TMGM đồng hành cùng Chelsea FC trong chuyến du đấu trước mùa giải 2026 tại Châu Á - Thái Bình Dương

SYDNEY, ngày 21 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- TMGM hôm nay công bố tham gia chuyến du đấu trước mùa giải 2026 tại Châu Á - Thái Bình Dương của Chelsea FC với tư cách là đối tác chính thức, tiếp nối mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa hai bên trong khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến du đấu trước mùa giải, Chelsea sẽ đối đầu với Western Sydney Wanderers và Tottenham Hotspur tại Sydney, trước khi tới Hồng Kông để chạm trán Juventus, sau đó tiếp tục thi đấu với AC Milan tại Jakarta và Johor Darul Ta'zim tại Malaysia. Chuyến du đấu đánh dấu sự trở lại của Chelsea tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trước thềm mùa giải Premier League 2026/27, mang đến cho người hâm mộ trong khu vực cơ hội theo dõi đội một của câu lạc bộ thi đấu trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Kể từ khi hợp tác với Chelsea FC vào năm 2023 với tư cách là Đối tác giao dịch Forex và CFD trực tuyến chính thức tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, TMGM đã phối hợp với câu lạc bộ triển khai nhiều hoạt động trong khu vực, trong đó có sự kiện dành cho người hâm mộ The Famous CFC tại Bangkok. Thương hiệu TMGM cũng xuất hiện ở lưng áo đấu của các cầu thủ trong chiến dịch FA Cup 2025/26.

Trong suốt chuyến du đấu, TMGM sẽ hiện diện tại các địa điểm thi đấu và trên các kênh kỹ thuật số, đồng thời hỗ trợ các chiến dịch khu vực và trải nghiệm độc quyền, mang đến cho các khách hàng và người hâm mộ được chọn cơ hội tiếp cận hậu trường, bao gồm tham dự các buổi tập mở và giao lưu với các cầu thủ.

"Chelsea FC đã trở thành đối tác quan trọng của TMGM trong suốt ba năm qua, và sự trở lại của câu lạc bộ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương mang đến một cơ hội khác để kết nối với khách hàng cũng như người hâm mộ bóng đá thông qua một trong những thời điểm quan trọng của môn thể thao này, khi đội bóng chuẩn bị cho mùa giải mới. Chúng tôi mong muốn hiện thực hóa mối quan hệ hợp tác này thông qua những trải nghiệm thực tế, qua đó lan tỏa bầu không khí sôi động của chuyến du đấu cũng như niềm đam mê mà bóng đá truyền cảm hứng trên khắp khu vực", TMGM cho biết.

Giới thiệu về TMGM

Được thành lập vào năm 2013 tại Sydney, Australia, TMGM Group là Đối tác khu vực chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea. Là nhà môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch các sản phẩm tài chính toàn cầu, TMGM được giám sát bởi ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu), FSC Mauritius và FSA (Seychelles).

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