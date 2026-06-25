Membawa Tradisi Pendidikan Berasrama asal Inggris ke Vietnam

Para pembicara membahas berbagai topik, mulai dari tradisi sekolah berasrama (boarding school) di Inggris, kesenjangan antara model pendidikan konvensional dan kebutuhan tenaga kerja masa depan, hingga filosofi pendidikan, nilai-nilai inti, serta pola pembinaan siswa yang diterapkan Ardingly College, sekolah berasrama asal Inggris yang telah berdiri selama lebih dari 168 tahun. Para pembicara juga memaparkan visi jangka panjang Ardingly College Vietnam (ACVN) dalam melanjutkan dan mengembangkan tradisi keunggulan sekolah berasrama Inggris di Vietnam.

Dalam sambutannya, Duta Besar Iain Frew mengatakan, "Inggris dan Vietnam memiliki kemitraan pendidikan yang telah terjalin lama dan terus berkembang. Hubungan ini baru-baru ini ditegaskan kembali sebagai salah satu pilar utama dalam peningkatan status Kemitraan Strategis Komprehensif antara kedua negara saat Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, berkunjung ke Inggris pada Oktober tahun lalu."

Menurut Frew, kehadiran Ardingly College Vietnam merupakan langkah yang penting dan visioner. Sekolah tersebut tidak hanya membawa tradisi pendidikan Inggris yang telah berlangsung sejak 1858, namun juga selaras dengan prioritas dan aspirasi pendidikan Vietnam. "Vietnam memiliki arah yang jelas dalam membekali generasi mudanya dengan kompetensi global, kemampuan bahasa yang kuat, serta keterampilan untuk berkembang di lingkungan internasional. Inisiatif seperti ini sejalan dengan visi tersebut. Inggris bangga mendukung kemitraan pendidikan internasional yang mendorong keunggulan akademik, inovasi, dan peluang yang lebih luas. Kami menilai kolaborasi seperti ini sebagai sebuah hubungan yang saling menguntungkan, tidak hanya mempererat hubungan kedua negara, melainkan juga mempersiapkan generasi muda untuk masa depan bersama," kata Frew.

Sementara itu, Konsul Jenderal Inggris di Ho Chi Minh City, Alexandra Smith, menyampaikan pesan kepada para orang tua yang tengah mempertimbangkan sistem pendidikan Inggris bagi anak-anaknya. "Ketika memilih pendidikan Inggris, Anda tidak hanya memilih sekolah atau sistem pendidikan. Anda juga memilih sebuah tradisi--tradisi keunggulan, peluang, dan keyakinan akan potensi yang bisa diraih anak Anda," ujarnya.

Ardingly College Vietnam resmi beroperasi di Provinsi Lao Cai pada Januari 2023 dengan total investasi sekitar £20 juta. Saat ini, sekolah tersebut memiliki lebih dari 200 siswa dan menerapkan kurikulum OxfordAQA yang mengarah pada kualifikasi IGCSE (Kelas 9-11) dan Level A (Kelas 12-13). Sekolah ini menawarkan sistem pendidikan berasrama dengan standar Inggris bagi siswa laki-laki dan perempuan berusia 11-18 tahun dari berbagai kewarganegaraan.

Informasi selengkapnya: https://www.facebook.com/ArdinglyCollegeVN

SOURCE Ardingly College Vietnam