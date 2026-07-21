TMGM Perkuat Kemitraan dengan Chelsea FC Lewat Tur Pramusim 2026 di Asia-Pasifik

Dalam tur pramusim tersebut, Chelsea akan menghadapi Western Sydney Wanderers dan Tottenham Hotspur di Sydney sebelum melanjutkan perjalanan ke Hong Kong untuk bertemu Juventus. Selanjutnya, klub asal London itu akan menjalani laga melawan AC Milan di Jakarta sebelum menutup rangkaian tur dengan menghadapi Johor Darul Ta'zim di Malaysia. Tur ini menandai kembalinya Chelsea ke kawasan Asia-Pasifik menjelang bergulirnya musim Premier League 2026/27. Kehadiran skuad utama Chelsea memberi kesempatan bagi para pendukung di kawasan ini untuk menyaksikan secara langsung persiapan tim sebelum musim kompetisi dimulai.

Sejak menjadi Official Online Forex and CFD Trading Partner Chelsea FC di kawasan Asia-Pasifik pada 2023, TMGM telah berkolaborasi dengan klub ini dalam berbagai aktivitas regional, termasuk penyelenggaraan acara penggemar "The Famous CFC" di Bangkok. Logo TMGM juga menghiasi bagian belakang jersey Chelsea sepanjang FA Cup musim 2025/26.

Sepanjang tur pramusim berlangsung, identitas merek TMGM akan tampil di berbagai stadion penyelenggara pertandingan maupun kanal digital. TMGM juga akan mendukung berbagai kampanye regional, serta menghadirkan pengalaman eksklusif bagi pelanggan dan pendukung terpilih, termasuk akses di balik layar, kesempatan menyaksikan sesi latihan terbuka, hingga bertemu langsung dengan para pemain.

"Chelsea FC telah menjadi mitra strategis TMGM selama tiga tahun terakhir. Kembalinya klub ini ke Asia Pasifik menjadi momentum yang sangat penting bagi kami untuk semakin dekat dengan para pelanggan dan pencinta sepak bola melalui salah satu agenda terpenting menjelang musim baru. Kami gembira menghadirkan berbagai pengalaman yang menghidupkan kemitraan ini sekaligus merayakan semangat tur pramusim dan antusiasme luar biasa para penggemar sepak bola di kawasan Asia-Pasifik," ujar TMGM.

Tentang TMGM

Berdiri di Sydney, Australia, pada 2013, TMGM Group merupakan Mitra Regional Resmi Chelsea Football Club. Sebagai broker yang menyediakan akses perdagangan untuk berbagai instrumen keuangan global, TMGM diawasi sejumlah regulator, termasuk ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu), FSC Mauritius, dan FSA (Seychelles).

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