สืบสานและถ่ายทอดมรดกการศึกษาแบบโรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักรสู่เวียดนาม

News provided by

Ardingly College Vietnam

25 Jun, 2026, 09:40 CST

ฮานอย และนครโฮจิมินห์, เวียดนาม, 24 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- งาน "The Boarding School Formula" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำกรุงฮานอย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ Iain Frew เอกอัครราชทูตแห่งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือประจำเวียดนาม เข้าร่วมงานและกล่าวเปิดงาน

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ได้มีการจัดงานในชื่อเดียวกันขึ้นที่สถานกงสุลใหญ่สหราชอาณาจักรประจำนครโฮจิมินห์ โดยมีคุณ Alexandra Smith กงสุลใหญ่สหราชอาณาจักรประจำนครโฮจิมินห์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

Continue Reading

วิทยากรภายในงานได้ร่วมแบ่งปันมุมมองและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมรดกทางการศึกษาของระบบโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมกับความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดแรงงานในอนาคต ปรัชญาการศึกษา ค่านิยมหลัก และแนวทางการบ่มเพาะพัฒนาผู้เรียนของ Ardingly College ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักรที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 168 ปี ตลอดจนวิสัยทัศน์ระยะยาวของ ACVN ในการสืบสานและต่อยอดมรดกแห่งความเป็นเลิศอันเป็นเอกลักษณ์ของการศึกษาแบบโรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักรในประเทศเวียดนาม

ในการกล่าวเปิดงาน เอกอัครราชทูต Iain Frew กล่าวว่า "สหราชอาณาจักรและเวียดนามมีความร่วมมือด้านการศึกษาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศสู่ความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุม (Comprehensive Strategic Partnership) ในโอกาสที่ท่าน โต เลิม (To Lam) เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ได้เดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา"

ตามคำกล่าวของเอกอัครราชทูต การก่อตั้ง Ardingly College Vietnam นับเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนวิสัยทัศน์แห่งอนาคต ทั้งยังเป็นการสืบทอดและขยายผลมรดกทางการศึกษาของสหราชอาณาจักรอันทรงคุณค่า ซึ่งมีรากฐานย้อนกลับไปถึงปี 2401 ควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อทิศทาง นโยบาย และความมุ่งหวังด้านการศึกษาของเวียดนามได้อย่างสอดคล้องใกล้ชิด "เวียดนามได้กำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนของตนมีขีดความสามารถในระดับสากล มีทักษะทางภาษาในระดับสูง และมีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในแวดล้อมนานาชาติ โครงการริเริ่มเช่นนี้มีส่วนสนับสนุนวิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยตรง สหราชอาณาจักรมีความภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นวัตกรรม และโอกาส เรามองว่าความร่วมมือในลักษณะนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเรา และช่วยเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่เพื่ออนาคตร่วมกัน" เอกอัครราชทูต Iain Frew กล่าวย้ำ

ก่อนหน้านี้ คุณ Alexandra Smith กงสุลใหญ่สหราชอาณาจักรประจำนครโฮจิมินห์ ได้ฝากข้อความถึงผู้ปกครองที่กำลังพิจารณาเลือกรูปแบบการศึกษาแบบอังกฤษให้แก่บุตรหลานของตนว่า "การเลือกการศึกษาแบบอังกฤษ ไม่ได้เป็นเพียงการเลือกโรงเรียนหรือเลือกระบบการศึกษาเท่านั้น แต่คุณกำลังเลือกมรดกอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นมรดกแห่งความเป็นเลิศ โอกาส และความเชื่อมั่นในศักยภาพที่บุตรหลานของคุณจะสามารถเติบโตสู่อนาคตที่ดีที่สุดได้"

Ardingly College Vietnam เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2566 ในจังหวัดหล่าวกาย (Lao Cai) ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 20 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนมากกว่า 200 คน และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร OxfordAQA เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบวัดผลเพื่อรับวุฒิ IGCSE (สำหรับ Year 9–11) และ A Levels (สำหรับ Year 12–13) โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนในรูปแบบโรงเรียนประจำตามมาตรฐานสหราชอาณาจักร สำหรับนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 11–18 ปี จากทุกสัญชาติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมแฟนเพจได้ที่: https://www.facebook.com/ArdinglyCollegeVN

SOURCE Ardingly College Vietnam

Also from this source

Membawa warisan pendidikan berasrama British ke Vietnam

Membawa warisan pendidikan berasrama British ke Vietnam

Acara "The Boarding School Formula" berlangsung pada 18 Jun 2026 di Kediaman Duta Besar British di Hanoi. Acara tersebut diserikan dengan kehadiran...
Bringing the heritage of British boarding education to Vietnam

Bringing the heritage of British boarding education to Vietnam

The event "The Boarding School Formula" took place on June 18, 2026 at the British Ambassador's Residence in Hanoi. The event was honoured by the...
More Releases From This Source

Explore

Education

Education

News Releases in Similar Topics