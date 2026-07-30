ชาร์จพลัง สู่การผจญภัยครั้งใหม่: UGREEN เผยโฉมคอลเลกชันทางการร่วมกับ Honkai: Star Rail ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
News provided byUGREEN
30 Jul, 2026, 11:00 CST
สิงคโปร์ 30 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- UGREEN แบรนด์เทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคชั้นนำระดับโลกประกาศเปิดตัวคอลเลกชันร่วมกับ Honkai: Star Rail เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์แท้ 5 รายการ พร้อมกล่องของขวัญสุดพิเศษสำหรับนักสะสมเพื่อให้เหล่า "ผู้บุกเบิก" ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นเจ้าของ
หลังจากประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ HoYoverse วันนี้ UGREEN ได้เนรมิตความร่วมมือนี้ให้มีชีวิตชีวา ผ่านคอลเลกชันที่ผสมผสานโลกของ Honkai: Star Rail เข้ากับเทคโนโลยีการชาร์จ และการติดตามอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างลงตัว คอลเลกชันภายใต้แนวคิดการออกแบบ "ชาร์จพลัง สู่การผจญภัยครั้งใหม่" นี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก Yao Guang แม่ทัพสูงสุดผู้มีชื่อเสียงในด้าน "กลยุทธ์แยบยล" และ "เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี" เพื่อมอบเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งรังสรรค์ขึ้นด้วยดีไซน์อันโดดเด่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละคร
พลังงานที่เชื่อถือได้สำหรับทุกการผจญภัย
UGREEN MagFlow Air พาวเวอร์แบงค์ไร้สายแบบแม่เหล็ก ลาย Honkai: Star Rail และ UGREEN Nexode Pro พาวเวอร์แบงค์ ลาย Honkai: Star Rail ได้ผสมผสานความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์เข้ากับประสิทธิภาพที่เหนือชั้น โดย MagFlow Air รองรับการชาร์จทั้งแบบมีสายและไร้สายสำหรับอุปกรณ์สูงสุด 3 เครื่องพร้อมกัน ซึ่งมาพร้อมความจุ 10,000mAh ที่ให้พลังงานเต็มเปี่ยมตลอดวันอย่างมั่นใจ ในขณะที่ Nexode Pro เข้ามาเติมเต็มชุดผลิตภัณฑ์ด้วยการรองรับการชาร์จเร็วสูงสุด 45W สาย USB-C ในตัว และหน้าจออัจฉริยะสำหรับการชาร์จในชีวิตประจำวัน
ที่ชาร์จ UGREEN Nexode Air ลาย Honkai: Star Rail และ ที่ชาร์จ UGREEN Nexode พร้อมสาย USB-C แบบพับเก็บได้ ลาย Honkai: Star Rail จับคู่ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Yao Guang เข้ากับประสิทธิภาพการชาร์จอันทรงพลัง โดยอุปกรณ์ทั้งสองนี้รองรับการชาร์จแบบ GaN สูงสุด 65W และการชาร์จเร็ว 100W ตามลำดับ เพื่อมอบโซลูชันการชาร์จที่กะทัดรัดและพกพาสะดวก พร้อมขาปลั๊กแบบพับได้และสายชาร์จแบบดึงเก็บได้เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปอีกขั้น
นอกเหนือจากอุปกรณ์ชาร์จแล้ว คอลเลกชันนี้ยังมาพร้อมกับ UGREEN FineTrack Mini 2 ลาย Honkai: Star Rail ซึ่งเป็นอุปกรณ์ติดตามอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ Apple Find My เพื่อการติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์ อุปกรณ์นี้ใช้งานแบตเตอรี่ CR2450 ความจุ 600mAh ที่ใช้งานได้ยาวนาน รองรับการค้นหาได้ถึง 2,700 ครั้ง และติดตั้งระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงดัง 110dB เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ติดตามทรัพย์สินสำคัญได้อย่างมั่นใจในขนาดที่กะทัดรัด
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นในคอลเลกชันนี้สะท้อนองค์ประกอบภาพอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Yao Guang ตั้งแต่งานภาพประกอบที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันและการเน้นโทนสี ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์รุ่นลิมิเต็ดจากการร่วมมือครั้งพิเศษนี้ คอลเลกชันนี้เป็นมากกว่าแค่เครื่องประดับเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน แต่ถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดจิตวิญญาณของ Honkai: Star Rail พร้อมมอบการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างฟังก์ชันการใช้งานจริง และคุณค่าของการสะสมให้กับแฟนๆ
ของสะสมที่รังสรรค์มาเพื่อผู้บุกเบิก
นอกจากนี้ UGREEN ยังได้เปิดตัว UGREEN x Honkai: Star Rail Gift Box ลิมิเต็ดคอลเล็กชัน สำหรับแฟนๆ ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การร่วมมือครั้งนี้อย่างเต็มรูปแบบ โดยชุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ไปประกอบด้วย พาวเวอร์แบงก์ MagFlow Air พาวเวอร์แบงค์ไร้สายแบบแม่เหล็ก, ที่ชาร์จ Nexode Air, ที่ชาร์จ Nexode พร้อมสาย USB-C แบบพับเก็บได้ และ FineTrack Mini 2 ควบคู่ไปกับของสะสมสุดพิเศษอาทิ ที่วางโทรศัพท์ เข็มกลัด ตั๋วเลเซอร์ และกระเป๋าพาวเวอร์แบงค์ในธีม Yao Guang กล่องของขวัญนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการตั้งโชว์ โดยได้รวบรวมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งาน และของที่ระลึกที่น่าสะสมเข้าไว้ด้วยกันในแพ็กเกจสุดพรีเมียมสำหรับแฟนๆ Honkai: Star Rail
ร่วมฉลองการเปิดตัวที่งาน HoYo FEST 2026
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้งนี้ UGREEN จะนำ UGREEN x Honkai: Star Rail Series แบบครบชุดไปร่วมงาน HoYo FEST 2026 ซึ่งเป็นหนึ่งในงานรวมตัวประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับแฟนๆ ของ HoYoverse
เหล่าผู้บุกเบิกสามารถแวะเยี่ยมชมบูธของ UGREEN ได้ที่งาน HoYo FEST ในประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม ซึ่งจะมีการจัดแสดงคอลเลกชันเต็มรูปแบบ รวมถึง Gift Box ลิมิเต็ดคอลเล็กชันที่มีให้เลือกซื้อภายในงาน ผู้เข้าชมงานจะได้รับเชิญให้มาสัมผัสผลิตภัณฑ์จริงด้วยตนเอง ร่วมสนุกกับกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟ และดื่มด่ำกับประสบการณ์สุดพิเศษจากการร่วมมือกันที่บูธแห่งนี้
ในขณะเดียวกัน แฟนๆ ในประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซียก็สามารถเลือกซื้อคอลเลกชันร่วม UGREEN × Honkai: Star Rail: ได้ที่บูธค้าปลีกที่กำหนดไว้ในช่วงงาน HoYo FEST เช่นกัน
คอลเลกชัน UGREEN x Honkai: Star Rail พร้อมวางจำหน่ายแล้วในประเทศไทย ผ่านทาง Shopee, Lazada และ TikTok Shop
เกี่ยวกับ UGREEN
UGREEN เป็นบริษัทเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคชั้นนำระดับโลก โดย UGREEN ได้ยึดมั่นในค่านิยมหลักคือการมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ความจริงใจ และความทุ่มเท นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 โดยปัจจุบันธุรกิจของบริษัทมีการดำเนินงานครอบคลุมมากกว่า 180 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก โดยให้บริการผู้ใช้มากกว่า 300 ล้านคนผ่านการดำเนินธุรกิจในระดับสากลภายใต้แบรนด์ "UGREEN" ที่มีชื่อเสียง
UGREEN มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมผู้ใช้งานทั่วโลกให้สามารถปลดล็อกศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองสโลแกนของแบรนด์ที่ว่า "More For You"
เกี่ยวกับ Honkai: Star Rail
Honkai: Star Rail" คือเกม Space Fantasy RPG ที่ตัวเอกซึ่งถูกฝัง "Stellaron" อันทรงพลังไว้ในร่างกาย ได้กลายเป็น "ผู้บุกเบิก" ที่ออกเดินทางข้ามกาแล็กซีเพื่อค้นหาความลับของ "เทพดารา" และแก้ไขความขัดแย้งที่มาจาก "Stellaron" คุณจะได้ผจญภัยในทะเลดวงดาวอันลึกลับที่ผสมผสานระหว่างตำนาน และไซไฟเข้าด้วยกัน! ในจักรวาลอันแสนกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยโลกที่หลากหลายอยู่มากมาย ทั้งวัฒนธรรมที่แตกต่าง ภูมิประเทศที่ผันแปร ขนบธรรมเนียมที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานกับระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบสที่เล่นง่าย เพื่อนร่วมทางที่มีนิสัยแตกต่างกัน แต่กลับมีฝีมือที่ยอดเยี่ยม รวมถึงเนื้อเรื่องที่ชวนติดตาม ที่มาพร้อมกับท่วงทำนองแห่งการผจญภัยในกาแล็กซีที่แสนโรแมนติก ซึ่งเต็มไปด้วยความประหลาดใจ การพบพาน และทิวทัศน์ที่งดงาม
ข้อมูลติดต่อ:
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [email protected]
ภูมิภาคอื่นๆ: [email protected]
SOURCE UGREEN
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