Harbour City dan Bandai Namco Asia Hadirkan "Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong" Edisi Perdana

01 Apr, 2026, 17:43 WIB

HONG KONG, 1 April 2026 /PRNewswire/ -- Harbour City, mal terbesar di Hong Kong, berkolaborasi dengan Bandai Namco Asia untuk menghadirkan "Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @ Harbour City" yang berlangsung pada 27 Maret-5 Mei 2026. Hong Kong menjadi destinasi pertama dalam rangkaian tur regional tersebut.

RX-78-2 Gundam setinggi 5 meter dalam pose peluncuran yang dinamis hadir di Ocean Terminal Forecourt, Harbour City, dengan latar pemandangan Victoria Harbour.
Tamagotchi Research Hub menghidupkan dunia "Tamagotchi Paradise" dengan figur karakter berukuran asli, tampilan interaktif, dan dekorasi laboratorium yang penuh keceriaan.
Dalam rangka merayakan HUT ke-60 ULTRAMAN dan HUT ke-30 ULTRAMAN TIGA, zona bertema ULTRAMAN menyuguhkan koleksi figur karakter pilihan dari era Showa hingga Reiwa.
Patung Super Saiyan Son Goku berukuran asli yang memukau menyambut pengunjung di pintu masuk pop-up store, mereka ulang momen legendaris "Kamehameha" dari Dragon Ball.
Zona bertema ONE PIECE di Ocean Terminal Deck menghadirkan kapal bajak laut setinggi 6 meter yang terinspirasi dari Going Merry, lengkap dengan Luffy Gear 5 dan spot foto bertema Egghead Arc dengan pemandangan panorama pelabuhan.
Ajang berskala besar ini menyatukan lima karakter berlisensi asal Jepang yang paling ikonik di duniaMobile Suit Gundam (Gundam), ONE PIECE, Tamagotchi, ULTRAMAN, dan DRAGON BALL—dalam sebuah pengalaman lintasgenerasi. Pengunjung dapat menikmati instalasi spektakuler, eksplorasi visual, serta koleksi merchandise eksklusif yang dirancang khusus bagi para pencinta anime, mainan, dan budaya pop Jepang.

Zona bertema Gundam menjadi pusat perhatian pengunjung di tepi Victoria Harbour yang ikonik. Sebuah Gundam RX-78-2 setinggi lima meter tampil perdana dengan gaya yang siap meluncur, seolah muncul dari instalasi pesawat luar angkasa sepanjang 16 meter yang dipenuhi ratusan model kit Gundam di Ocean Terminal Forecourt. Sementara itu, zona bertema ONE PIECE hadir di Ocean Terminal Deck dengan kapal bajak laut megah setinggi enam meter yang terinspirasi dari Going Merry, spot foto Gear 5 Luffy, serta instalasi bertema "Egghead Arc" dengan latar panorama Victoria Harbour yang memukau.

Di dalam area mal, pengalaman berlanjut melalui zona ULTRAMAN dan Tamagotchi. Merayakan ulang tahun ULTRAMAN ke-60  dan ULTRAMAN TIGA ke-30, pengunjung dapat menjelajahi perjalanan karakter legendaris ini melalui koleksi figur dari era Showa hingga Reiwa. Tamagotchi Research Hub turut menghadirkan instalasi penuh warna yang terinspirasi dari Tamagotchi Paradise, lengkap dengan karakter berukuran asli dan elemen interaktif.

Perjalanan pengunjung berlanjut ke Bandai Namco Asia Pop-Up Store yang menghadirkan berbagai produk eksklusif dan rilisan perdana dari seluruh karakter berlisensi yang ditampilkan. Pengunjung juga dapat menemukan elemen DRAGON BALL, termasuk patung Super Saiyan Son Goku yang terinspirasi dari momen ikonik "Kamehameha" sebagai daya tarik utama bagi para penggemar yang ingin berfoto.

Melalui spot foto yang ikonik, pengalaman interaktif, serta koleksi produk edisi terbatas, "Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @ Harbour City" menghadirkan destinasi gaya hidup yang wajib dikunjungi. Para penggemar dari seluruh dunia dapat merasakan langsung dunia karakter favorit mereka dalam satu perjalanan yang tak terlupakan.

SOURCE Harbour City Estates Limited

Juga dari sumber ini

Harbour City di Hong Kong Luncurkan Proyek Seni "Threads of Love", Berkolaborasi dengan Duo Ilustrator Thailand Sundae Kids, Hadirkan Kehangatan pada Musim Liburan

Mal paling ikonik di Hong Kong, Harbour City, berkolaborasi dengan duo ilustrator ternama asal Thailand, Sundae Kids, yang karyanya telah menarik...
Harbour City dan Hong Kong Disneyland Resort Luncurkan "Magical Christmas" di Hong Kong Victoria Harbour

Dua destinasi terpopuler di Hong Kong berkolaborasi menggelar perayaan Natal yang istimewa. Harbour City, mal paling ikonik di kota ini, bersama Hong ...
