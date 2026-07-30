Bersiaplah untuk Perintisan Berikutnya: UGREEN Luncurkan Koleksi Produk Resmi "Honkai: Star Rail" di Asia Tenggara

Setelah mengumumkan kemitraan resmi dengan HoYoverse, UGREEN kini menghadirkan kolaborasi tersebut melalui koleksi produk yang memadukan dunia Honkai: Star Rail dengan teknologi pengisian daya (charging) dan pelacakan (tracking) unggulan UGREEN. Mengusung tema "Bersiaplah untuk Perintisan Berikutnya", koleksi produk ini terinspirasi dari Yao Guang, Arbiter-General yang dikenal karena kecakapannya dalam menyusun strategi dan kemampuannya mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Inspirasi ini terwujud dalam berbagai perangkat teknologi yang dirancang untuk penggunaan sehari-hari, namun tetap menghadirkan identitas visual yang kuat bagi para penggemar karakter tersebut.

Daya Andal untuk Menemani Setiap Petualangan

UGREEN MagFlow Air Magnetic Power Bank Edisi Honkai: Star Rail menggabungkan desain khas dengan performa yang andal. MagFlow Air Magnetic Power Bank mendukung pengisian daya melalui kabel maupun nirkabel untuk tiga perangkat sekaligus. Dengan kapasitas 10.000mAh, perangkat ini menyediakan daya yang cukup sepanjang hari.

UGREEN Nexode Air Charger Edisi Honkai: Star Rail dan UGREEN Nexode Retractable USB-C Cable Edisi Honkai: Star Rail juga mengusung desain yang terinspirasi dari Yao Guang. Kedua produk ini mendukung pengisian daya GaN hingga 65W dan pengisian cepat hingga 100W. Berkat desain colokan yang dapat dilipat dan kabel yang dapat ditarik kembali, keduanya menawarkan solusi pengisian daya yang ringkas dan praktis untuk dibawa ke mana saja.

Selain perangkat pengisian daya, koleksi ini juga menghadirkan UGREEN FineTrack Mini 2 Edisi Honkai: Star Rail, perangkat pelacak pintar (smart tracker) yang kompatibel dengan Apple Find My untuk pelacakan lokasi secara real-time. Perangkat berukuran ringkas ini menggunakan baterai CR2450 berkapasitas 600mAh yang mampu mendukung hingga 2.700 kali pencarian lokasi. FineTrack Mini 2 juga dilengkapi alarm 110dB sehingga membantu pengguna menemukan barang-barang penting dengan lebih mudah dan cepat.

Setiap produk dalam koleksi ini menampilkan elemen visual khas yang terinspirasi dari Yao Guang, mulai dari ilustrasi, aksen warna, hingga kemasan kolaborasi eksklusif. Lebih dari sekadar aksesori teknologi, koleksi ini menghadirkan semangat Honkai: Star Rail, serta memadukan fungsi dan nilai koleksi dalam satu pengalaman yang utuh.

Merayakan Peluncuran Koleksi Produk di HoYo FEST 2026

Untuk merayakan peluncuran koleksi tersebut, UGREEN akan menghadirkan seluruh seri UGREEN x Honkai: Star Rail di HoYo FEST 2026, salah satu ajang tahunan terbesar bagi komunitas penggemar HoYoverse di Asia Tenggara.

Mulai 30 Juli hingga 2 Agustus, para Trailblazer dapat mengunjungi booth UGREEN di HoYo FEST yang diselenggarakan di Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Seluruh koleksi, termasuk Kotak Hadiah Koleksi Terbatas, akan dipamerkan dan dapat dibeli secara langsung. Pengunjung juga dapat mencoba berbagai produk, mengikuti aktivitas interaktif, dan merasakan langsung pengalaman kolaborasi antara UGREEN dan Honkai: Star Rail melalui berbagai kegiatan yang disiapkan di booth.

Sementara itu, penggemar di Singapura dan Indonesia juga dapat memperoleh koleksi kolaborasi UGREEN x Honkai: Star Rail melalui booth penjualan resmi yang tersedia selama penyelenggaraan HoYo FEST.

Informasi mengenai seri UGREEN x Honkai: Star Rail dapat diperoleh melalui kanal resmi UGREEN.

Tentang UGREEN

UGREEN adalah perusahaan teknologi konsumen yang terkemuka di dunia. Sejak berdiri pada 2012, UGREEN menjunjung tinggi nilai utama yang berfokus pada pengguna, ketulusan, dan berdedikasi. Dengan jangkauan global melalui merek "UGREEN", perusahaan ini beroperasi di lebih dari 180 negara dan wilayah, serta melayani lebih dari 300 juta pengguna.

UGREEN berkomitmen memberdayakan pengguna di seluruh dunia untuk mengoptimalkan potensi mereka, sejalan dengan slogan "More For You".

Tentang Honkai: Star Rail

"Honkai: Star Rail" adalah game RPG fantasi luar angkasa terbaru. Dalam game ini, tokoh utama diimplan dengan "Stellaron" yang kuat, dan menjadi seorang "Trailblazer" yang memulai petualangan antarbintang, menjelajahi rahasia "Aeon", serta menyelesaikan masalah-masalah yang disebabkan oleh "Stellaron". Game ini merupakan perpaduan elemen mitologi dan unsur fiksi ilmiah yang menghadirkan lautan bintang yang penuh misteri! Di alam semesta yang sangat luas ini, terdapat berbagai macam dunia dengan budaya, medan dan tradisi yang beraneka ragam, pertempuran dengan sistem turn-based, rekan-rekan dengan sifat yang berbeda-beda namun memiliki kemampuan yang luar biasa, serta alur cerita yang imersif akan membuat game ini menjadi sebuah rangkaian puisi petualangan galaksi yang romantis, indah dan penuh kejutan.

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SOURCE UGREEN