Membawa warisan pendidikan berasrama British ke Vietnam

HANOI dan BANDAR RAYA HO CHI MINH, Vietnam, 24 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Acara "The Boarding School Formula" berlangsung pada 18 Jun 2026 di Kediaman Duta Besar British di Hanoi. Acara tersebut diserikan dengan kehadiran Tuan Yang Terutama Yang Mulia Iain Frew - Duta Besar United Kingdom dan Ireland Utara di Vietnam, yang turut hadir dan menyampaikan ucapan pembukaan.

Terdahulu, pada 16 Jun 2026, acara dengan nama yang sama telah diadakan di Konsulat Jeneral British di Bandar Raya Ho Chi Minh, dengan ucapan pembukaan disampaikan oleh Cik Alexandra Smith - Konsul Jeneral British di Bandar Raya Ho Chi Minh.

Para penceramah berkongsi pandangan mengenai warisan tradisi sistem pendidikan sekolah berasrama United Kingdom yang telah lama bertapak; jurang antara model pendidikan tradisional dan jangkaan yang semakin berkembang terhadap tenaga kerja masa depan; falsafah pendidikan, nilai teras dan pendekatan pemupukan Ardingly College - sebuah sekolah berasrama British yang memiliki warisan selama lebih 168 tahun; serta visi jangka panjang ACVN dalam meneruskan dan memajukan legasi kecemerlangan yang dikaitkan dengan pendidikan berasrama British di Vietnam.

Dalam ucapan pembukaannya, Duta Besar Iain Frew berkata: "United Kingdom dan Vietnam berkongsi hubungan kerjasama pendidikan yang telah lama terjalin dan semakin kukuh, yang baru-baru ini turut diketengahkan sebagai salah satu tonggak utama di bawah peningkatan Perkongsian Strategik Komprehensif kami semasa lawatan Setiausaha Agung To Lam ke UK Oktober lalu."

Menurut Duta Besar, penubuhan Ardingly College Vietnam merupakan langkah yang penting dan juga berpandangan jauh. Ia memperlihatkan pengembangan tradisi pendidikan British yang ulung sejak tahun 1858 dan dalam masa yang sama benar-benar sejajar dengan keutamaan dan aspirasi pendidikan Vietnam. "Vietnam telah menetapkan hala tuju yang jelas: melengkapkan golongan muda dengan kompetensi global, kemahiran bahasa yang kukuh dan keupayaan untuk berjaya dalam persekitaran antarabangsa. Inisiatif seperti ini menyumbang secara langsung kepada visi tersebut. United Kingdom berbangga menyokong kerjasama pendidikan antarabangsa yang menggalakkan kecemerlangan akademik, inovasi dan peluang. Kami melihat kerjasama seperti ini sebagai sesuatu yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak, memperkukuh hubungan antara negara kami dan membantu mempersiapkan generasi muda demi masa depan yang dikongsi bersama," tegas Duta Besar Iain Frew.

Terdahulu, Cik Alexandra Smith, Konsul Jeneral British di Bandar Raya Ho Chi Minh, turut menyampaikan mesej kepada bakal ibu bapa yang sedang mempertimbangkan pendidikan British untuk anak-anak mereka: "Apabila memilih pendidikan British, anda bukan sekadar memilih sebuah sekolah atau satu sistem pendidikan - anda memilih satu legasi. Legasi kecemerlangan, peluang dan kepercayaan terhadap potensi masa depan anak anda."

Ardingly College Vietnam telah dirasmikan pada Januari 2023 di Wilayah Lao Cai, dengan jumlah pelaburan mencapai kira-kira £20 juta. Ketika ini, sekolah tersebut mendaftarkan lebih daripada 200 pelajar dan melaksanakan kurikulum OxfordAQA, yang membawa kepada kelayakan IGCSE (Tahun 9-11) dan A Level (Tahun 12-13). Sekolah berkenaan menawarkan sistem pendidikan berasrama bertaraf UK untuk pelajar lelaki dan perempuan berumur 11 hingga 18 tahun daripada semua kewarganegaraan.

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SOURCE Ardingly College Vietnam