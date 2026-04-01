Trung tâm mua sắm Harbour City và Bandai Namco Asia khởi động sự kiện trọng điểm đầu tiên "Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong"

Sự kiện trọng điểm quy mô lớn này quy tụ năm IP(thương hiệu) Nhật Bản được yêu thích trên toàn cầu, gồm Mobile Suit Gundam (Gundam), ONE PIECE, Tamagotchi, ULTRAMAN và DRAGON BALL, mang đến trải nghiệm đa thế hệ thông qua các trưng bày tương tác sống động và đa dạng cùng loạt sản phẩm độc quyền dành cho người yêu thích đồ chơi và anime.

Khu vực chủ đề Gundam đóng vai trò điểm nhấn chính của sự kiện, tọa lạc dọc theo bờ Cảng Victoria mang tính biểu tượng của Hồng Kông. Tại đây, một mô hình RX-78-2 Gundam cao 5 mét lần đầu tiên xuất hiện trong tư thế xuất kích sống động, vươn lên mạnh mẽ từ một mô hình tàu vũ trụ dài 16 mét, nơi trưng bày hàng trăm bộ mô hình Gundam, đặt tại khu tiền sảnh Ocean Terminal. Trong khi đó, khu vực chủ đề ONE PIECE được triển khai tại Ocean Terminal Deck, nổi bật với mô hình tàu cướp biển cao 6 mét đồ sộ lấy cảm hứng từ con tàu huyền thoại Going Merry, khu chụp ảnh Luffy Gear 5 và các bối cảnh lấy cảm hứng từ "Egghead Arc", tất cả đều có tầm nhìn bao quát ra Cảng Victoria.

Trải nghiệm tiếp tục được mở rộng vào không gian trong nhà với các khu vực chủ đề ULTRAMAN và Tamagotchi. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ULTRAMAN và 30 năm ULTRAMAN TIGA, một khu trưng bày chuyên đề giới thiệu các mô hình nhân vật được tuyển chọn từ thời Showa đến Reiwa, làm nổi bật quá trình phát triển của người hùng huyền thoại qua các thời kỳ. Khu trưng bày Tamagotchi Research Hub mang đến một không gian vui nhộn lấy cảm hứng từ Tamagotchi Paradise đình đám, với các mô hình nhân vật kích thước thật và các trưng bày tương tác.

Hành trình tiếp tục tại cửa hàng Bandai Namco Asia Pop - Up Store, nơi quy tụ loạt sản phẩm độc quyền của sự kiện cùng các sản phẩm ra mắt lần đầu từ các IP góp mặt.Người hâm mộ cũng có thể khám phá các yếu tố từ DRAGON BALL, bao gồm tượng Son Goku Super Saiyan lấy cảm hứng từ khoảnh khắc "Kamehameha" mang tính biểu tượng, tạo thêm một điểm nhấn chụp ảnh ấn tượng trong trải nghiệm mua sắm.

Kết hợp các điểm chụp ảnh ấn tượng, trải nghiệm tương tác và các sản phẩm sưu tầm giới hạn, "Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @ Harbour City" thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới bước vào thế giới của những thương hiệu yêu thích — tất cả trong một hành trình đáng nhớ.

SOURCE Harbour City Estates Limited