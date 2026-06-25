สืบสานและถ่ายทอดมรดกการศึกษาแบบโรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักรสู่เวียดนาม
News provided byArdingly College Vietnam
25 Jun, 2026, 09:40 CST
ฮานอย และนครโฮจิมินห์, เวียดนาม, 24 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- งาน "The Boarding School Formula" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำกรุงฮานอย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ Iain Frew เอกอัครราชทูตแห่งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือประจำเวียดนาม เข้าร่วมงานและกล่าวเปิดงาน
ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ได้มีการจัดงานในชื่อเดียวกันขึ้นที่สถานกงสุลใหญ่สหราชอาณาจักรประจำนครโฮจิมินห์ โดยมีคุณ Alexandra Smith กงสุลใหญ่สหราชอาณาจักรประจำนครโฮจิมินห์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
วิทยากรภายในงานได้ร่วมแบ่งปันมุมมองและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมรดกทางการศึกษาของระบบโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมกับความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดแรงงานในอนาคต ปรัชญาการศึกษา ค่านิยมหลัก และแนวทางการบ่มเพาะพัฒนาผู้เรียนของ Ardingly College ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักรที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 168 ปี ตลอดจนวิสัยทัศน์ระยะยาวของ ACVN ในการสืบสานและต่อยอดมรดกแห่งความเป็นเลิศอันเป็นเอกลักษณ์ของการศึกษาแบบโรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักรในประเทศเวียดนาม
ในการกล่าวเปิดงาน เอกอัครราชทูต Iain Frew กล่าวว่า "สหราชอาณาจักรและเวียดนามมีความร่วมมือด้านการศึกษาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศสู่ความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุม (Comprehensive Strategic Partnership) ในโอกาสที่ท่าน โต เลิม (To Lam) เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ได้เดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา"
ตามคำกล่าวของเอกอัครราชทูต การก่อตั้ง Ardingly College Vietnam นับเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนวิสัยทัศน์แห่งอนาคต ทั้งยังเป็นการสืบทอดและขยายผลมรดกทางการศึกษาของสหราชอาณาจักรอันทรงคุณค่า ซึ่งมีรากฐานย้อนกลับไปถึงปี 2401 ควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อทิศทาง นโยบาย และความมุ่งหวังด้านการศึกษาของเวียดนามได้อย่างสอดคล้องใกล้ชิด "เวียดนามได้กำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนของตนมีขีดความสามารถในระดับสากล มีทักษะทางภาษาในระดับสูง และมีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในแวดล้อมนานาชาติ โครงการริเริ่มเช่นนี้มีส่วนสนับสนุนวิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยตรง สหราชอาณาจักรมีความภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นวัตกรรม และโอกาส เรามองว่าความร่วมมือในลักษณะนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเรา และช่วยเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่เพื่ออนาคตร่วมกัน" เอกอัครราชทูต Iain Frew กล่าวย้ำ
ก่อนหน้านี้ คุณ Alexandra Smith กงสุลใหญ่สหราชอาณาจักรประจำนครโฮจิมินห์ ได้ฝากข้อความถึงผู้ปกครองที่กำลังพิจารณาเลือกรูปแบบการศึกษาแบบอังกฤษให้แก่บุตรหลานของตนว่า "การเลือกการศึกษาแบบอังกฤษ ไม่ได้เป็นเพียงการเลือกโรงเรียนหรือเลือกระบบการศึกษาเท่านั้น แต่คุณกำลังเลือกมรดกอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นมรดกแห่งความเป็นเลิศ โอกาส และความเชื่อมั่นในศักยภาพที่บุตรหลานของคุณจะสามารถเติบโตสู่อนาคตที่ดีที่สุดได้"
Ardingly College Vietnam เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2566 ในจังหวัดหล่าวกาย (Lao Cai) ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 20 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนมากกว่า 200 คน และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร OxfordAQA เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบวัดผลเพื่อรับวุฒิ IGCSE (สำหรับ Year 9–11) และ A Levels (สำหรับ Year 12–13) โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนในรูปแบบโรงเรียนประจำตามมาตรฐานสหราชอาณาจักร สำหรับนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 11–18 ปี จากทุกสัญชาติ
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SOURCE Ardingly College Vietnam
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