Với sự hiện diện toàn cầu dưới thương hiệu nổi tiếng "UGREEN", hoạt động kinh doanh của công ty bao phủ hơn 180 quốc gia và khu vực, phục vụ hơn 300 triệu người dùng.

UGREEN cam kết mang đến sức mạnh cho người dùng trên toàn thế giới khai phá tối đa tiềm năng của mình, hiện thực hóa khẩu hiệu thương hiệu "More For You" (Nhiều hơn cho bạn).

SOURCE UGREEN