เจาะลึกผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Mouser Electronics: เพิ่มชิ้นส่วนใหม่กว่า 5,000 รายการในไตรมาสที่สองของปี 2569
News provided byMouser Electronics
14 Aug, 2026, 09:13 CST
เซี่ยงไฮ้, 13 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในฐานะผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต Mouser Electronics มุ่งแนะนำชิ้นส่วนและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้เปรียบและช่วยเร่งเวลาในการออกสู่ตลาด ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กว่า 1,200 ราย ไว้วางใจ Mouser ในการช่วยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดสู่ตลาดโลก ลูกค้าของ Mouser จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ของแท้ที่ได้รับการรับรอง 100% ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากผู้ผลิตแต่ละราย
ในไตรมาสที่ผ่านมา Mouser เปิดตัวหมายเลขชิ้นส่วนมากกว่า 5,000 รายการซึ่งพร้อมสำหรับการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์บางส่วนที่ Mouser นำเสนอตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน ได้แก่:
- Renesas Electronics RX14T Motor Control Microcontrollers
ไมโครคอนโทรลเลอร์ RX14T จาก Renesas Electronics มาพร้อมแกนประมวลผล RXv2 ความเร็ว 48MHz พร้อมหน่วยประมวลผลเลขทศนิยม (FPU) และการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) ทำให้มีความสมดุลระหว่างต้นทุน ฟังก์ชันการใช้งาน และประสิทธิภาพการควบคุมมอเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับเริ่มต้น RX14T ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานควบคุมมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การควบคุมวงจรที่ใช้ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (PFC) ระบบอัตโนมัติในอาคาร เช่น ระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ รวมถึงปั๊มน้ำ เครื่องมือไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ในตลาดมอเตอร์ขนาดเล็ก
- Microchip Technology PIC16F13276 Curiosity Nano Evaluation Kit
ชุดประเมินผล PIC16F13276 Curiosity Nano (EV18Z11A) จาก Microchip Technology เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการประเมินและสร้างต้นแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิต PIC16F1327 บอร์ดดังกล่าวมาพร้อมความสามารถในการเขียนโปรแกรม แก้ไขจุดบกพร่อง และประเมินผลในระดับฮาร์ดแวร์อย่างครบถ้วน ทำให้ผู้ใช้สามารถสำรวจประสิทธิภาพและอุปกรณ์ต่อพ่วงของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F13276 ได้อย่างง่ายดาย ชุด Curiosity Nano ได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับเครื่องมือ MPLAB® ของ Microchip สำหรับ VS Code® และสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) MPLAB X ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้เข้าถึง Configurable Logic Block (CLB) และ Core Independent Peripherals (CIPs) ของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้งานอินเทอร์เฟซกราฟิก MCC นักพัฒนาสามารถกำหนดค่าอุปกรณ์ต่อพ่วง สร้างโค้ดที่เหมาะสม และปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์สำหรับแอปพลิเคชันฝังตัวที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว
- DFRobot SEN0691 Fermion C4002 mmWave Human Presence Sensor.
เซ็นเซอร์ตรวจจับการมีอยู่ของมนุษย์ SEN0691 Fermion C4002 mmWave จาก DFRobot มอบระบบอัตโนมัติ "True Presence" ด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหวขนาดเล็ก เซ็นเซอร์ PIR แบบดั้งเดิมมักไม่สามารถตรวจจับผู้คนที่อยู่นิ่งได้ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการปิดใช้งานระบบแสงสว่าง โมดูลเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร Fermion C4002 แก้ปัญหานี้โดยใช้เทคโนโลยี FMCW 24 GHz ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวเฉพาะส่วน (เช่น การหายใจและการขยายตัวของหน้าอก) สามารถแยกแยะระหว่างเป้าหมายซึ่งเคลื่อนที่ เป้าหมายที่หยุดนิ่ง และเป้าหมายที่เคลื่อนไหวเฉพาะส่วนภายในระยะ 10 × 10 เมตร โมดูลนี้ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบหลักที่เชื่อถือได้สำหรับระบบไฟอัจฉริยะ การควบคุม HVAC และการตรวจสอบความปลอดภัยในระบบ Home Assistant และ IoT
- Phoenix Contact Hybrid Connectors for Energy Storage
ตัวเชื่อมต่อแบบไฮบริดสำหรับการจัดเก็บพลังงานจาก Phoenix Contact ผสานอินเทอร์เฟซพลังงานและสัญญาณ ทำให้เป็นโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการใช้งานการจัดเก็บพลังงาน ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้มอบการเชื่อมต่อซึ่งเชื่อถือได้และปลอดภัยสำหรับชิ้นส่วนหน้าสัมผัสที่รวมเอาขั้วต่อสำหรับจ่ายไฟฟ้าและสัญญาณไว้ในตัวเดียวกัน อินเทอร์เฟซที่ประกอบไว้ล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลา รวมถึงการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนในการผลิตและการติดตั้ง
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Mouser Electronics, Inc. เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPI) ชั้นนำของอุตสาหกรรม โดยมีสินค้าเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้เลือกหลากหลายที่สุด™
SOURCE Mouser Electronics
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