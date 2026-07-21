TMGM เข้าร่วมทัวร์อุ่นเครื่องพรีซีซันเอเชีย-แปซิฟิก ปี 2569 ของสโมสร Chelsea FC
News provided byTMGM
21 Jul, 2026, 13:00 CST
ซิดนีย์, 21 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- TMGM ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน พันธมิตรอย่างเป็นทางการ (Official Partner) ของทัวร์อุ่นเครื่องพรีซีซัน Asia-Pacific Pre-Season Tour ประจำปี 2569 ของสโมสร Chelsea FC ซึ่งนับเป็นการต่อยอดความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ทั้งสองฝ่ายได้สานต่อร่วมกันมาอย่างยาวนาน
การทัวร์พรีซีซันของ Chelsea ในครั้งนี้ จะเริ่มต้นด้วยการแข่งขันกับ Western Sydney Wanderers และ Tottenham Hotspur ที่นครซิดนีย์ ก่อนเดินทางต่อไปยังฮ่องกงเพื่อพบกับ Juventus จากนั้นจะลงสนามพบกับ AC Milan ที่กรุงจาการ์ตา และปิดท้ายด้วยการแข่งขันกับ Johor Darul Ta'zim ที่ประเทศมาเลเซีย การทัวร์ดังกล่าวถือเป็นการกลับมาเยือนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของ Chelsea ก่อนเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีก 2026/27 โดยเปิดโอกาสให้แฟนบอลทั่วทั้งภูมิภาคได้ชมการลงสนามของทีมชุดใหญ่ของสโมสรอย่างใกล้ชิด ก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้น
นับตั้งแต่ TMGM จับมือเป็นพันธมิตรกับ Chelsea FC ในปี 2566 ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการซื้อขายฟอเร็กซ์และสัญญาซื้อขายส่วนต่างผ่านระบบออนไลน์ (Official Online Forex and CFD Trading Partner) ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บริษัทได้ร่วมมือกับสโมสรในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายทั่วภูมิภาค รวมถึงงานพบปะแฟนบอล The Famous CFC ที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ TMGM ยังได้รับสิทธิ์ให้แสดงโลโก้บนด้านหลังเสื้อแข่งขันของนักเตะเชลซีตลอดการแข่งขัน FA Cup ฤดูกาล 2025/26 อีกด้วย
โดยตลอดการทัวร์ครั้งนี้ แบรนด์ TMGM จะได้รับการนำเสนออย่างโดดเด่นทั้งภายในสนามแข่งขันและบนช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ พร้อมร่วมสนับสนุนแคมเปญระดับภูมิภาคและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยลูกค้าและแฟนบอลที่ได้รับการคัดเลือกจะมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังสุดพิเศษ อาทิ การเข้าชมการฝึกซ้อมแบบเปิด และการร่วมกิจกรรมพบปะนักเตะอย่างใกล้ชิด
"ตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา Chelsea FC เป็นพันธมิตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ TMGM และการที่สโมสรกลับมาเยือนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่เราจะได้เชื่อมโยงกับลูกค้าและแฟนฟุตบอลโดยอาศัยหนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของวงการกีฬา ขณะที่ทีมกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อความร่วมมือครั้งนี้ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์อันน่าประทับใจ ซึ่งจะร่วมถ่ายทอดบรรยากาศอันน่าตื่นเต้นของทัวร์ และสะท้อนถึงพลังแห่งความหลงใหลที่ฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาค" TMGM กล่าว
TMGM Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และเป็นพันธมิตรระดับภูมิภาคอย่างเป็นทางการ (Official Regional Partner) ของสโมสร Chelsea Football Club ในฐานะโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินในระดับโลก TMGM อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่ง ได้แก่ ASIC (ออสเตรเลีย), VFSC (วานูอาตู), FSC Mauritius และ FSA (เซเชลส์)
ข้อสงวนสิทธิ์: การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจมีความเสี่ยงในระดับสูง และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน ผู้ลงทุนไม่มีมีกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์โดยตรงในสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง โปรดศึกษาข้อตกลงการให้บริการลูกค้า (Client Agreement) รวมถึงเอกสารเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวจัดทำและเผยแพร่โดย TMGM Group (ประกอบด้วย Trademax Australia Limited, ABN 76 162 331 311, AFSL 436416, Trademax Global Markets (SE) Limited, ใบอนุญาต FSA หมายเลข SD224, Trademax Global Limited, VFSC 40356 และ Trademax Global Markets (International) Pty Ltd, เลขทะเบียนบริษัท 195323, ใบอนุญาต Mauritius Investment Dealer หมายเลข GB22201012)
SOURCE TMGM
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