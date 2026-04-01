하버시티 쇼핑몰과 반다이 남코 아시아, 최초 플래그십 이벤트 '반다이 남코 아시아 저니 인 홍콩' 개최

건담 테마 구역은 홍콩의 상징적인 빅토리아 항구 수변을 배경으로 경험의 중심을 이룬다. 오션 터미널 포어코트(Ocean Terminal Forecourt)에서는 높이 5미터의 RX-78-2 건담이 역동적인 발사 자세로 처음 등장하며, 수백 개의 건담 모델 키트가 전시된 16미터 길이의 우주선 테마 설치물에서 강력하게 모습을 드러낸다. 한편 원피스 테마 구역은 오션 터미널 덱(Ocean Terminal Deck)에 펼쳐지며, 상징적인 고잉 메리(Going Merry)에서 영감을 받은 웅장한 높이 6미터의 해적선, 기어 5 루피(Gear 5 Luffy) 포토 스팟, '에그헤드 아크(Egghead Arc)'에서 영감을 받은 장면들이 빅토리아 항구의 탁 트인 전망을 배경으로 펼쳐진다.

울트라맨과 다마고치 테마 구역은 실내로 이어진다. 울트라맨 60주년과 울트라맨 티가(ULTRAMAN TIGA) 30주년을 기념하는 전용 테마 구역에서는 쇼와부터 레이와 시대에 이르는 엄선된 캐릭터 피규어 시리즈를 선보이며 전설적인 영웅의 시간에 걸친 진화를 조명한다. 다마고치 리서치 허브(Tamagotchi Research Hub) 설치물은 큰 인기를 얻은 다마고치 파라다이스(Tamagotchi Paradise)에서 영감을 받아 실물 크기의 캐릭터 피규어와 인터랙티브 전시가 있는 유쾌한 공간을 선보인다.

반다이 남코 아시아 팝업 스토어(Bandai Namco Asia Pop-Up Store)에서는 주요 IP 전반에 걸친 이벤트 독점 및 최초 출시 상품을 선보이며 여정이 계속된다. 팬들은 또한 상징적인 '에네르기파(Kamehameha)' 순간에서 영감을 받은 초사이어인 손오공(Son Goku) 조각상을 포함한 드래곤볼 요소도 만나볼 수 있어 쇼핑 경험에서 또 하나의 포토 하이라이트를 더한다.

장관을 이루는 포토 스팟, 인터랙티브 체험, 한정 컬렉터블을 결합한 '반다이 남코 아시아 저니 인 홍콩 @ 하버시티'는 전 세계 팬들을 좋아하는 프랜차이즈의 세계로 초대한다. 모든 것이 하나의 잊지 못할 여정 속에서 펼쳐진다.

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SOURCE Harbour City Estates Limited