ハーバーシティ・ショッピングモールとBandai Namco Asiaが初のフラッグシップイベント「Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong」を開催

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Harbour City Estates Limited

01 4月, 2026, 20:41 JST

香港、2026年4月1日 /PRNewswire/ -- 香港最大のショッピングモールであるハーバーシティは、Bandai Namco Asiaと提携し、2026年3月27日から5月5日まで「Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @ ハーバーシティ」を開催します。香港は本地域におけるジャーニーの最初の開催地となります。

この大規模なフラッグシップイベントでは、機動戦士ガンダム、ONE PIECE、たまごっち、ウルトラマン、ドラゴンボールなど、世界的に愛される日本の 5つのIPが集結します。玩具やアニメの愛好家向けに、没入感のある展示や豊富なディスプレイ、限定グッズを通じて、世代を超えた体験を提供します。

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ガンダムをテーマにしたゾーンは、香港を象徴するビクトリア・ハーバーのウォーターフロント沿いで展開されています。オーシャン・ターミナルのフォアコートでは、高さ5メートルのRX-78-2ガンダムが、ダイナミックな発進ポーズで初登場しました。数百体のガンプラを展示した全長16メートルの宇宙船をテーマにしたインスタレーションから、力強く姿を現しています。一方、オーシャン・ターミナル・デッキではONE PIECEをテーマにしたゾーンが展開され、象徴的なゴーイング・メリー号をイメージした高さ6メートルの壮大な海賊船、ギア5ルフィのフォトスポット、そして「エッグヘッド編」をイメージしたシーンが、ビクトリア・ハーバーのパノラマビューを背景に設置されています。

ウルトラマンとたまごっちをテーマにしたゾーンは、屋内でも楽しむことができます。ウルトラマン60周年とウルトラマンティガ30周年を記念した専用テーマゾーンでは、昭和から令和に至るまでのキャラクターフィギュアが展示され、伝説のヒーローの進化にスポットを当てています。Tamagotchi Research Hubのインスタレーションでは、大人気の「たまごっちパラダイス」をイメージした遊び心あふれる設定を導入し、等身大のキャラクターフィギュアやインタラクティブな展示が特徴となっています。

このジャーニーはBandai Namco Asiaポップアップストアへと続き、イベント限定商品や初発売の商品など、各IPの多彩なグッズが取り揃えられています。ファンはドラゴンボールの要素も楽しむことができます。象徴的な「かめはめ波」の瞬間にインスパイアされた超サイヤ人孫悟空の像が、ショッピング体験の中で絶好のフォトスポットとなっています。

壮大なフォトスポット、インタラクティブな体験、限定グッズを組み合わせた「Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @ ハーバーシティ」は、世界中のファンを大好きな作品の世界へと誘う、忘れられないジャーニーを提供します。

@harbourcity #HarbourCity #BandaiNamcoAsiaJourneyHK

SOURCE Harbour City Estates Limited

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