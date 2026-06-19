Sự kiện "Giới thiệu mô hình trường nội trú Anh" (Boarding School Formula): Mang di sản giáo dục nội trú Anh đến Việt Nam

HÀ NỘI và THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 19 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sự kiện "Giới thiệu mô hình trường nội trú Anh" đã diễn ra vào ngày 18/6/2026 tại Dinh thự riêng của Đại sứ Anh ở Hà Nội.

Sự kiện vinh dự được đón Ngài Iain Frew- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam tham dự và phát biểu khai mạc.

Ông Tạ Ngọc Trí- Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đại diện cho Bộ phát biểu.

Trước đó vào ngày 16/06/2026 tại Tổng lãnh sự quán Anh ở TP.HCM đã diễn ra sự kiện cùng tên với sự hiện diện và phát biểu khai mạc của bà Alexandra Smith- Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM.

Các diễn giả có mặt tại sự kiện ngày 18/6/2026 gồm:

Ông Jamie Large- Giám đốc Ardingly College International Limited (ACIL)

Ông Craig Lewis- Hiệu trưởng Trường Ardingly Việt Nam

Ông Chris Jeffery- Giám đốc điều hành cấp cao phụ trách Chiến lược & Đối tác Quốc tế, British University Vietnam

Các diễn giả đã chia sẻ góc nhìn đa chiều xoay quanh các nội dung trọng tâm về giá trị giáo dục nội trú lâu đời của Vương quốc Anh; khoảng cách giữa giáo dục truyền thống và kỳ vọng về lực lượng lao động và thế hệ lãnh đạo mới trong tương lai; triết lý giáo dục, giá trị cốt lõi và phương pháp đào tạo của trường nội trú Ardingly College đến từ Anh với bề dày phát triển hơn 168 năm; tầm nhìn dài hạn của Ardingly College Việt Nam trên hành trình nối dài di sản xuất sắc của nền giáo dục nội trú Anh Quốc tại Việt Nam.

Trong bài phát biểu khai mạc, Ngài Iain Frew- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam nói: "Vương quốc Anh và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác lâu dài và ngày càng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đây cũng là một trong những trụ cột quan trọng trong tuyên bố chung khi hai quốc gia nâng cấp quan hệ ngoại giao lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 10 năm ngoái. Trong nhiều thập kỷ, giáo dục đã trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác năng động và có tác động sâu rộng nhất giữa hai quốc gia chúng ta. Mỗi năm, hàng nghìn sinh viên Việt Nam lựa chọn Vương quốc Anh làm điểm đến du học. Đồng thời, chúng tôi cũng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các chương trình giáo dục xuyên quốc gia của Anh tại Việt Nam, mang các bằng cấp và phương pháp giáo dục của Anh đến gần hơn với cộng đồng địa phương".

Theo Ngài Đại sứ, việc thành lập Ardingly College Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng và có tính định hướng tương lai. Đây là sự mở rộng của một truyền thống giáo dục Anh danh tiếng, có từ năm 1858, đồng thời phù hợp chặt chẽ với các ưu tiên và định hướng giáo dục của Việt Nam. "Việt Nam đã đề ra định hướng rõ ràng: trang bị cho thế hệ trẻ các năng lực toàn cầu, kỹ năng ngôn ngữ vững chắc và khả năng thành công trong môi trường quốc tế. Những sáng kiến này đóng góp trực tiếp vào tầm nhìn đó.

Vương quốc Anh tự hào hỗ trợ các quan hệ đối tác giáo dục quốc tế nhằm thúc đẩy chất lượng học thuật, đổi mới và cơ hội. Chúng tôi coi những hợp tác như vậy là đôi bên cùng có lợi, góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia và chuẩn bị cho thế hệ trẻ một tương lai chung", ông Iain Frew nhấn mạnh.

Trước đó, bà Alexandra Smith- Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM khẳng định "Trong nhiều thế kỷ, Vương quốc Anh luôn được biết đến như biểu tượng của một nền giáo dục xuất sắc mang giá trị vượt thời gian. Là nơi khởi nguồn của một mô hình giáo dục được chia sẻ trên toàn thế giới, giáo dục Anh không chỉ đơn thuần là một tấm bằng- đó là cả một truyền thống. Truyền thống ấy gắn liền với những giá trị được quốc tế ngưỡng mộ: sự công bằng, tính kiên cường, khả năng sáng tạo và sự tự tin được nuôi dưỡng từ việc học cách tư duy độc lập. Đây cũng chính là những phẩm chất đã góp phần hình thành nên các nhà lãnh đạo, những nhà đổi mới và những công dân toàn cầu".

Theo bà Alexandra Smith, giáo dục Anh không chỉ nuôi dưỡng trí tuệ mà còn phát triển toàn diện con người- khuyến khích thể thao, nghệ thuật, năng lực lãnh đạo và tinh thần cộng đồng. Gửi lời đến các bậc phụ huynh đang cân nhắc lựa chọn nền giáo dục Anh quốc cho con em mình, bà cho rằng: "Khi lựa chọn giáo dục Anh, quý vị không chỉ lựa chọn một ngôi trường hay một hệ thống, mà đang lựa chọn một di sản- di sản của sự xuất sắc, của cơ hội và của niềm tin vào những gì con em quý vị có thể trở thành".

Hiện tại các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi phổ thông ở Việt Nam đang có xu hướng chọn lựa để con theo học các trường trong nước thay vì đi du học nước ngoài, để không phải quá lo lắng về khoảng cách địa lý, sự khác biệt về văn hóa, về thời tiết, các khó khăn trong việc hội nhập môi trường mới, đặc biệt trong tình hình thế giới đang diễn ra nhiều bất ổn vể địa chính trị như hiện nay…Với việc mang di sản giáo dục nội trú Anh vào Việt Nam, Ardingly College giúp phụ huynh có cơ hội chọn lựa tốt hơn cho con em mình, với chi phí học tập rất kinh tế so với chi phí đi du học nhưng vẫn thụ hưởng trọn vẹn giá trị học thuật xuất sắc và chính sách chăm sóc toàn diện của một trường nội trú chuẩn Anh.

Thế hệ Gen Z hiện nay đa phần đều thiếu hoặc yếu kỹ năng sống; xa rời cộng đồng, ít quan tâm và tương tác với mọi người xung quanh; quá phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ nên khả năng tự lập và tổ chức cuộc sống cũng yếu kém...Môi trường giáo dục nội trú tại Ardingly College Việt Nam không phải là một hình thức lưu trú, mà là một môi trường giáo dục toàn diện với bản sắc riêng- nơi học sinh được sống, học và trưởng thành trong một cộng đồng có cấu trúc, kỷ luật và sự quan tâm sát sao. Sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần học sinh được đặc biệt lưu tâm thông qua Chính sách Pastoral Care.

VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ ARDINGLY COLLEGE VIỆT NAM (ACVN):

Được xây dựng và khánh thành vào tháng 1/2023.

Tọa lạc tại: Nút giao thông đường 19/5 (đường B9-B10), phường Cam Đường, Lào Cai.

Diện tích khu vực: Gần 10ha, diện tích sử dụng hơn 50.000m2.

Tổng giá trị đầu tư: Gần 700 tỷ đồng (tương đương 20 triệu bảng Anh).

Chương trình học: Chương trình phổ thông OxfordAQA với đích đến là IGCSE (lớp 9-11) và A-Levels (lớp 12/13).

Tuyển sinh nội trú nam và nữ từ lớp 6 (11 tuổi) đến lớp 12/13 (18 tuổi).

SOURCE Ardingly College Vietnam