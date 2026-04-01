ハーバーシティ・ショッピングモールとBandai Namco Asiaが初のフラッグシップイベント「Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong」を開催

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香港、2026年4月1日 /PRNewswire/ --
香港最大のショッピングモールであるハーバーシティは、Bandai Namco Asiaと提携し、2026年3月27日から5月5日まで 「Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @ ハーバーシティ」を開催します。香港は本地域におけるジャーニーの最初の開催地となります。
この大規模なフラッグシップイベントでは、
機動戦士ガンダム、ONE PIECE、たまごっち、ウルトラマン、ドラゴンボールなど、世界的に愛される日本の 5つのIPが集結します。玩具やアニメの愛好家向けに、没入感のある展示や豊富なディスプレイ、限定グッズを通じて、世代を超えた体験を提供します。
高さ5メートルの「RX-78-2 ガンダム」が、出撃ポーズでビクトリア・ハーバー沿いのオーシャンターミナル前庭に初登場
たまごっちテーマ展示エリアは「たまごっちパラダイス」をモチーフに、等身大キャラクター立像やインタラクティブ展示を通じて、遊び心あふれる空間を演出
ウルトラマン誕生60周年およびウルトラマンティガ30周年を記念し、昭和から令和までの歴代キャラクター造形を展示
「ドラゴンボール」の超サイヤ人 孫悟空スタチューが、名シーン「かめはめ波」を再現。期間限定ショップ内の注目フォトスポットに
「ONE PIECE」テーマ展示エリアはオーシャンターミナル・デッキに設置され、高さ6メートルのゴーイング・メリー号と壮大なビクトリア・ハーバーの全景を背景に展開
ガンダムをテーマにしたゾーンは、香港を象徴するビクトリア・ハーバーのウォーターフロント沿いで展開されています。オーシャン・ターミナルのフォアコートでは、
高さ5メートルのRX-78-2ガンダムが、ダイナミックな発進ポーズで初登場しました。 数百体のガンプラを展示した全長16メートルの宇宙船をテーマにしたインスタレーションから、力強く姿を現しています。一方、オーシャン・ターミナル・デッキでは ONE PIECEをテーマにしたゾーンが展開され、象徴的なゴーイング・メリー号をイメージした高さ 6 メートルの壮大な海賊船、 ギア5ルフィのフォトスポット、そして 「エッグヘッド編」 をイメージしたシーンが、ビクトリア・ハーバーのパノラマビューを背景に設置されています。
ウルトラマンとたまごっちをテーマにしたゾーンは、屋内でも楽しむことができます。
ウルトラマン60周年とウルトラマンティガ30周年を記念した専用テーマゾーンでは、昭和から令和に至るまでのキャラクターフィギュアが展示され、伝説のヒーローの進化にスポットを当てています 。Tamagotchi Research Hubのインスタレーションでは、大人気の 「たまごっちパラダイス」をイメージした遊び心あふれる設定を導入し、 等身 大のキャラクターフィギュアやインタラクティブな展示が特徴となっています。 このジャーニーはBandai Namco Asiaポップ アップストアへと続き、 イベント 限定商品や初 発売の商品など、各IPの多彩なグッズが取り揃えられています。 ファンはドラゴンボールの要素も楽しむことができます。象徴的な「かめはめ波」の瞬間にインスパイアされた超サイヤ人孫悟空の像が、ショッピング体験の中で絶好のフォトスポットとなっています。
壮大なフォトスポット、インタラクティブな体験、限定グッズを組み合わせた
「Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @ ハーバーシティ」は、世界中のファンを大好きな作品の世界へと誘う、忘れられないジャーニーを提供します。 @harbourcity #HarbourCity #BandaiNamcoAsiaJourneyHK
SOURCE Harbour City Estates Limited
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