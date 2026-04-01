Harbour City dan Bandai Namco Asia Hadirkan "Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong" Edisi Perdana

Ajang berskala besar ini menyatukan lima karakter berlisensi asal Jepang yang paling ikonik di dunia—Mobile Suit Gundam (Gundam), ONE PIECE, Tamagotchi, ULTRAMAN, dan DRAGON BALL—dalam sebuah pengalaman lintasgenerasi. Pengunjung dapat menikmati instalasi spektakuler, eksplorasi visual, serta koleksi merchandise eksklusif yang dirancang khusus bagi para pencinta anime, mainan, dan budaya pop Jepang.

Zona bertema Gundam menjadi pusat perhatian pengunjung di tepi Victoria Harbour yang ikonik. Sebuah Gundam RX-78-2 setinggi lima meter tampil perdana dengan gaya yang siap meluncur, seolah muncul dari instalasi pesawat luar angkasa sepanjang 16 meter yang dipenuhi ratusan model kit Gundam di Ocean Terminal Forecourt. Sementara itu, zona bertema ONE PIECE hadir di Ocean Terminal Deck dengan kapal bajak laut megah setinggi enam meter yang terinspirasi dari Going Merry, spot foto Gear 5 Luffy, serta instalasi bertema "Egghead Arc" dengan latar panorama Victoria Harbour yang memukau.

Di dalam area mal, pengalaman berlanjut melalui zona ULTRAMAN dan Tamagotchi. Merayakan ulang tahun ULTRAMAN ke-60 dan ULTRAMAN TIGA ke-30, pengunjung dapat menjelajahi perjalanan karakter legendaris ini melalui koleksi figur dari era Showa hingga Reiwa. Tamagotchi Research Hub turut menghadirkan instalasi penuh warna yang terinspirasi dari Tamagotchi Paradise, lengkap dengan karakter berukuran asli dan elemen interaktif.

Perjalanan pengunjung berlanjut ke Bandai Namco Asia Pop-Up Store yang menghadirkan berbagai produk eksklusif dan rilisan perdana dari seluruh karakter berlisensi yang ditampilkan. Pengunjung juga dapat menemukan elemen DRAGON BALL, termasuk patung Super Saiyan Son Goku yang terinspirasi dari momen ikonik "Kamehameha" sebagai daya tarik utama bagi para penggemar yang ingin berfoto.

Melalui spot foto yang ikonik, pengalaman interaktif, serta koleksi produk edisi terbatas, "Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @ Harbour City" menghadirkan destinasi gaya hidup yang wajib dikunjungi. Para penggemar dari seluruh dunia dapat merasakan langsung dunia karakter favorit mereka dalam satu perjalanan yang tak terlupakan.

SOURCE Harbour City Estates Limited