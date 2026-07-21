TMGM Sertai Jelajah Pra-Musim Asia-Pasifik Chelsea FC 2026

SYDNEY, 21 Julai 2026 /PRNewswire/ -- TMGM hari ini mengumumkan penyertaannya dalam Jelajah Pra-Musim Asia-Pasifik Chelsea FC 2026 sebagai Rakan Rasmi, sekali gus memperkukuh kerjasama serantau yang telah lama terjalin antara kedua-dua organisasi.

Jelajah pra-musim Chelsea akan menyaksikan kelab itu menentang Western Sydney Wanderers dan Tottenham Hotspur di Sydney sebelum berkunjung ke Hong Kong untuk menentang Juventus, diikuti perlawanan menentang AC Milan di Jakarta dan Johor Darul Ta'zim di Malaysia. Jelajah ini menandakan kepulangan Chelsea ke rantau Asia-Pasifik menjelang musim Liga Perdana Inggeris 2026/27, sekali gus memberi peluang kepada penyokong di seluruh rantau menyaksikan skuad utama kelab itu beraksi sebelum kempen baharu bermula.

Sejak menjalin kerjasama dengan Chelsea FC pada 2023 sebagai Rakan Rasmi Dagangan Forex dan CFD Dalam Talian di Asia-Pasifik, TMGM telah bekerjasama dengan kelab itu dalam pelbagai inisiatif serantau, termasuk acara peminat The Famous CFC di Bangkok. Penjenamaan TMGM turut dipaparkan pada bahagian belakang jersi pemain sepanjang kempen Piala FA 2025/26.

Sepanjang jelajah tersebut, jenama TMGM akan dipaparkan di tempat-tempat perlawanan dan saluran digital, di samping menyokong kempen serantau dan pengalaman eksklusif yang memberikan peluang kepada pelanggan dan penyokong terpilih menikmati akses di sebalik tabir, termasuk sesi latihan terbuka dan penampilan para pemain.

"Chelsea FC telah menjadi rakan kongsi penting kepada TMGM sepanjang tiga tahun yang lalu, dan kepulangan kelab itu ke rantau Asia-Pasifik membuka satu lagi peluang untuk kami berhubung dengan pelanggan dan peminat bola sepak melalui salah satu detik paling penting dalam sukan ini ketika pasukan membuat persiapan menghadapi kempen baharu. Kami berharap dapat menghidupkan kerjasama ini menerusi pelbagai pengalaman yang meraikan keterujaan jelajah dan semangat yang diinspirasikan oleh bola sepak di seluruh rantau ini," kata TMGM.

Latar Belakang TMGM

Ditubuhkan pada 2013 di Sydney, Australia, TMGM Group merupakan Rakan Serantau Rasmi Chelsea Football Club. Sebagai broker yang menyediakan dagangan produk kewangan global, TMGM dikawal selia oleh ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu), FSC Mauritius dan FSA (Seychelles).

Penafian: Pelaburan dalam produk berleveraj melibatkan risiko yang tinggi dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Anda tidak mempunyai kepentingan terhadap aset asas. Sila baca Perjanjian Pelanggan dan dokumen pendedahan lain yang dinyatakan di laman web kami. Maklumat di atas disediakan oleh TMGM Group (Trademax Australia Limited, ABN 76 162 331 311, AFSL 436416, Trademax Global Markets (SE) Limited, nombor lesen FSA SD224, Trademax Global Limited, VFSC 40356 & Trademax Global Markets (International) Pty Ltd, Company No. 195323, Mauritius Investment Dealer Licence No. GB22201012).

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